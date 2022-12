ODGOVOR NA KURTIJEV JEZIVI TEROR! BRNABIĆ: Blizu smo odluke da zatražimo povratak naših snaga na Kosovo

Poslednje napetosti na Kosovu i Metohiji otvorile su temu o vraćanju srpske vojske na ovu teritoriju, što je već skoro 23 godine obaveza napisana u Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244. Premijerka Ana Brnabić upozorila je juče da smo delovanjem kosovskog premijera Aljbina Kurtija dovedeni na ivicu oružanih sukoba. Ona je podsetila da Srbija ima pravo i nameru da, prema pomenutoj rezoluciji, na Kosovo vrati određeni broj trupa i otkrila da je Srbija blizu toga da donese tu odluku.

Bezbednost na prvom mestu

Premijerka je najavila da će Srbija po pitanju Kosova zahtevati ono što je u skladu s Rezolucijom 1244.

- Sve što je u skladu s Rezolucijom 1244, za koju su svi glasali i koja je važeći dokument. Verujem da kada budemo to zahtevali, a koliko godina je od usvajanja Rezolucije 1244, da će, naravno, oberučke prihvatiti svi oni koji pozivaju sve zemlje na svetu da se pridržavaju svih rezolucija SB, kako bi imali obezbeđene principe međunarodnog prava i kako bi rekli - mir u svetu - kazala je Brnabićeva.

Šta piše u Rezoluciji 1244

Četiri zadatka za vojno i policijsko osoblje

Rezolucija 1244 usvojena je 10. juna 1999. i u njoj se definiše povratak vojnih i policijskih snaga Srbije i tadašnje SRJ. U tekstu piše da se „potvrđuje da će posle povlačenja, dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog vojnog i policijskog osoblja biti dozvoljen povratak na Kosovo radi obavljanja dužnosti u skladu sa aneksom 2“.

U dokumentu se precizira da će ovom osoblju biti dozvoljeno da obavlja sledeće funkcije: „veza sa međunarodnom civilnom misijom i međunarodnim bezbednosnim prisustvom, obeležavanje i čišćenje minskih polja, održavanje prisustva na mestima srpske kulturne baštine i održavanje prisustva na glavnim graničnim prelazima“.

Ona je rekla i da se svakodnevno vidi kršenje Kumanovskog i Briselskog sporazuma.

- Zbog toga smo veoma blizu tome, i verujem da će tokom dana predsednik Aleksandar Vučić dati više informacija o njegovim sastancima, da prema Rezoluciji UN 1244 zatražimo povratak naših snaga na KiM. Zato što Kfor ne radi svoj posao i zato što Srbi na KiM ne mogu da se osećaju bezbedno. Oni su tamo životno ugroženi, uključujući i decu u vrtićima - naglasila je ona.

Predsednik Vučić je i juče imao, a imaće i danas brojne razgovore sa zvaničnicima zbog goruće situacije na Kosovu, a nakon toga trebalo bi i da saopšti koji će potez povući naša zemlja. On će se najverovatnije građanima obratiti večeras u 19 sati, kad će pokazati dokumenta i fotografije o dešavanjima na KiM.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručuje za Kurir da će Srbija sve učiniti da zaštiti Srbe na KiM.

- A shodno Rezoluciji 1244, na raspolaganju nam je i opcija slanja vojnika, tačno onako kako je napisano u tom dokumentu. Da podsetim celu međunarodnu javnost, Rezolucija 1244 je važeća i iza nje stoji UN - napominje Dačić.

Pokrenuti bez odlaganja

Bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović kaže da pozivanje na ovu tačku rezolucije ne da nije napad na mir i stabilnost već naprotiv, predstavlja zauzimanje za mir i stabilnost, koji se mogu osigurati samo na osnovu Rezolucije 1244.

- Ako se uslovi za povratak naših vojnika nisu stekli 22 godine, onda je to tragedija za Savet bezbednosti i za međunarodnu zajednicu. To je moralo da se izvrši prvih nedelja i meseci od usvajanja rezolucije. Povratak naših vojnika na KiM je u rezoluciji naglašavanje suvereniteta Srbije na KiM i nije slučajno uneseno. Greška je što se to do sada nije pokretalo. Kad bi se sad pokrenulo, to ne bi bilo ništa dramatično. Naprotiv, to bi bilo jedno zakasnelo postupanje u stvarima koje se nas direktno tiču i trebalo bi ga pokrenuti u SB, da se konstatuje da to, nažalost, nije izvršeno, da se NATO pozove na odgovornost za takvo činjenično stanje - naglašava naš sagovornik.

On objašnjava da je Rezolucija 1244 obavezujuća za sve, i to integralno.

- Međutim, odmah je napravljena promena, pa su oni članovi rezolucije koji odgovaraju albanskoj strani munjevito realizovani a oni koji odgovaraju Srbima na KiM i Srbiji su ostavljeni za izvršenje do dana današnjeg. Niko od naših vlasti od 2000. nije pokretao pitanje odgovornosti pred SB za izvršavanje tog dela dokumenta. Tačka koju srpski zvaničnici pominju o upućivanju do 1.000 vojnika je takođe bila obavezujuća i nije trpela odlaganje. Međutim, Zapad, odnosno NATO je vešt u trikovima. NATO je preneo obavezu o slanju do 1.000 vojnika na komandanta Kfora, dao mu je diskreciono pravo da on odlučuje da li će i kada pustiti naših 1.000 vojnika. To je prestup, jer NATO nije ovlašćen da bilo šta menja u rezoluciji, to može samo SB - napominje Jovanović.

Doskorašnji državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Nemanja Starović saopštio je da Srbija prema Rezoluciji UN 1244 ima pravo da traži povratak više stotina pripadnika bezbednosnih snaga na Kosovo.

- Premijerka Brnabić saopštila je da će, zbog stalnog maltretiranja Srba u pokrajini, Srbija tražiti povratak naoružanog osoblja na Kosovo u skladu s Rezolucijom 1244, koja jasno definiše pravo na takvo raspoređivanje i obim snaga za povratak - stotine, ne hiljade - naglasio je Starović.

Vučić s Vučevićem i Mojsilovićem

Nema predaje!

Predsednik Vučić sastao se preksinoć s ministrom odbrane Milošem Vučevićem i načelnikom Generalštaba Milanom Mojsilovićem.

- Tokom noći i jutra s ministrom odbrane Milošem Vučevićem i načelnikom Generalštaba VS Milanom Mojsilovićem...nema predaje! - napisao je predsednik Vučić na Instagramu.

Autor: