VAŽNO UPOZORENJE PREDSEDNIKA VUČIĆA! Opasnost od izvođenja KURTIJEVE OPERACIJE POD LAŽNOM ZASTAVOM, evo kako građani da reaguju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost ukazao na mogućnost izvođenja operacije pod lažnom zastavom od strane Kurtijevih snaga, i pozvao je naše ljude da obaveste javnost ako dođe do toga.

- Poštujte EULEKS i Kfor, ukažite na to ako vidite da druga strana ubacuje specijalne jedinice sa maskama na licu da izvedu napad na EULEKS i Kfor, pa da to pripišu Srbima. Iz obaveštajne agencije su nam na to ukazali večeras na sednici - poručio je predsednik našim ljudima.

Operacija lažne zastavom (False flag operation), ređe pseudo-operacija, je naziv za sve tajne operacije i slične aktivnosti kao što su oružani i teroristički napadi, atentati ili sabotaže koje preduzima neka država ili organizacija na način da je pripiše nekoj drugoj, najčešće suparničkoj državi ili organizaciji u propagandne svrhe.

