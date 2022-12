(UŽIVO) NASTAVAK SKUPŠTINSKE RASPRAVE: Ministar Mali zapitao opoziciju - Kako možete da kažete da je nekada bilo bolje?

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas rad raspravom o amandmanima podnetim na Predlog zakona o budžetu za 2023. godinu kao i na ostale zakonske predloge.

Upućeno je ukupno 382 amandmana od kojih najviše - 178, na Predlog zakona o budžetu. Matični Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava sinoć je prihvatio samo dva amandmana, a ostale odbio.

Nakon što je predsednik Skupštine Vladimira Orlića proglasio nastavak rasprave nakon pauze, zbog nepoštovanja rada i reda Skupštine, izrekao je kazne pojedinim poslanicima.

Mali: Povećane stipendije studentima

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da su studentske stipendije povećane sa 4.800 na 8.100 dinara, a studentski krediti sa 8.100 na 13.000 dinara.

Mali je to rekao u Skupštini Srbije tokom rasprave o amandmanima na Predlog budžeta za 2023. godinu.

On je istakao da je povećano ulaganje u obrazovanje, navodeći da će za prosvetu u narednoj godini biti izdvojeno 265 milijardi dinara, a da je pre 10 godina ta suma iznosila 161 millijardu dinara.

-Ne mogu da nam spočitavaju ništa oni koji nisu ni razmišljali o tome da uvedu internet u školi, a mi smo sve škole povezali na internet kako bismo dali mogućnost mladima da ga koriste, rekao je Mali i istakao da su mladi prioritet Vlade Srbije.

On je podsetio da je ova vlast pre tri godine pokrenula i projekat “Moja prva plata” kako bi se dala mogućnost mladima koji su završili srednju školu ili fakultet da steknu prvo radno iskustvo.

-Samo ove godine je više od 10.000 mladih steklo svoje prvo radon iskustvo, istakao je Mali.

Mali: Kako možete da kažete da je nekada bilo bolje?

- Stopa nezaposlenosti mladić dok jue vaša stranka na vlasti bila je 53,2%. Dakle svaki drugi mladi u vaše vreme nije imao posao. I vi se usudite da kažete da mladi u Srbiji danas nemaju posao. Ja nisam rekao da je situacija najbolja moguća,rekao sam da se borimo iz danas u dan da naši mladi dobiju još prilike da steknu svoje i prvo radno iskustvo i drugo i treće. Ali ne znam odakle vama da se javite kada je u vaše vreme svaki drugi mladi bio nezaposlen. A onda sam čuo "pa da, zato što mladi odlaze". Onda lepo imate da se vidi broj zaposlenih mladih 121 hiljada 2012., a 175 hiljada 2022. Kakve veze ima to da li odlaze i ne odlaze sa brojem zaposlenih? Naši mladi zbog odgovorne politike koju vodimo vide svoju budućnost u svojoj zemlji. Vide mogućnost da zasnuju porodicu ovde. Mi smo povećali i mere koje se odnose na podizanje nataliteta. I za prvo i za drugo i za treće dete. Po prvi put dajemo 20 hiljada evra poklon mladim mamama koje dobiju svoje dete, od ove godine je to krenulo i nećemo stati. Dakle, da kupe nekretninu. U vaše vreme nisu imali ni platu ni posao, bilo je sve sjajno i bajno i sada kada imaju mogućnost da kad steknu porodicui dobiju pomoć da kupe svoj prvi stan, kada ima nikada više mladih zaposlenih, više desetina kompanija gde mogu da se zaposle, kada vide nove vrtiće i auto-puteve u Srbiji, kada vide da je prosečna plata danas 720 evra u Srbiji, pa kako možete da kažete da je nekada bilo bolje - rekao je Mali.

Marina Raguš, poslanica SNS, obratila se Aleksandaru Jovanoviću sledećim rečima:

- Gospodine Jovanoviću, zaista ste zu zabludi ako mislite da ja ne želim da čujem svakoga, pa i vas. Ja uvažavam činjenicu da ste vi ovde zato što su neki građani glasali za vas i delegirali vas ovde. I zaista se trudim da razumem o čemu sve vreme pričate i na koji način mislite da rešavate sve te izazove. Pozvali ste i predsednika republike da sa vama obiđe neke delegacije. Ne vidimi kako razmišljate o nama da mi imamo problem da budemo prisutni da čujemo sve te ljude od nauke i od struke koji imaju nešto da kažu a tiče se zaštite životne sredine. Oni su na naiconalnim frekfencijama stalno, kao i vi gospodine Jovanoviću. Vi sada kucate na otvorena vrata, ali ne na način kao što to radite, kada kažete da to što mi predložimo ili Vučić po difoltu nećete prihvatiti, to ste rekli malopre, zajedno neće moći. Molim vas ukolio želimo da unapredimo život naših građana moramo da počnemo da razumemo na koji način to možemo da postignemo u ovom sazivu. Morate da se oslobodite opsednutošću Aleksandrom Vučićem i SNS-om.

Jovanov odgovorio Kovačeviću

-Da li će biti oporezovani oni koji su u zamenu za građevinsku parcelu u vlasništvi Opštine Trstenik dobili stan u stambenoj zgradi u Trsteniku? To znamo, to junačenje smo imali priliku da vidimo, gledamo ga i sa Milenijum timom, odgovorite njihovim advokatima, što bi rekao Boško Obradović "Što bežite?" Zašto to radite, imate potrebu da govorite kada vas niko ništa ne pita - rekao je Jovanov Kovačeviću.

Lazović vikao i prekidao rad sednice

Radomir Lazović, poslanik Ne davimo Beograd, je vikao i prekidao izlaganje drugih poslanika, zbog čega je dobio upozorenje predsednika Skupštine Vladimira Orlića, koji je potom proglasio pauzu.

Ministarka Maja Popović odgovara poslanici Parlić

-Čast mi je bila što sam bila na slavi Srpske Napredne stranke, jer je upravo ta stranka, odnosno njeni poslanici, podržali ustavne amandmane, čime smo napravili uslove za nezavisno pravosuđe i samostalno javno Tužilaštvo, nakon čega se prolomio gromoglasan aplauz skupštinskom salom.

Orlić upozorava Ćutu

Poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta je upitao predsednika Skupštine Orlića o čemu se govori, na šta mu je Orlić odgovorio da ne može on da mu objašnjava o čemu je raspravljano.

- Ni vi Jovanoviću niste bili u sali. Dođete tako na pola dana, i onda mene pitate da vam objašnjavam šta se dešavalo. Nemojte mahati tim poslovnikom, pročitajte ga. Kada niste u sali, i pojma nemate šta se dešava, šta su pričali Novaković i drugi, nemojte pitati mene. Skraćeni prenos sednice na taj način ne postoji. Samo nemojte da galamite i vičete - poručio je predsednik Skupštine.

Vučević odgovorio Novakoviću

Potpredsednik Vlade Miloš Vučević odgovorio je poslaniku Narodne stranke Borislavu Novakoviću da je upravo on taj koji je za Novi Sad bez mostova, i da je on jedan od predvodnika protesta protiv infrastrukturnih projekata.

- Vi ste protiv mosta za koji ste vi lično glasali - rekao je Vučević.

On je potom upitao Novakovića koliko je novca potrošio sa Pajtićem na centralnu kuhinju za obdaništa, koja nikada nije završena.

- Ovo nek ostane upisano, ko govori istinu a ko ne. Samo se izvinite za to što ste napadali našu policiju, da bi sprečili izgradnju mostova - rekao je Vučević.

Novaković je nastavio da insistira na odustajanju od izgradnje nacionalnog stadiona, i potom iznosio optužbe zbog kojih ga je upozorio predsednik Skupštine Vladimir Orlić.

Ministar je odgovorio na optužbe o mostu Duga u Novom Sadu: On je urađen zahvaljujući Milutinu Mrkonjiću i Slobodanu Miloševiću

-Varadinska Duga je urađena najviše zahvaljujući pokojnom Milutinu Mrkonjiću, da to ostane upisano, i zahvaljujući Slobodanu Miloševiću. Govorim o ljudima u čijim strankama nikad nisam bio i s kojima nisam delio ideologiju, a to je istina. A u predvečerje 5. oktobra, vi ste prošetali mostom koji je završio Milutin Mrkonjić, to je bio vaš doprinos. Ne kažem da Grad nije pomagao, ali činjenica je da je Republika Srbija i Milutin Mrkonjić obnavljao. Onda po toj istoj logici, možemo reći da je Maja Gojković završila Most slobode, kako ste vi završili varadinski most. Ja nikada nisam prećutao ko šta radi od firmi, nema potrebe da kažem ko je dobio koji tender, niti gradonačelnik provodi tendere. Pričao o vašem primeru kada ste vi dali tender, jer ste bili direktor javnog preduzeća dali posao firmi koja nije ispunjavala da dobije posao kroz tender- jasan je bio ministar Vučević i argumentovano odgovorio na sve lažne optužbe Npvakovića.

