VESIĆ: Predsednik Vučić radi istorijske stvari za Srbiju! 2025. godine ćemo putovati od Beograda do Budimpešte za manje od tri sata!

Pre nekoliko godina bila je misaona imenica da ćemo ići brzinom 200 na sat od Beograda do Novog Sada, a sada, dodaje, radimo prugu od Novog Sada do Subotice, koja bi trebala da bude gotova do 2025. godine, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Vesić je istakao da voz "Soko" ima 30 polazaka iz Beograda i 30 polazaka iz Novog Sada.

- Za 30 minuta stižete od jednog grada do drugog, i ovo je najbolji pokazatelj kako izgleda vizija predsednika Vučića da čitava Srbija bude povezana - rekao je Vesić.

- 2025. ćemo od Beograda do Budimpešte brzinom 200 na sat, i stizati za manje od tri sata, a uskoro potpisujemo sa EU projekat o izgradnji pruge do Niša, tako da očekujemo i da 2028. od Niša do EU idemo brzim prugom - rekao je Vesić.

Kako kaže, Srbija će konačno dobiti svoju brzu prugu.

Dodaje da snovi mogu da se ostvare kada u njih verujete i kada imate lidera kao što je predsednik Aleksandar Vučić, koji želi da Srbija napreduje i koji vodi računa da Srbija bude povezana.

- Ovo pokazuje kako se Srbija menja i napreduje i koliko se gradi u našoj zemlji - rekao je Vesić.

Vesić je rekao da je ova pruga kojom ide "Soko" prva pruga sagrađena u Srbiji.



Dodaje da posle skoro 150 godina, obnavljamo ovu prugu, kako kaže, predsednik Vučić radi istorijske stvari za Srbiju.

