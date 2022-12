GRENEL ODGOVORIO BERBOK: Kurti je stvorio haos, vaš dijalog je propao

Nakadašnji izaslanik predsednika Amerike Ričard Grenel poručio je šefici nemačke diplomatije Analeni Berbok da dijalog između Beograda i Prištine koji vodi Evropska unija nije uspeo i da je glavni krivac za eskalaciju situacije na Kosovu Aljbin Kurti.

Grenel je tako na Tviteru odgovorio na objavu Berbok da je Kosovo odlaganjem izbora smanjilo tenzije, a da je retorika Srbije učinila suprotno.

"Kurti je stvorio haos. Jednostrano je prebacio trupe na sever, rugajući se Briselskom sporazumu. On je jednostrano stvorio i krizu registarskih tablica. Ne bi trebalo da budete previše komplimentirani kada je konačno popustio da odloži izbore - on je stvorio problem. Vaš dijalog nije uspeo. Prešli smo od ekonomske normalizacije do haosa, jer vi zapravo ne posmatrate situaciju. Niste uspeli da dovedete Aljbina Kurtija prošle godine", poručio je Grenel.

Grenel je za vreme prethodne američke adminstracije obavljao dužnost ambasadora SAD u Nemačkoj.

