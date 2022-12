KURTI HOĆE RAT! Beograd neće sedeti skrštenih ruku - Upad u Severnu Mitrovicu, terorisanje dece u Leposaviću potvrdili šta je cilj Prištine!

Beograd neće sedeti skrštenih ruku dok Priština svakodnevno teroriše Srbe na Kosovu i Metohiji, a Kfor i Euleks se prave nevešti i ne rade ono za šta su po međunarodnim dokumentima i sporazumima i poslati u južnu srpsku pokrajinu - da obezbede mir i zaštite naš narod.

Ovu jasnu poruku albanskoj strani, ali i njihovim zapadnim mentorima, poslao je srpski državni vrh nakon što je premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti povukao najopasniji potez u nameri da okupira sever, poslavši skoro 300 pripadnika tzv. kosovske policije da blokiraju Kosovsku Mitrovicu.

Srbija je primorana da posegne za najjačim i najdelikatnijim adutom koji ima po Rezoluciji 1244 SB UN, ali i Kumanovskom sporazumu, i upozori da će na Kosovo vratiti deo svojih bezbednosnih trupa, kako bi sprečila da Srbi budu "glineni golubovi" i mete nerazumne politike Prištine.

Predsednik Aleksandar Vučić se odmah nakon što su specijalci umarširali u Mitrovicu u četvrtak uveče sastao sa ministrom odbrane Milošem Vučevićem i načelnikom Generalštaba Vojske Srbije Milanom Mojsilovićem. Šef države je celu noć razgovarao sa predstavnicima Srba sa KiM, ali i drugima, što će biti nastavljeno i u izazovnim danima koji slede. Čini se apsolutno sve da se sačuvaju mir i stabilnost, ali uz isticanje naših crvenih linija kada je reč o KiM.

Posle još jedne noći pune straha i neizvesnosti za kosovske Srbe, za premijerku Anu Brnabić nema dileme da su svi, i Srbi i Albanci, delovanjem Kurtija dovedeni na ivicu rata. Ona je ukazala da Srbija ima pravo i nameru, po Rezoluciji 1244, da vrati određeni broj trupa.

- Imamo šizofreniju da se, s jedne strane borimo za ekonomiju 22. veka, da uspevamo da zemlja napreduje, dok nas s druge strane Kurti, sada već svakodnevno, vraća ne u 19, već 18. vek. Sve što on radi izaziva opasnost ne samo za Srbe, već i za Albance i čitavu Evropu. Ali, on to ne radi sam. Imamo potpuno ignorantsko ponašanje partnera i u EU, koji ne reaguju ili reaguju tek kada zaista dogori do nokata. Kfor i Euleks ne rade svoj posao i to ne samo prema Briselskom, već i po Kumanovskom sporazumu. Oni ne štite Srbe na KiM, ni južno od Ibra ni na severu KiM.

Premijerkine reči potvrdili su događaji od prethodnih dana u kojima je atmosfera zastrašivanja Srba, u režiji Kurtija, zagrejana na maksimum. Najpre su članovi Centralne izborne komisije u pratnji kosovskih policajaca pokušali da zauzmu prostorije u zgradama četiri opštine na severu, kako bi nasilno organizovali izbore raspisane nakon što su predstavnici Srba napustili institucije. Prištinski bezbednjaci nastavili su i u četvrtak da maltretiraju i zastrašuju Srbe, ne prezajući čak ni od slanja naoružanih specijalaca ROSU u dvorište vrtića u Leposaviću, gde su dan ranije "zalutali" i pripadnici Kfora. Sinhronizovano je i južno od Ibra poslata poruka Srbima da tu nisu dobrodošli, pa je čitavog dana trajala drama u Velikoj Hoči, gde su kosovski policajci i carinici izveli operaciju otimanja vina iz porodične vinarije Petrović. Situacija je kulminirala u večernjim časovima, upadom prištinskih policajaca u Severnu Mitrovicu, gde po Briselskom sporazumu mogu da budu samo pripadnici Direktorata sever.

- Neki iz Kfora i u Prištini trebalo bi da razmisle kako bi njima bilo da znaju da su do zuba naoružani upali u vrtić u kojem spavaju njihova deca. Niko apsolutno ništa ne radi. Dovedeni smo na ivicu oružanih sukoba. Doveo nas je do toga jedan neodgovorni pojedinac. Predsednik Vučić je više od 10 puta upozoravao da će doći do toga. Kurti rizikuje svaki dan, dovodi do određene nestabilnosti i dovoljna je samo iskra. Ne mogu da razumem partnere u EU, ni NATO ni Kfor, Euleks, jer na teritoriji KiM, koja je u ovom trenutku vođena od privremenih institucija u Prištini, niti imate vladavinu prava niti osnovna ljudska prava, niti to neko kontroliše.

Brnabićeva je jednom naglasila da Srbija želi samo mir, a da Kurti rizikuje jer nema nijednog investitora, nijedno radno mesto koje može da izgubi, već ima istorijski najveću nezaposlenost u Evropi i svetu, a restrikcije struje započeo je u avgustu.

- NJegova jedina politika je da izazove sukob, da ljudi na Kosovu ne bi pitali: zašto mi živimo tako? On time rizikuje sudbinu svih ljudi na Zapadnom Balkanu. A svi gromoglasno ćute.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, koji je još u četvrtak uveče najavio mogućnost slanja do 1.000 pripadnika naše vojske i policije, u skladu sa Rezolucijom 1244, juče je ponovio da je reč o sinhronizovanom Kurtijevom napadu na Srbe i južno i severno od Ibra. On je rekao da je Beograd o svemu obavestio sve međunarodne predstavnike, uključujući Miroslava Lajčaka, tražeći da reaguju Kfor i Euleks i zaštite srpski narod.

- Sve što se dešava sramota je međunarodne zajednice, koja je dozvolila iživljavanje Kurtija nad srpskim narodom. On sve vreme izaziva incidente i sve vreme ima podršku moćnika sa Zapada. Zato je poruka međunardonoj zajednici da se ne igra, da se ne iznenadi kad vidi odluke Srbije. Mi samo želimo da se držimo međunarodnog prava. Ako Kfor i Euleks nisu u stanju da zaštite srpski narod, ima ko će da ga zaštiti.

Predsednik Odbora za KiM Milovan Drecun upozorio je da je akcijom u Mitrovici Priština započela praktično vojnu operaciju zauzimanja severnog dela grada, čime je stvorila operacijsku osnovu za dalje napredovanje prema Zvečanu i Leposaviću:

- Po meni ovo nije kraj te operacije, osim ako zapadne države ne obuzdaju Prištinu. Do sada je Priština mogla samo povremeno da uđe na sever Kosova, a onda su, koristeći krizu sa tablicama, instalirali bazu za stalno stacioniranje tih specijalnih jedinica i na kraju imamo situaciju da mogu i da dovedu ljudstvo u te baze i pripremaju teren za upad takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga.

Iz Prištine su i juče nastavili da "dolivaju ulje na vatru". Predsednica privremenih institucija Vljosa Osmani opet je optužila Beograd da "Kosovu preti agresijom" i poručila da "srpske vojske i policije više nikad neće biti na KiM", odnosno da se neće ostvariti "hegemonistički san Srbije". Oglasio se i Kurti, koji je još jednom zgazio Briselski sporazum i poručio da je zahtev za osnivanje ZSO "detinjast". Imao je i poruku za Beograd - ako želi ZSO, prvo nek prizna Kosovo. Uzvratio je Petković, rekavši da ZSO nije Kurtijeva želja već obaveza iz Briselskog sporazuma, čiji je garant EU.

KRŠE SVE POSTIGNUTE SPORAZUME

PREMIJER privremenih institucija na KiM Aljbin Kurti ne preza od kršenja Briselskog sporazuma, kao i ostalih dogovora koji su postignuti između Beograda i Prištine, pod pokroviteljstvom EU, koja je posrednik u dijalogu. Naime, tzv. kosovske specijalne snage mogu da pređu na sever KiM samo uz saglasnost NATO i gradonačelnika četiri opštine u kojima žive Srbi. To znači da bilo kakvo kretanje snaga u severni deo tzv. Kosova zahteva prethodno obaveštenje i saglasnost komandanta Kfora.

BRITANSKE SANKCIJE ZA RADOIČIĆA

SRPSKA lista osudila je odluku Velike Britanije da uvede sankcije i stavi na crnu listu Srbe sa KiM Zvonka Veselinovića, Milana Radoičića i Slobodana Tešića:

- Najoštrije osuđujemo klevetničke poteze koju realizuju osvedočeni neprijatelji srpskog naroda stavljanjem na nekakve crne liste potpredsednika Srpske liste Radoičića i ostale Srbe koji su dokazane patriote i nosioci otpora okupaciji severa KiM od strane Kurtija. Paralelno sa sprovođenjem institucionalnog nasilja i represije od strane do zuba naoružanih specijalaca prema Srbima južno i severno od Ibra, osvedočeni srbomrsci su aktivirali svoje agenture sa ciljem slamanja otpora srpskog naroda kroz etiketiranje slobodomislećih Srba koji ne pristaju na predaju i povlačenje pred naletima hordi iz Prištine.

STANO: ZABRINUTI SMO, SVE PRATIMO

Evropska unija je zabrinuta za bezbednosnu situaciju, posebno na severu KiM, izjavio je juče portparol EU za spoljnu politiku Peter Stano.

- EU i države članice prate situaciju na Kosovu veoma pažljivo. EU osuđuje nasilje i nasilne napade i poziva na deeskalaciju i odgovornost u korist lokalnog stanovništva. Euleks i Kfor su prisutni na terenu i patroliraju. Fokus sada treba da bude na normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. To je ključno za evropski put obeju zemalja, ali takođe i za smirivanje situacije.

DOLAZAK SRPSKE VOJSKE MORA DA ODOBRI KFOR

NAKON povlačenja pripadnika vojske i policije 1999. godine sa Kosova i Metohije, dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog osoblja (stotine, ne hiljade) biće dozvoljeno da se vrati i obavlja vezu sa međunarodnom civilnom misijom i bezbednosnim prisustvom, čisti minska polja, čuva srpsku kulturnu baštinu i bude na glavnim graničnim prelazima. Dolazak srpskih snaga mora biti usaglašen sa Kforom na Kosovu i Metohiji i uz saglasnost međunarodne misije.

Ovo je suština odredaba Rezolucije 1244 koja je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija doneta 10. juna 1999. godine, po završetku sukoba na Kosovu i Metohiji, kada su se vojnici i policajci tadašnje SRJ povukli sa KiM. Od tada, 22 godine se ne sprovodi deo dokumenta koji predviđa povratak malog broja pripadnika naših oružanih snaga i policije.

Nekadašnji ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović kaže za "Novosti" da je rezolucija doneta pod glavom sedam Povelje UN, da je samim tim obavezujuća, pod mogućnošću prinudnog izvršenja i da - ne zastareva.

- Odredbe nisu hijerarhizovane, što znači da sve treba da se sprovedu, ali je prednost data onima u korist Albanaca, a one koje odgovaraju Srbima su stavljene sa strane, uključujući i odredbu o suverenitetu naše zemlje i realizaciji povratka određenog broja vojnika. U pitanju je mali broj koji ne remeti opštu situaciju, ali demonstrira suverenitet Srbije. Sa povratkom treba da se saglasi komandant Kfora, znači NATO, koji je obaveze oko dolaska naših vojnika prebacio zapravo u svoje diskreciono pravo. Mi treba da insistiramo da se ova odredba sprovede, da tražimo od komandanta Kfora da se izajsni o povratku naših i da sačekamo šta će da odgovori - objasnio je Jovanović.

On dodaje da ako ne dozvoljavaju sprovođenje ove odredbe Rezolucije SB UN 1244 i nude objašnjenje da su se okolnosti promenile i da je novo stanje u kojem je tzv. Kosovo proglasilo nezavisnost prevazišlo rezoluciju, što stalno pokušavaju da nametnu, mi moramo da insistiramo da to nije tačno i da dokument SB UN "ne zastareva i da mora da se sprovede u celini".

Autor: