Juče smo mogli da vidimo brutalan napad i obračun Kurtijeve policije sa Srbima, rekao je PINK direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

Petković je rekao da je očigledno reč o sinhronizovanom napadu s obzirom da su napadnuti Srbi i južno i severno od Ibra.

- Upali su u malo mesto, enklavu, u mesto u kojem je u toku rata ubijeno toliko ljudi da nemam reči da neko može i dalje da se sveti tom golorukom narodu. Činjenica je da ne prezaju više bukvalno ni od čega. Kao povod su našli to što vlasnik vinarije Petrovića, koji je šesta generacija koja se bavi proizvodnjom vina, nije navodno platio neke poreze, iako on nije prodavao to vino, nije ga distribuirao, već je držao u svojim podrumima - rekao je Petković.

Kako kaže, pokušao je da se dogovori sa njima ali nije uspeo, konfiskovali su mu bukvalno sve vrste vina, njih 25 vrsta vina, sve su pretočli u jednu cisternu i to više ničemu ne služi.

- Više niko ne može da razume šta radi Kurti i ovo je poslednji poziv međunarodnoj zajednici da ga urazumi jer više niko neće da trpi njegov zulum - rekao je Petković.

Kako kaže, juče se dogodila još jedna strana stvar, a to je da su oklopna vozila upala u dvorište vrtića, pravdajući se da su pogrešili.

- Deca su u tom trenutku spavala. Možete samo da zamislite roditelje kako su se osećali kada su čuli da je ROSU policija na pragu vrtića - rekao je Petković.

Kako kaže, upad na sever je čista provokacija. Dodaje da to namerno rade, kao i da rade to svakog dana.

- Žele da zaplaše narod i na svaki način da izazovu novu krizu. Moram da prokomentarišem činjenicu da povodom ovih događaja nismo mogli da čujemo ni slova, ni reči reagovanja Rade Trajković i Rašića nije bilo. Oni ni reč nisu rekli ni reč o svim ovim događajima i nisu ni na jedan način osudili brutalan napad na goloruki narod - rekao je Petković.

Kako kaže, to za njih nije tema, jer oni podržavaju Kurtija, i sa njim u dogovoru sprovode njegovu politiku.

- Sinoć se desilo to da je oko 300 policajaca upalo u severnu Mitrovicu, okupili su se tu sa različitih prostora KiM, iz pet policijskih regiona i za njih, dok su išli peške ka severu KiM išla su oklopna vozila pod punom ratnom opremom - rekao je Petković.

Kako kaže, u jednom trenutku su blokirali celu Mitrovicu, a onda su se rasporedili i u delovima u kojima žive i Albanci.

- Tamo su maltretirali ljude, navodno je razlog ulaska taj jer su se navodno Albanci uplašili događaja od pre dva dana, a kao da se Srbi nisu uplašili i kao da Kurtijeva policija to nije radila sa namerom da naš narod zaplaše - rekao je Petković.

Dodaje da su o svemu ovome obavešteni i KFOR i EULEKS, sa željom da reaguju i zaštite srpski narod.

- Zastrašuju naš narod poslednjih 20 godina - rekao je Petković.

Petković je rekao da su hteli da dodatno stvore tenzije, pa da se posle povuku i da kažu kako na severu žive kriminalci i kako je tamo "divlji zapad". Dodaje da je sve iscenirano kako bi Kurtijeva vojska mogla da zastrašuje narod i da se kreće sa dugim cevima i parkiraju po dvorištima vrtića i da provociraju naš narod.

