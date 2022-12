VUČIĆ: Priština 15. decembra podnosi zahtev za prijem u EU, mi ćemo od Kfora tražiti povratak vojske i policije na KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike povodom najnovijih dešavanja na Kosovu i Metohiji.

- Danas je na KiM uhapšen Dejan Pantić, otac troje dece. On je do skora nosio uniformu "kosovske policije", a optužili su ga tzv. ministar unutrašnjih poslova Svečljija i neki drugi za terorizam, a uhapšen je zbog događaja kada su pokušali okupaciju zgrada CIK. Dogodili se da je Dejan Pantić "počinio strašno krivično delo, pravi terorizam". On živi u toj zgradi i nosio je hleb, namirnice u svoj stan, gde živi sa decom i suprugom Suzanom. Sa njom sam razgovarao večeras. Naše službe su ozbiljno ispitale ceo slučaj. Razgovarao sam sa međunarodnim partnerima i ukazao im na apsolutnu bezobzirnost onih koji su ovom akcijom još jednom ugrozili mir - rekao je Vučić.

On je dodao da se Pantić nalazi u protivpravo izgrađenoj bazi kod Leposavića.

Predsednik kaže da smo prisustvovali na napad na čitavu enklavu (Velika Hoča), kada je oduzeto vino domaćinu Petroviću.

- Kada srpske sluge Aljbina Kurtija govore o tome kako treba da mu se vrati vino. Oni moraju da znaju da je to vino uništeno jer je bačeno u istu cisternu. Neka ne pričaju gluposti i obmanjuju svoj narod. Sutra ću se sastati sa gospodinom Petrovićem i mi ćemo pomoći da ta porodica opstane u Velikoj Hoči, u toj važnoj enklavi - kazao je predsednik.

Predsednik je pokazao fotografije nasilje Kurtijevih "policajaca" iz Velike Hoče.

- Ovo je otac Srđana Petrovića. Vidite, on je u invalidskim kolicima. Nije im smetalo da napadnu tu kuću - kazao je Vučić i dodao da je domaćinu Petroviću uništen život zbog akcizne markice Republike Srbije.

Prisutni su bili albanski pripadnici KFOR-a.

- Sa prstom na obaraču na dugim cevima su došli da zaplene vino - rekao je Vučić i pokazao fotografiju koja dokazuje njegove reči.

Predsednik je pokazao vozilo ROSU koje je "slučajno" upalo u obdanište "Naša radost" u Leposaviću.

- Oni nemaju šta da rade na severu Kosova i Metohije bez odobrenja četiri gradonačelnika. Nisu pitali nikog i upali su u obdanište. Toliko o pravu i onima koji ga štite - kazao je Vučić.

On je pokazao i fotografiju iz Zvečana pripadnika ROSU sa prstima na obaraču.

- Što obmanjujete i pričate da ste išli da "čuvate nekog u miltietničkim sredinama", a niko nije napadnut? Što lažete? Koga lažete? - pitao je Vučić vlasti u Prištini.

On je pokazao i albanskog "velikog junaka" koga je pogodilo nekoliko komadića stakla dok je razbijao izlog.

- Taj čovek je boravio u Zvečanu. Kojim povodom? Kršio je Briselski sporazum! Ko te ovlastio da budeš tamo? Koga si pitao? Da li te je KFOR ovlastio? Što nam to niste rekli? - pitao je Vučić.

Predsednik je podsetio na Kurtijeve reči o "detinjastim zahtevima", kako je Kurti oslovio sporazumom dogovorenu ZSO.

Vučić je pokazao zvanični izveštaj EU o napretku za ceo region. Završen je rad na statutu ZSO. Pismo upravljačkog tima je upućeno Miroslavu Lajčaku gde ga u potpunosti obaveštava šta je urađeno.

- Mi sad ulazimo u 2023. godinu, a oni kažu da su to naše "detinjaste igrarije". Boravak Srba u "institucijama" je posledica dogovora u Briselu. Srbi su 10 godina poštovali dogovor, a Albanci za jednu jedinu koju su imali kažu da su to "detinjaste igrarije" - kazao je predsednik.

On je najavio da očekuje najveće pritiske na Srbiju od 17.

- Juče su čoveka umalo uhapsili pred ženom i detetom jer je imao majicu sa natpisom "Srbija" - rekao je predsednik.

