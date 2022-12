Novinarka Ljiljana Smajlović skrenula je danas pažnju na činjenicu da su opozicioni mediji o situaciji na Kosovu i Metohiji izveštavali tvrdeći da "Vučić drami", dok sada priznaju da je siutacija dramatična.

- Sad i Petrit Seljimi kaže da je situacija na KiM na korak do rata. Do sada su nam objašnjavali da nije to tako, da drami Vučić, prikriva nešto - rekla je ona.

