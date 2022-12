UŽIVO! KRIZA NA KOSOVU I METOHIJI: Završena sednica Saveta za nacionalnu bezbednost! Vučić: Izdao sam NAJVAŽNIJA naređenja!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je danas hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Takva odluka usledila je posle pretnji Aljbina Kurtija, koji je obavestio Kvintu da će, ukoliko se ne uklone barikade na severu Kosova i Metohije, "preduzeti sve mere".

Predsednik Srbije i vrhovni komandant Aleksandar Vučić obratio se naciji posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

Posle sastanka sa državnim i vojnim vrhom, predsednik Vučić je rekao:

"Analizirali smo sve što se dešava na KiM, kao i međunarodni aspekt, situaciju na terenu... Kao što smo najavljivali, najpre iz tog međunarodnog aspekta, u kome imate bezbroj neistina i laži, a na samom terenu tešku borbu za opstanak jednog naroda na svojim ognjištima. Kosovska policija nema nikakvo pravo da bude na severu".

Sever Kosova i Metohije i dalje je blokiran što od strane građana, što od strane policije. Ne može se ni peške ni automobilom preko prelaza Jarinje i Brnjak.

Na barikadama koje su Srbi postavili u znak protesta zbog hapšenja bivšeg pripadnika kosovske policije Dejana Pantića, noć je protekla napeto.

U Severnoj Mitrovici se oko tri ujutru čula jaka detonacija.

Policija tzv. Kosova negira da je maltretirala Srbina na velikoj brani Gazivode

Policija tzv. Kosova tvrdi da su neistinite tvrdnje direktora Kancelarije za KiM Petra Petkovića i samog radnika da su specijalne jedinice Rosu u Gazivodama maltretirale Srbina zaposlenog na brani.

Kosovska policija kaže da je svoje jedinice stacionirala na magistralnom putu koji vodi ka prelazu Brnjak, da nije stacionirana ni u jednom objektu i da nije maltretirala nijedno lice ili zaposlenog, već je samo legitimisala osobu koja je snimala telefonom na toj lokaciji.

Rakić: Kurti večeras šalje ROSU na sever da sprovede Oluju, Kfor i Euleks da spreče haos

Predsednik Srpske liste Goran Rakić saopštio je da na "osnovu informacija koje imaju, Aljbin Kurti će večeras na sever Kosova poslati do zuba naoružane ROSU i ostale jedinice da progoni srpski narod i sprovodi Oluju".

"Nakon našeg apela za mir, a prema informacijama koje imamo Aljbin Кurti je na sednici sa svojim bezbednosnim strukturama najavio da će večeras poslati do zuba naoružane ROSU i ostale jedinice na sever Кosova i Metohije da progoni naš narod i sprovodi Oluju", naveo je Rakić.

Rakić je pozvao Kfor da spreči upad ROSU na sever Кosova, podsećajući da je njihovo prisustvo na ovim prostorima protivno svim sporazumima na snazi.

"Ovo je trenutak kada je odgovornost na Кforu i Euleksu, da spreči haos koji Кurti sprema", poručio je Rakić.

Premijerka Brnabić reagovala na izjavu Borelja

Premijerka Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjavu visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozepa Borelja da "Srbi moraju odmah da uklone barikade".

Brnabić je navela da "očigledno Kvinta, zajedno sa visokim predstavnikom EU Boreljom kažu da se barikade na severu Kosova i Metohije moraju ukloniti jer su nelegalne".

"Zanimljivo, nisu toliko glasni o nezakonitosti hapšenja Srba, npr. Dejana Pantića, uhapšenog juče bez ikakvih dokaza, ili kada kosovska policija krši Briselski sporazum ulaskom u opštine sa srpskom većinom na severu naoružane puškama/dugim cevima. Ti ljudi na barikadama jasno izražavaju svoje proteste i to rade mirno. Jedini način da se čuju, nažalost, je na barikadama", napisala je, između ostalog, Brnabić.

Predsednik Srbije sazvao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost za 19 sati

Posle najnovijih pretnji Aljbina Kurtija da će u večernjim satima napasti Srbe na barikadama svim raspoloživim sredstvima, predsednik Aleksamdar Vučić sazvao je sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost u 19 časova.

O najnovijim odlukama predsednik će govoriti u Drugom dnevniku Radio-televizije Srbije od 19 sati i 30 minuta.

Protestna šetnja u Zubinom Potoku

Veliki broj građana Zubinog Potoka okupio se ispred zgrade opštine, odakle su krenuli u protestnu šetnju ulicama, kako bi iskazali nezadovoljstvo povodom svih dosadašnjih dešavanja.

Na zvaničnoj Fejsbuk stranici SO Zubin Potok navodi se da su se na to odlučili zbog demonstracije sile pripadnika ROSU i maltretiranja naroda Ibarskog Kolašina i poručili da će pružiti miran otpor dokle god to bude potrebno.

Kurtijev ultimatum: Obavestio Kvintu da će preduzeti mere

Premijer takozvanog Kosova Aljbin Kurti rešio je da izazove rat!

Naime, kako "Novosti" nezvanično saznaju, nakon sastanka saveta za nacionalnu bezbednost koji je malopre završen, Kurti je kontaktirao putem onlajn sastanka predstavnike Kvinte na KiM, koje je kratko informisao da će bezbednosne strukture tzv. Kosova, predvođene Specijalnim jedinicama policije NJSO, preduzeti sve mere kako bi uklonili barikade na severu.

On je Srbima dao ultimatum da najkasnije do večeras sklone prepreke sa magistralnih puteva.

Kurti: Kfor nam tražio još vremena kako bi uklonio barikade

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti pozvao je Kfor da garantuje slobodu kretanja i dodao da je ta misija zatražila još vremena da ukloni barikade koje su postavili Srbi na severu, prenosi Reporteri.

Kurti je na konferenciji za novinare rekao da su barikade ne samo neprihvatljive, već i da ne bi trebalo da se ponove.

Radnik o upadu ROSU na Gazivode: Uperili su pušku u mene i pocepali zastavu

V. K., radnika u objektu na jezeru Gazivode gde su upali specijalci ROSU, kaže da je otišao na veliku branu da izmeri nivo vode zbog kiše i da je tada video četiri-pet pripadnika Rosu kako obijaju kućicu i lome kapiju na brani.

"Uperili su puške u mene, ispitivali me i iscepali zastavu, a onda me oterali", navodi V. K.

Premijerka Brnabić: Pobediće mir, a ne Kurti

Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da je Srbija posvećena miru i stabilnosti, kao i da će "pobediti mir, a ne Kurti".

"Ono što Aljbin Kurti doživljava kao pretnju su naši stalni pozivi na mir i stabilnost, otvoren i pošten dijalog, poštovanje i punu primenu svih dogovora postignutih u dosadašnjem toku dijalogu Beograda i Prištine. Srbija je posvećena miru i stabilnosti. Srbija poštuje sve potpisane sporazume: Briselski sporazum, Vašingtonski sporazum, ali i Rezoluciju 1244 SB UN i Povelju UN", navela je Brnabićeva.

S druge strane, kako navodi, Kurtijeve vrednosti su: "Briselski sporazum ne postoji; Vašingtonski sporazum nije važeći; Rezolucija 1244 je vojna pretnja Prištini; ljudska prava i vladavina prava za njega znači zabrana prava Srbima da glasaju, oduzimanje imovine i svakodnevne pretnje brutalnom silom".

Petković obavestio Lajčaka o upadu ROSU na Gazivode

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković obavestio je specijalnog izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka da su specijalne jedinice kosovske polcije Rosu protivpravno upale na Gazovode.

"Upravo sam obavestio Miroslava Lajčaka o oružanom i protivpravnom upadu Kurtijevih specijalaca Rosu na Gazivode! Oduzeli su čuvaru ključeve, pocepali zastave Srbije", napisao je Petković na Tviteru.

Rakić: Pozivam sve građane na mir i suzdržanost!

Goran Rakić, predsednik Srpske liste, pozvao je danas sve građane na mir i da ne nasedaju na provokacije.

"U ime Srpske liste i svoje lično ime pozivam sve građane na mir i suzdržanost. Da ne nasedamo na provokacije. Svima nama je potreban mir, i nastavak dijaloga kako bi se dao prostor pregovaračima koji bi kroz dijalog došli do rešenja ove situacije a ne kroz jednostrane poteze", naveo je Rakić i dodao:

"U tom smislu želimo da se naši uhapšeni sugrađani puste, jer su svi svesni da se radi o montiranim optužbama, ali zahtevamo i da se spreči bilo kakav upad kosovskih policijskih ili drugih jedinica na sever Kosova i Metohije. Pozivam građane da omoguće KFORU i EULEKSU kretanje jer je njihovo prisustvo u skladu sa ranije usvojenim međunarodnim sporazumima."

ROSU sa blindiranim vozilima upali na branu Gazivode

Pripadnici Rosu upali su, kako saznajemo, pod punim naoružanjem i blindiranim vozilima, u objekat velike brane na jezeru Gazivode.

Oni su, sa dugim cevima i oklopnim vozilima, tamo zatekli čuvara koji meri nivo vode, isterali ga sa objekta i poskidali srpske zastave koje se tamo nalaze.

Prema poslednjim informacijama, oni se nalaze i dalje na objektu kod velike brane na Gazivodama, koji su nasilno i protivpravno zauzeli.

Hladnoća i zima Srbima na barikadama ne mogu ništa

Ljudi koji su se okupili na barikadi Rudare greju se vatrom koju su zapalili u buradima. Pripremili su i doterali drva na mestu barikada i tako prkose hladnoći.

Nedaleko od barikada nalazi se nekoliko vozila poljskog KFOR-a.

Predsednik KK Trepča sa Jarinja: Policija tzv. Kosova nam ne dozvoljava da se vratimo kućama

Policija tzv. Kosova nije dozvolila košarkašima Trepče i odbojkašima OK "028 Kosovska Mitrovica" da se preko Jarinja vrate kući, pa su bili prinuđeni da potraže smeštaj u Raški.

Kako je za Kosovo onlajn kazao predsednik KK "Trepča" Đorđe Vučičević njegov tim od 15 igrača, zajedno sa petoricom igrača OK "028 Kosovska Mitrovica" vraćali su se iz Trstenika gde su igrali u okvru drugog kola redovne srpske lige.

Međutim, kako kaže Đorđe, administrativni prelaz Jarinje sinoć nisu mogli da prođu.

"Od sinoć čekamo od 20 časova, i onda smo bili prinuđeni da potražimo smeštaj u Raški. Smeštni smo u motelu iz kojeg moramo da izađemo kasnije. Nas je 15 košarkaša i pet odbojkaša, znamo da je prelaz blokiran. Svi smo zajedno. Ne znam šta ćemo dalje da radimo. U timu pored odraslih imamo i tinejdžere, decu od 15 do 16 godina, imam odgovornost prema njima i i prema roditeljima, treba ih sve negde smestiti", kaže zabrinuto Đorđe.

Euleks: Kod Rudara sinoć bačena šok bomba na našu izviđačku patrolu

Euleks se oglasio saopštenjem u kome je naveo da je "sinoć kod Rudara bačena šok bomba na njihovu izviđačku njihovu patrolu".

Kako se navodi "nijedan službenik Specijalizovane policijske jedinice Euleksa nije povređen, niti je pričinjena materijalna šteta".

U saopštenju se dodaje da će Euleks nastaviti da radi sa odlučnošću da podrži stabilnost Kosova, u okviru granica svog mandata, i da doprinese bezbednosti njegovog stanovništva iz svih zajednica.

"Apelujemo na odgovorne da se uzdrže od daljih provokativnih akcija i pozivamo kosovske institucije da počinioce privedu pravdi", dodaje se u saopštenju.

Narod se okuplja na barikadama

Saobraćaj magistralnim putem Mitrovica-Leposavić se ne odvija jer se sledeća barikada nalazi na oko dva kilometra od ove u Rudaru, a naredna je u Sočanici mestu na putu između Zvečana i Leposavića.

- Ovo je zaista prevršilo svaku meru. Godinama smo izloženi maltretiranju, šikaniranju, hapšenjima... Na svakom koraku demonstriraju silu, pokazuju da mogu da rade šta i kako hoće. A što je najžalosnije, sve to KFOR i Euleks mirno posmatraju. Čak se može s punim pravom reći da su im saučesnici u svim tim zulumima jer ništa ne rade da ih spreče u jednostranim i akcijama usmerenim protiv srpskog naroda na ovim prostorima - ispričali su sinoć za Novosti žitelji Rudara u jednoj od prvih kuća u ovom mestu idući iz pravca Prištine, a koji su godinama izloženi stresnim situacijama i upadima kosovskih policajaca a kako ističu ranije i vojnika KFOR-a.

Predsednik Vučić: Moja poruka narodu na KiM je da nema i neće biti predaje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je Srbima na KiM da "nema i neće biti predaje".

Ističe da je poruka svima drugima da formiraju ZSO, poštuju prava i slobodu Srba i Srbije i ponašaju se u skladu sa potpisanim sporazumima i međunarodnim pravom, jer to je, kaže, jedini put za početak normalizacije odnosa i života svih nas.

Američka kongresmenka Teni: Situacija na severu Kosova razlog za duboku zabrinutost

Kopredsedavajuća srpskog kokusa u američkom Kongresu Klaudija Teni navela je da je pogoršanje situacije na severu Kosova razlog za duboku zabrinutost, kao i da se tekući sporovi između strana se moraju rešiti mirnim putem.