On je rekao da je Kurtijeva vlada apsolutni šampion u incidentima u kom su Srbi hapšeni, maltretirani...

- Naime, Priština je pogazila Vašingtonski sporazum u potpunosti. Priština će 15. zvanično u Briselu podneti zahtev za članstvo u EU. To je za nas jako neprijatan događaj. To je rušenje Vašingtonskog sporazumu. To će uraditi uz velike najave i snažne fanfare. Tamo će biti primani, a ja sam danas uputio pismo predsednicima i premijerima pet zemalja koje nisu priznale nezavisnost tzv. Kosova, jer u skladu sa članom 49 ugovora, prijem mogu da traže samo suverene i nezavisne države, a ne one koje to svakako nisu, a ne priznaje ih više od pola sveta - rekao je Vučić.

On je rekao da je svako pismo različito, a svim predstavnicima tih pet zemalja se u njima zahvaljuje na zaštiti teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava.

- Postoji značajan deo zemalja kojima je međunarodno pravo iznad svega - rekao je predsednik.

Zahtev usaglašen - KFOR u obavezi da odobri ulazak srpske vojske i policije na Kosovo i Metohiju

Danas je usaglašen tekst kojim će biti upućen zahtev komandantu KFOR-a da obezbedi raspoređivanje pripadnika vojske i policije Srbije.

- Rezolucijom SB UN 1244 potvrđeno je da će dogovorenom broju srpskog vojnog i policijskog osoblja biti dozvoljeno da se vrati. Do sada sa KFOR-om nisu vođeni razgovori o povratku srpskog osoblja - navodi se u zahtevu.

Nemam ilizuja, a znam da će da odbiju taj zahtev, rekao je predsednik.

On je istakao da je KFOR u obavezi da odobri taj zahtev.

- To nije mogućnost, već je obaveza za KFOR - objasnio je Vučić.

Oni će naći bezbroj razloga, iako na to nemaju pravo, da kažu kako "kontrolišu situaciju" i da za tim "nema potrebe", kazao je predsednik.

Vučić je pokazao i projekte koje Srbija ima na Kosovu i Metohiji, obdaništa, učeničke domove...

- Nastavljamo da radimo svoj posao. Finansijski smo prihvatili sve ljude koji su radili u "prištinskim institucijama". Ti ljudi imaju osigurana primanja, ne manja od onih koja su imala - rekao je Vučić.

Narod na barikadama jer neće da trpi zulum

Vučić je naglasio da se večeras naš narod smrzava na barikadama jer nema drugu opciju.

- To su ljudi sami uradili jer ne mogu i neće više da trpe zulum. Svakog dana sam slušao priče o tome kako će "Srbija nekoga da napadne", a samo su smišljali razloge da napadaju Srbe i da ih maltretiraju. I dalje mislim da Amerikancima ne odgovara sve ovo što se dešava, ali mislim da nekim drugima ovo odogovara. Ne mislim da je Kurti ovo sve sam smislio. Nije toliko pametan da svakog dana smišlja šta sve protiv Srba da radi. Ima tu još nekih koji su usaglašeni sa njim i šalju poruke da se EULEKS saglasio sa akcijama. Lažu nas da nema dugih cevi. Koga obmanjujete? Na svakom mestu su sa dugim cevima i prstima na obaraču. Nema i neće biti predaje. To neka znaju svi oni koji kod mene dolaze u narednim danima. Ne brinem za cenu koju ću lično da platim. Moja poruka ostaje, predaje nema i Suzani Pantić i njenoj deci poručujem da ćemo se boriti za njihovog supruga i njihovog oca - konstatovao je Vučić.

Strane investicije

Predsednik Vučić je rekao da je ove godine Srbija oborila rekord u pogledu priliva stranih investicija.

- Bez decembra je to preko 3 milijarde evra. Osam posto više nego u istom periodu prošle, rekordne godine. Imamo rekordne devizne rezerve u iznosu od 17 milijardi 267 miliona evra - rekao je on.

Ističe da je važno da popravljamo uslove za žene preduzetnice kojih je sve više.

- Njihova prava moraju biti izjednačena u vezi sa trudničkim i porodiljskim bolovanjem - rekao je on.

Predsednik kaže da rezultati popisa nisu dobri, ali je prijatno iznenađen jer su procene bile još gore.