Takođe, Vučević koji je celu deceniju bio na čelu Novog Sada, bio je izričit i izneo činjenice da je danas rekordan broj dece u vrtićima, a da je do 2012. godine bilo gotovo 3000 dece manje, kao i da Srpska Atina već treću godinu ima besplatne vrtiće i da se subvencionišu privatni vrtići.

On je Novakoviću poručio da se kao profesor marksizma, za vreme njegovog mandata, setio da drumski saobraćaj ide kroz tvrđavu, a danas protestuje protiv mosta za koji je inače glasao.

-Da li ste išli kod sudije za prekšaje za isto delo koje ste bili izvedeni pred Specijalni sud. Ja se nisam radovao da neko bude procesuiran da bi napakostio nekome, niti sam ikome pretio kao što vi stalno govorite da će neko odgovarati za nešto pred prekim sudovima. To su odvratne stvari, koje govore neodgovorni ljudi. Ali, vi ste izbegli raspravu o vašoj eventualnoj krivičnoj odgovornosti, a postojali su osnovi sumnje da specijalno tužilaštvo podigne optužnicu da budete deo te organizovane kriminalne grupe. Obustavljen je postupak za vas, jer ste otišli kod sudije za prekršaje i rekli “ja sam kriv, nisam kriv”, da prođu dve godine, da zastari prekršajni postupak i da kažete da je to delo već konzumiran, ne može opet da se sudi nikome dva puta za isto delo. I tako ste izbegli raspravu i vašu eventualnu odgovornost. I nemojte da nam držite predavanje kako ste vi oslobođeni i da je dokazano kako vi to niste radili, jer nema 600 miliona dinara, a nije bilo Bulevara Evrope, ni centralne kuhinje. A neću da spominjem onaj vaš čuveni projekat drumskog saobraćaja koji ide kroz Petrovaradinsku tvržavu, što ste platili nekoj slovenačkoj firmi idejni projekat, pa ste ugrozili Petrovaradinsku tvrđavu, pod Uneskom, jer nije dozvoljeno da tuda ide saobraćaj. Vi ste se kao profesor marksizma setili da ide drumski saobraćaj kroz tvrđavu i danas protestujete protiv mosta. Da li vas je bar malo sramota? – nastavio je Vučević.

Potpredsednik Vlade tvrdi da ništa nikada nije prećutao, niti krio bilo šta u svojoj biografiji, te da je posle gimnazije otišao u vojsku, na služenje u Vranje i Gnjilane.

-Posle sam završio Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, koji sam s prosekom 8,83. Nikada nisam ništa preskako i preko reda. I ponosam sam što sam završio slovačku gimnaziju “Jan Kolar” u Bačkom Petrovcu. Ja se vama nisam rugao što ste vi profesor marksizma. Niste me demantovali da niste išli kod sudije za prekršaje da biste izbegli krivično pravnu odgovornost, jer znate da govorim istinu. Nema šta vi da rešavate, možete da izađete samo na izbore. Vi o tenderskim strukturama razmišljate samo da dobija neko vama blizak ili ne znam kome. A zašto tako razmišljate? Pa polazite od sebe, jer ste tako radili kad ste bili gradonačelnik. Malopre prozivate strane investitore, a kada pričate o domaćoj firmi koja proizvodi granit onda vam ne odgovara vlasnik ili jedan od vlasnika. Uvek ste razdvajali Vojvodinu i Srbiju, kao što ste malopre razdvojili Srbiju i Kosovo. Je l’ gradonačelnik mora da ulazi u vlasničke strukture neke firme? A šta je sramota što je to radila firma iz Srbije? I za razliku od vas, ja sam danas mnogo ponosan na taj posao, jer danas roditelji mogu da prolaze Pozorišnim trgom sa kolicima bez da upadaju kolica u rupe i dame mogu da idu doterane u Srpsko narodno pozorište. Vi ste za mnogo teža dela bili izvedeni pred lice pravde. I da vas pitam, hoćete li srpske ili inostrane firme? Je l’ valja granit iz Srbije ili nam treba onaj iz Španije ili Hrvatske?

