DVERI BI DA SE UZME NOVAC OD MLADIH I ZADRUGARA! KRKOBABIĆ: Biti protiv zadrugarstva i opstanka mladih na selu u suštini znači biti protiv sela Srbije

Šef poslaničke grupe PUPS - solidarnost i pravda tokom debate u Skupštini na Predlog budžeta za 2023. godinu odgovorio na amandman Dveri koji su zatražili da se ukine podrška zadrugama i mladima da dođu do kuća na selu.

- Ne odobriti sredstva zadrugama znači biti protiv zadruga i zadrugarstva. Biti protiv zadruga u suštini je biti protiv sela Srbije. Nema i neće biti uspešnog sela bez uspešne zadruge. Zadruga jeste u biti našeg naroda i to od vremena Svetozara Markovića, ali je pre svega nezaobilazan deo privrednog identiteta Evropske Unije, a i šire - rekao je Krkobabić i dodao:

Biti protiv zadrugarstva je i biti protiv praktičnih koraka na našem Evropskom putu, jer upravo zadrugarstvom se najviše približavamo evropskom konceptu.

- Pitamo se zašto zadruga? Pa zato što je posed u Srbiji mali i usitnjen – od 3 hektara na jugu do 12 hektara na severu, po gazdinstvu. Zato su zadruge imperativ. Jedina šansa da mali poljoprivredni proizvođač postane robni proizvođač i u krajnjoj liniji da na svom posedu živi i preživi - istakao je Krkobabić.

Prema njegovim rečima, sto zadruga se gasilo godišnje, a da je program Vlade i Ministarstva za brigu o selu omogućio da se formira preko 1.100 novih zadruga, dok su 207 finansijski pomognute.

- To su novi voćnjaci, povrtnjaci, nova matična stada, proizvodno-prerađivački kapaciteti, jednom rečju fabrike pod otvorenim nebom. Za jednu zadrugu treba najmanje 5 osnivača, pa sada kada pomnožite broj zadrugara i dodate kooperante onda se radi o desetinama hiljada ljudi - rekao je Krkobabić i dodao:

Što se tiče izdvajanja novca da mladi ljudi dobiju krov nad glavom i nasele napuštene kuće u selima Srbije, nema Srbije sa praznim kućama i pustim krajevima, pogotovo rubnim.

Krkobabić navodi da su ova Vlada i Ministarstvo za brigu o selu omogućili su da se dogodi čudo – da mladi ljudi sa manje od 30 godina starosti reše da ostanu u svojim selima, ali da se odvoje i zasnuju svoja domaćinstva. Rešili su da ostanu, a ne da napuste ovu zemlju. Isto tako neki drugi mladi ljudi, gotovo 20 % njih obuhvaćenih ovim programom, rešili su da odu iz grada, iz prigradskh naselja, iz podstanarskog statusa i potraže svoju budućnost u praznim seoskim kućama širom Srbije i to u 1630 kuća u 119 jedinica lokalne samouprave - kazao je on i dodao:

- To znači više od 5.000 ljudi, žena i muškaraca sa preko 2000 dece koji su oživeli neka sela, neke škole i dali novi impuls životu. Da budemo konkretni: od 13 do 15 zahteva mladih ljudi dnevno stiže u Ministarstvo, to je na godišnjem nivou, gospodo, oko 5.000.

- Podsetiću Vas i time ću završiti, na stav predsednika Republike Aleksandra Vučića – Koliko god bude zahteva mladih ljudi da svoju budućnost vide u selima Srbije toliko će biti i odvojeno sredstava - istakao je Krkobabić.