- Značajan broj ljudi se vratio i zemlji, a mnogi još žele da se vrate. Jedna strana kompanija traži 1.000 stranaca da uveze jer nema više interesa u tom gradu naših ljudi da rade u toj firmi - rekao je on.

Penzionirima je krenula isplata uvećanih penzija.

- Verujem da smo penzonerima ispravili nepravdu jer su penzije zaostajale za stopama rasta. Imaće najveću penziju u istoriji Srbije. Nadam se da ćemo uspeti da sačuvamo mir i stabilnost i da naredne godine napredujemo - rekao je Vučić.

Pitanja novinara

Predsednik ističe da se Srbi ne bore zato što veruju, pa su razočarani u Kurtija, već zato što žele da sačuvaju svoja ognjišta, srpsko ime i prezime i srpsku državu na Kosovu i Metohiju.

On je Volfgangu Išingeru poručio da to što on naziva zemljom se nalazi u državi koja se zove Srbija.

Vučić ističe da je poruka Prištine Srbima u Velikoj Hoči bila da se isele.

- Albanci imaju svu podršku zapadnog sveta - rekao je Vučić.

Kaže da se ne bavi "albanskim osvetama" i da je za njega važno da budemo "svoji na svome".

- Hoću da mi, koji smo na vlasti, služimo svom narodu i svojim građanima - rekao je predsednik.

- Situacija na Kosovu i Metohiji je takva da, kada su Albanci uhapsili Dejana Pantića koji je čist kao suza (pokušali su ih stranih službi da mu nešto pronađe i nisu našli ništa i sad će morati da pronađu dva svedoka da nešto izmisle, da bi se izvukli), prvo su puštali izlazak sa Kosova i Metohije. Zaustavili su Jarinje i Brnjak. Oni ne razumeju da Srbi sa Kosova i Metohije neće da trpe zulum - rekao je Vučić.

Što se tiče ZSO, ne dolazi u obzir da to bude deo novih pregovora i sporazuma.

- Kad se to ispuni, to ne može biti conditio sine qua non za davanjeg nečeg novog Prištini. To je prištinska obaveza za nešto što je Beograd već učinio - kazao je predsednik i podsetio na pravno načelo pacta sunt servanda.

Predsednik kaže da je možda glup, lud ili pijan, ali je jedno sigurno - da su Priština i EU potpisale Briselski sporazum i da moraju da ga ispune.

Što se tiče onih koji dobrovoljno služe onima koje bi Srbe da proteruju i ubijaju, oni ionako ne idu kod Srba jer ih Srbi neće i oni ne predstavljaju Srbe, već okupatorski režim Aljbina Kurtija koji šalje specijalce da hapse i ubijaju Srbe.

- Oni ne predstavljaju svoj narod. Nije važno šta su rekli - rekao je Vučić.

Govoreći o hibridnom ratu protiv Srbije, Vučić objašnjava da se ti hibridni ratovi vuku iz nekoliko centara.

- Niko nije razumeo šta su radili, osim da su hteli da nešto naštete Srbiji. Morali su da poslušaju gazdu - rekao je Vučić o zamračenju ekrana pojedinih televizija.

Priznanje Angele Merkel

Govoreći o priznanju Angele Merkel da su Sporazumi iz Minska doneti samo da bi se kupilo vreme Kijevu, predsednik kaže da je Merlovu izuzetno cenio, da je izuzetno ceni i da je ta izjava gotovo neverovatna.

Vučić je podsetio i na izjavu Petra Porošenka da Kijev nije nikada hteo da ispuni Minske sporazume, to mnogo menja činjenice i odnose u tome šta se dešavalo od 2014. na ovamo.

On je dodao da "to ne može promeniti činjenicu ko je koga napao".

- To dramatično menja stvari u političkom smislu. To mi je jasan signal kome ne smem da verujem. Ako su mogli da se igraju sa nekim ko je moćniji od nas i da njih varaju (Rusiju)... - rekao je Vučić i istakao da je to nama za nauk, ali smo mi bolje iskoristili vreme od 2012. nego neki drugi.

O rezervi gasa

Iz rezervi u Mađarskoj potrošili smo 56 miliona kubnih rezervi, još 616 imamo na raspolaganju, rekao je Vučić dodajući da nam sledi priprema za sledeću zimu.