Jovanov odgovorio Novakoviću

Poslanik SNS Milenko Jovanov rekao je da u odsustvu Šaipa Kamberija sada imamo novog poslanika koji odvaja Kosovo i Metohiju od Srbije, i pozvao sve da obrate pažnju kako opozicioni poslanici govore o južnoj srpskoj pokrajini.

- Kao što su nekada od Vojvodine pravili državu u državi, i donosili statute o Novom Sadu kao glavnom gradu. Tada su govorili Vojvodina i Srbija, sada govore Kosovo i Srbija. Šta će ostati od Srbije kada odvoje sve od nje. Užas. To je ono što su nazivali uža Srbija. To u ovoj sali ne sme da se čuje - rekao je Jovanov.

Orlić je ponovo upozorio poslanike da ne smeju da viču dok drugi poslanici izlažu.

Vučević je potom, u odgovoru Novakoviću, istakao da je Varadinski most urađen najviše zahvaljujući pokojnom Milutinu Mrkonjiću, kao i Slobodanu Miloševiću.

- U predvečerje 5. oktobra, Nenad Čanak tvrdi da ste vi i on prošetali mostom koji je završio Milutin Mrkonjić. Ne kažem da grad nije pomagao, ali činjenica je da je Republika Srbija, tada Vlada, i Milutin Mrkonjić koji je bio na čelu tima za obnovu države od zločinačke NATO agresije. Isto tako možemo reći da je Maja Gojković završila most slobode, kao što ste vi završili Varadinski most - kazao je Vučević.

On dodaje da se nije radovao tome da bilo ko bude procesuiran, niti je ikada pretio, kao što to radi Novaković.

- To su odvratne stvari koje pričaju samo neodgovorni ljudi. Ali vi ste izbegli raspravu o vašoj eventualnoj odgovornosti. Obustavljen je postupak za vas zato što ste otišli kod sudije za prekršaje, da zastari, i tako ste izbegli raspravu i eventualnu vašu odgovornost. I nemojte nam pričati da je dokazano da vi to niste radili, jer nema 600 miliona dinara - istakao je Vučević.

Rakić i Lutovac pretili poslanicima SNS-a

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov, obelodanio je na svom tviter nalogu video snimak u kojem se jasno vidi namera Zorana Lutovca, koji preti i psuje.

Jovanov je napisao na svom tviter nalogu da je na izlasku iz Skuptišne Dragana Rakić pretila poslanicima SNS-a.

"Jurićemo vas po ulicama. Nije stilska figura u pitanju" - rekla je ona.

- Smušeni Lutovac malo psovao i pretio "da će da mi zavali šamarčinu", ali smešan kakav jeste, brzo se povukao - napisao je Jovanov i dodao:

- Ovakve ludake Skupština još nije videla.

"Jurićemo vas po ulicama. Nije stilska figura u pitanju".Smušeni Lutovac malo psovao i pretio "da će da mi zavali šamarčinu" , ali smešan kakav jeste, brzo se povukao.

Božić: Više sreće drugi put

Poslanici opozicije su zbog toga negodovali, pa su sednicu jutros započeli reklamiranjem povrede Poslovnika i zbog toga najavili konferenciju za novinare.

Opozicioni poslanici, nezadovoljni što im je odbijeno osamdeset amandmana i što se krši dostojanstvo parlamenta, sa poslovnikom u rukama prišli su stolu predsedavajajućeg parlamenta za kojim je sedela Sandra Božić.

Uzvikivali su "povreda poslovnika".

Božić je od njih zatražila da se vrate na svoja mesta, uz opasku da svakog jutra opozicija pravi neke performanse, ne bi li ih kamere uslikale.

Đorđe Stanković, poslanik Narodne stranke, primetio je da je vladajuća većina odbila osamdeset amandmana nasumično. Božić ga je prekinula navodeći da joj se čini da on očigledno želi da se kandiduje za predsednika parlamenta.

„Više sreće drugi put“, poručila je Božić.

Podsetimo, predlogom budžeta za narednu godinu predviđeni su prihodi i primanja u iznosu od 1.843,4 milijarde dinara, što je za 133,8 milijardi dinara, odnosno 7,8 odsto, više u odnosu na rebalans budžeta za 2022. godinu.

