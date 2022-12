Brnabić: Srbija ima pravo i nameru da na KiM vrati svoje snage

Delovanjem Aljbina Kurtija dovedeni smo na ivicu oružanih sukoba, ocenila je danas premijerka Ana Brnabić i iznela mišljenje da Srbija ima pravo i nameru, prema Rezoluciji UN 1244, da na KiM vrati određeni broj trupa.

Brnabić je, na pitanje novinara da prokomentariše situaciju na KiM, kazala da postoji kontrast u kojem Srbija, kako je rekla, kao danas, uvodi direktni let Er Srbije ka Kini, što je velika i važna stvar za povezanost Srbije, Evrope sa Kinom, a juče otvaranje tehnološkog centra američkog Rivijana, nešto što radi kao zemlja 22. veka, a na drugoj strani situaciju da je Kurti vraća ne u 19, već u 18.vek.

„Uvek imaom šizofreniju da se borimo za ekonomiju budućnosti, da u tome uspevamo, da imamo radna mesta, investitore, mlade koji se vraćaju u Srbiju iz dijaspore, da imamo sve više inovacionih kompanija koje brže podižu naš standard i onda da nas stalno, sada već svakodnevno, neko vraća u 18. vek“, ukazala je ona.

Brnabić je istakao da je sve što Kurti u ovom trenutku izaziva opasnost ne samo za Srbe, već i za Albance i čitavu Evropu.

„To je politika 19. veka. Izuzetno sam zabrinuta i teško je bilo spavati sinoć. Kurti je sve nas, i Srbe i Albance, doveo na samu ivicu rata. Ali nije to on uradio sam. Imamo potpuno ignorantsko ponašanje partnera i u EU koji ne reaguju ili reaguju tek kada zaista dogori do nokata.

Imate Kfor i Euleks koji ne rade svoj posao i to ne samo prema Briselskom, već i Kumanovskom sporazumu. Oni ne štite Srbe na KiM, ni južno od Ibra ni na severu KiM“, istakla je Brnabić.

Ona je rekla i da se svakodnevno vidi kršenje Kumanovskog sporazuma, kao i Briselskog.

„Zbog toga smo veoma blizu tome i verujem da će tokom današnjeg dana predsednik Aleksandar Vučić dati više informacija o njegovim sastancima da prema Rezoluciji UN 1244 zatražimo povratak naših snaga na KiM. Zato što Kfor ne radi svoj posao i zato što Srbi na KiM ne mogu da se osećaju bezbedno. Oni su tamo životno ugroženi uključujući i deca u vrtićima“, ukazala je ona.

Brnabić se osvrnula na upad Kfora i ROSU do zuba naoruzzanih u vrtić na severu Kosova i kazala da treba samo neki iz Kfora i u Prištini da razmisle kako bi njima bilo da znaju da su do zuba naoružani upali u vrtić u kojem spavaju njihova deca.

„Niko apsolutno ništa ne radi. Dovedeni smo na ivicu oružanih sukoba. Doveo nas je do toga jedan neodgovorni pojedinac. Predsednik Vučić je preko 10 puta govorio da će doći do toga. Kurti rizikuje svaki dan, dovodi do određene nestabilnosti i dovoljna je samo iskra. Ne mogu da razumem partnere u EU, ni NATO ni Kfor, Euleks, jer na teritoriji KiM, koja je u ovom trenutku vođena od privremenih institucija u Prištini niti imate vladavinu prava, niti osnovna ljudska prava, niti to neko kontroliše, niti da li se Srbi i ostali nealbanci osećaju bazično bezbednim“, rekla je premijerka.

Srbija, kako podvlacci, želi samo mir i to je očigledno.

Kurti, kaže, rizikuje jer nema nijednog investitora, nijedno radno mesto koje može da izgubi, već ima istorijski u Evropi i svetu najveću nezaposlenost, i to je jedina teritorija na evropskom kontinentu koja je sa restrikcijama struje počela u avgustu.

„Njegova jedina politika je da izazove sukob, da ljudi tamo ne bi pitali zašto mi živimo tako. On time rizikuje sudbinu svih ljudi na Zapadnom Balkanu. A svi gromoglasno ćute“, upozorila je ona.

Brnabić je istakla da misli da Srbija ima pravo prema Rezoluciiji 1244 i nameru da se određeni broj trupa vrati tamo, jer ako Kfor ne obezbedi mir Srbija želi da se bori za mir i stabilnost, jer ona ima mnogo da izgubi.

„Nemojte da se igrate životima ljudi i perspektivom za koju smo mnogo radili“, poručila je ona.