Vesić: Dolazi decenija velikih investicija u pruge

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić proslavio je sa zaposlenima u železnici njihovu, Železničku Novu godinu, koja se tradicionalno obeležava u noći stupanja na snagu novog reda vožnje, i poručio im da sa optimismom mogu da proslave svoj praznik, jer sledi decenija velikih investicija u pruge.

Vesić je rekao da je Železnička Nova godina, praznik za sve koji rade u železnici, a ovaj 11. decembar posebno važan dan, jer će već narednu godinu, osim novog reda vožnje, karakterisati veća ulaganja u železnicu.



Ministar je podsetio da je Srbija prvi put u istoriji dobila brzu prugu Beograd – Novi Sad, ističući da je za devet meseci, od kako je puštena u saobraćaj, tom prugom prošlo 16.000 vozova, a prevezlo se više od dva miliona putnika.



U toku je izgradnja brze pruge prema Subotici, koja će biti završena 2025. godine, kada će naši mađarski partneri završiti svoj deo, pa ćemo već te godine imati brzu vezu između Beograda i Budimpešte, dodao je Vesić.

Takođe, naveo je da će ovog meseca biti potpisan ugovor sa EU o izgradnji brze pruge prema Nišu, čiji se završetak očekuje 2028. godine, što znači da ćemo do kraja decenije imati brzu prugu od Niša do Budimpešte, a koja će kasnije biti nastavljena prema Preševu, verovatno zatim i dalje, prema Solunu i Istanbulu.



Vesić je ukazao da je Srbija spremna da radi i brzu prugu prema Šidu, dužine 90 kilometara, tako da, ukoliko Slovenija i Hrvatska, u tome budu videle interese, možemo u budućnosti da imamo i brzu prugu prema Beču.

Takođe, naveo je da se uskoro očekuje i ugovor o obnovi pruge Valjevo – Vrbnica, koja je deo pruge Beograd – Bar, nakon što je završena deonica od Resnika do Valjeva, jer je taj međunarodni železnički koridor veoma važan.

Sledi obnova pruge Kraljevo – Stalać – Rudnica, dok se trenutno radi obilazanica oko Niša.

Vesić je napomenuo da, nakon što u junu bude završen sektor C na obilaznici oko Beograda, sledi ugovaranje dalje izgradnje magistralnog prstena oko glavnog grada, do Beograda do Pančeva, koji će obuhvatiti i gradnju velikog drumsko-železničkog mosta kod Vinče.



“To će omogućiti da iz Beograda bude izmešten kompletan železnički saobraćaj. Tako ćemo dobiti drumsku, ali i železničku obilaznicu sa novim mostom”, rekao je ministar Vesić.

Slede i ulaganja u beogradski čvor, odnosno gradnja nove železničke stanice, sa autobuskom, na Novom Beogradu, uz ulaganja u beogradsku železnicu, budući da je sa izgradnjom metroa, neophodno investirati u gradsku železnicu, kako bi sve prigradske opštine bile povezane i kako bi veliki broj putnika mogao da koristi metro.



“Dolazi decenija velikih investicija u pruge. To je vizija predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da se svaki deo zemlje poveže, tako da železničari mogu sa optimizmom da dočekaju svoju Novu godinu, jer nikada se nije više ulagalo u pruge, u železnicu”, poručio im je resorni ministar.

Vesić je dodao da je, uz sva ulaganja, neophodno da preduzeća koja rade u železničkom sektoru, budu efikasnija i manje zavise od subvencija, a više od novca koji će moći sama da zarađuju.

“Država investira milijarde u železnicu, a sada železnica treba da počne da pravi prihode, posebno kada je u pitanju Kargo prevoz. Završavamo intermodalni terminal u Batajnici, radićemo takav u Makišu. To su sve investicije koje slede, ali pored toga, moramo da nađemo način da se svima koji rade u železnici više odužimo za posao koji rade”, zaključio je ministar Vesić.

