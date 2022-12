IZDAJA! Srpski opozicionari otvoreno 'ŠURUJU' sa Kurtijem dok njegovi specijalci TERORIŠU SRBE NA KiM!

I dok Srbija čini sve da spreči eskalaciju sukoba na Kosovu i Metohiji, sačuva teritorijalni integritet zemlje i podrži naše građane koji tamo žive, Marinika i njeni saborci nastavljaju da rade protivno državnim interesima.

Dodvoravanje prištinskim vlastima nastavili su dajući javnu podršku predstojećoj aplikaciji Kosova za članstvo u Evropskoj uniji.

U skladu sa njihovim, sada već očiglednim namerama, potpisi Marinike Tepić i Nebojše Novakovića našli su na izjavi kojom se podržava ulazak lažne države Kosovo u proces evropskih integracija.

We welcome the strong statement today of @TheProgressives Western Balkans Leaders' Summit, confirming their staunch support for Kosova's upcoming application for EU membership. pic.twitter.com/ObJRIA02O4