"Sada bi trebalo da dođe vreme za one u regionu da prekinu bilo kakve jednostrane akcije koje bi mogle dodatno podstaći tenzije i još jednom potvrde posvećenost diplomatiji vraćanjem za pregovarački sto u dobroj veri", poručila je Teni za srpski Radio Čikago.

Predsednik Srpske liste Rakić: Kad Srbin zaćuti, treba se zabrinuti, a Srbi su počeli da ćute!

"Nema sumnje da su sve ove akcije deo smišljenog plana Aljbina Kurtija i njegovih mentora da se Srbi proteraju sa svojih ognjišta. Nažalost, na tlu Evrope, pred očima svih međunarodnih misija, Prištini se dozvoljava da otvorena politička pitanja rešava nasiljem, dugim cevima i maltretiranjem srpskog naroda. Ipak, moram da naglasim, Srbi su nikad odlučniji da ostanu i opstanu. Mi smo svoji na svome. Ovaj narod je prošao i gore situacije, ali se nikada nije predao, pa neće ni sada!"

Ovo u intervjuu za Kurir kaže Goran Rakić, predsednik Srpske lista, govoreći o teroru koji već duže vreme sprovodi premijer tzv. države Kosovo Kurti nad srpskim stanovništvom, poput upada specijalnih jedinica kosovske policije u Kosovsku Mitrovicu, terorisanja srpskih porodica u Velikoj Hoči, nasilnog upada u prostorije izborne komisije u Mitrovici, upada naoružanih specijalaca u obdaništa dok deca spavaju.

Minista Dačić: Isterujemo stvari na čistac po pitanju Rezolucije 1244

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je jutros da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vlada, zahtevom Kforu za povratak pripadnika Vojske Srbije na Kosovo pred međunarodnom zajednicom pokušati da "isteraju stvari na čistac" i da saznaju da li je u potpunosti primenjena Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.

"Znamo da su to retorička pitanja, odnosno unapred znamo odgovor na njih. Kao što i sada pokušavaju da predstave da Briselski sporazum kao da i ne postoji, tako se ponašaju i u odnosu na Rezoluciju 1244", rekao je Dačić za Radio televiziju Srbije.

On je rekao da međunarodna zajednica neće da poštuje niti da primenjuje u potpunosti Rezoluciju 1244, ali da ne može da je ukine zato što je potrebna većina u Savetu bezbednosti UN, dok je Priština, kako je dodao, već više puta tražila njeno ukidanje, kao i da budu ukinuti Unmik i Kfor.

Dačić je rekao da zahtevom za vraćanje srpske vojske i policije na sever Srbija želi da ukaže da postoji obaveza medjunarodne zajednice da zaštiti sve gradjane Kosova i Metohije.

Barikade u Rudaru, policije ima na svim prelazima

Građani severne Mitrovice i Zvečana okupili su se na barikadi u Rudaru, kod mesta Krst, a policije ima na svim prelazima.

U mestu Rudare gde je postavljena prva barikada iz pravca Prištine prema Raški sve do Leška, odnosno punkta Jarinje, ima više barikada. Barikada je postavljena i na putu Mitrovica-Zubin Potok, prema punktu Brnjak.

Oni koji dolaze centralne Srbije mogu jedino preko punktova Merdare i južnije od njega.

Policije ima na svim prelazima Kosovskoj Mitrovici i Zubinom Potoku. Jutros ih je u većem broju bilo u naselju Bošnjačka mahala. Kod samih barikada nalaze se vojnici Kfora, kao i pripadnici Euleksa.

Barikade kod Leška i Sočanice

Uprkos kiši koja neprestano pada celu noć, kao i ovo jutro Srbi su dočekali na barikadama u Ibarskoj Slatini kod Sočanice i u Lešku.

Kako kažu neće odustati od svojih namera, a u jutarnjim časovima ponovo je počeo da raste broj građana na barikadama i polako se u sve većem i većem broju okupljaju građani iz Sočanice i Leposavića.

Na magistralnom putu Leposavić - Kosovska Mitrovica parkirani su šleper, autobusi i automobili. Oko kilometar prema Sočanici parkirano je i jedno vozilo Kfora, piše Kosovo Online.

Saobraćaj je zatvoren na glavnim putnim pravcima na severu Kosova i Metohije, a može se kretati jedino sporednim putevima.

Aljbin Kurti je najavio da barikade treba odmah skloniti, tako da je noć protekla u iščekivanju akcije kosovske policije. Pre ponoći s vremena na vreme čule su se pucnjava i detonacije, ali nema informacija o povređenima ili ranjenima.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je usaglašen tekst zahteva koji će biti poslat komandantu Kfora za povratak određenog broja pripadnika srpske vojske i policije na teritoriju KiM u skladu sa Rezolucijom SB UN 1244.

