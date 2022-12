ĐURIĆ PORUČIO: Vlasti u Prištini pokazuju silu i diskriminišu srpsku zajednicu

Đurić je na Tviteru naveo da su današnji događaji udžbeniki pokušaj ponovnog rasplamsavanja sukoba na Kosovu.

- Uz besramno kršenje Briselskog sporazuma, monoetnička sila koja broji stotine naoružanih oficira KPS zauzela je jedini preostali grad sa srpskom većinom na Kosovu - Severnu Mitrovicu. Ranije danas, još jedan primer takvog ponašanja istakao se kao posebno uvredljiv za mnoge u Srbiji - kao mnogovekovna enklava za proizvodnju vina kosovskih Srba Velika Hoča, u kojoj živi 650 od 2.500 Srba koji su ostali, pod trivijalnim izgovorom (navodno „kršenje carinskog zakona” od strane porodice koja tamo proizvodi vino generacijama) upali su „specijalne jedinice KPS” naoružane Kalašnjikovim, vidno zloupotrebljavajući silu kako bi ulile strah - istakao je Đurić.

Prema njegovim rečima, "zastrašivanjem i uklanjanjem izvora sredstava za život ljudi, Srbe primoravaju da se isele iz svojih drevnih i prelepih domova pod zaštitom Uneska".

- Takođe, neočekivano namerno posetilo je dečije obdanište u severnom kosovskom gradu Leposaviću oklopnim mitraljezom naoružanim oklopnim transporterom KPS dok su deca spavala - dodao je on.

Kako je naveo, "dok Kurtijeva vlada nastavlja da primenjuje svoju radikalnu nacionalističku knjigu širom sveta, za kosovske Srbe život je postao svakodnevna borba ispunjena anksioznošću i strahom za budućnost".



Kosovo* authorities continue to show force and violently discriminate the already shaken Kosovo* Serb community almost on a daily basis now, much to the detriment of EU/US-led efforts to preserve stability and create an atmosphere conducive to normalization.

Tonight, we are..

