MINISTARKA ĐEDOVIĆ ZA PINK: Uredba o energetski ugroženom kupcu UNOSI VELIKE PROMENE: Sada će do TRI PUTA više ljudi moći da ima status UGROŽENOG građanina! CILJ JE DA TA BROJKA I U BUDUĆNOSTI RASTE!

Vlada Srbije usvojila je prošle nedelje Uredbu o energetski ugroženom kupcu, kojom je definisala kategorije građana koji ostvaruju prava na umanjenje mesečne obaveze plaćanja električne energije i za te namene obezbedila je sredstva u iznosu od četiri milijarde dinara.

Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović istakla je za Pink da je Vlada Srbije u četvrtak usvojila uredbu, kojom će čak tri puta više ljudi moći da imaju status energetski ugroženog kupca.

- To znači da umesto 68.000 stanovnika idemo na brojku od 191.000. Sa milijardu i trista miliona dinara, sada će biti izdvojene 4 milijarde. Uporedo sa strujom, ljudi će ostvariti popust i na račun za grejanje. Od 40 do 60 odsto. Povećavamo i prag plata. Recimo tročlano domaćinstvo koje ima maksimalno primanje od 47.500 dinara imaće umanjenje za 1.700 dinara. Ili, ako pričamo o grejanju, stan od 55 kvadrata imaće umanjenje od 2.000 do 3.000 dinara - rekla je ministarka.

Kako je navela, naš energetski sektor nije u sjajnom stanju, i na tome treba puno da se radi.

- Mene je posle 3 nedelje mandata sačekala vest o porastu cena struje i grejanja, i hvala građanima na razumevanju. Ono što želimo je da pomognemo u najboljoj mogućoj meri, i u cilju nam je da se ovom uredbom stalno povećava broj ljudi kojima može da se pomogne. Sada su u fokusu oni najugroženiji - navela je ministarka, pa se osvrnula na mesec oktobar:

- Zgrade Javne uprave su ostvarile uštedu na oko 25 odsto, primer je ministarstvo Rudarstva i energetike, uštedeli smo 40 odsto. Svaki dan razmišljamo, molim saradnike da gasimo sijalice, da se ne dogrevamo. Jeste svežije, ali radimo, ustajemo i cirkulišemo. Nije ni zdravo da sedite u sobi gde je 23 stepena. U Evropi je propisano da ne sme da bude više od 23 stepena... - objašnjava Đedović.

Ministarka kaže da su predviđanja nezahvalna jer sve zavisi od proizvodnje. Kako kaže, Srbija je zahvaljujući padavinama imala jaku proizvodnju energije, zbog čega smo manje uvozili.

- Na primer, jedan dan uvozimo milion, a drugi 2, 1... Nama je cilj da stabilizujemo proizvodnju - kaže ona.

Biće pomaka u mesecima pred nama, i nama je cilj da zaposleni sami kažu da stvari treba da se menjaju. Cilj je, kako kaže Đedović, da naša energetska preduzeća služe građanima, da budemo profitabilniji i zapošljavamo još više ljudi.

