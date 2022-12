I NEMAČKA VIDI KUDA VODI KURTIJEVO LUDILO! Ambasador Rode: Izbore na severu Kosova treba odložiti!

"Slažem se sa mojim američkim kolegom da izbore treba odložiti. Očigledno je da trenutna situacija ne pogoduje njihovom održavanju sada", napisao je Rode, uz retvit poruke američkog ambasadora na Kosovu Džefa Hovenijera u kojem on navodi da su "Sjedinjene Države zabrinute što u ovom trenutku ne postoje uslovi za održavanje izbora kasnije ovog meseca na severu Kosova".

"Bezbednost i bezbednost svih građana Kosova treba da budu najviši prioritet. Tražimo od svih uključenih da budu uzdržani", napisao je Hovenijer, a Rode podržao njegov stav.

I agree with my US colleague that the elections should be postponed. It is obvious that the current situation is not conducive to holding them now. https://t.co/hmnsTjOeVt