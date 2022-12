GARIĆ: Ušli smo u ekstremno rizičnu fazu ove krize

Miloš Garić, urednik portala Kosovo onlajn, kaže za RTS da je Aljbin Kurti spreman da ide do kraja dok god ga budu puštali sa Zapada da sprovodi antisrpsku politiku.

- Mi smo događajima od prethodna dva dana ušli u definitivno ekstremno rizičnu fazu ove krize i to je ono što je potpuno jasno. Kurti je najavama, posebno jučerašnjom da će svom silom kojom raspolaže da se suprotstavi Srbima, jer on Srbe smatra kriminalcima i da ima sva prava da pošalje na njih čitav arsenal oružja i policajce. Mi imamo sve razloge da strepimo i da se spremamo za veoma opasne događaje koji su pred nama i koji mogu da liče na one od 2004. i 2008. na KiM - rekao je Garić.

Kaže da je juče razgovarao sa Davorom Markovićem nepsoredno nakon što su ga, kako je rekao, specijalne jedinice maltretirale i tukle kod Gazivoda.

- On je vozio svoj automobil i naišao na tu patrolu. Oni su ga izvukli iz kola, bacili u kanal, izuli, skinuli čizme i čarape, i pucali nasumično ka brdima i srpskim selima, izazivajući opasnost, držali su ga više od sat u takvom položaju i gledali spiskove na kojima traže neke Srbe - rekao je Garić.

Navodi da Kurti želi na silu da osvoji taj prostor, jer im smeta prisustvo i otpor Srba.

