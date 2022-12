'SITUACIJA DOVEDENA DO USIJANJA' Petković: Srbi na barikadama šalju vapaj međunarodnoj zajednici!

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kažeda Srbi na barikadama žele da sačuvaju mir, kao i da tako šalju vapaj međunarodnoj zajednici koja nikako da čuje šta se dešava na Kosovu i Metohiji.

Ističe i da su priče o mogućim napadima na Kfor i Euleks prištinska propaganda, kao i da bi to bio povod da se optuži srpski narod i da se još intenzivnije upadne na sever KiM.

Ukazuje da su najpre govorili da su to patrolni policajci sa lakim naoružanjem, ali da svakodnevno vidimo da su na Severu KiM ROSU jedinice, specijalci sa dugim cevima i oklopnim vozilima.

Ističe da je na Gazivodama upala ROSU policija, kao i da je malteretirala portira. "Stavili mu pocepanu zastavu, uperili pušku u grudi i govorili mu da se izjasni i kaže u kojoj državi živi", dodaje Petković.

"Srpska zastava je bila i ostaće na Gazivodama. Mi ne želimo nikakve provokacije i nikakve incidente, sve vreme insistiramo na miru i stabilnosti – to je poruka i Srbima, to je poruka i međunarodnoj zajednici", kaže Petković.

Govoreći o izjavi nemačke ministarke Analene Berbok, koja je rekala da je neprihvatljivo slanje srpskih snaga na KiM, Petković pita da li to znači da su Nemci preuzeli ulogu komandanta Kfora koji je jedini vlastan da o tome govori.

"Predlog se upućuje komandantu Kfora u skladu sa Rezolucijom 1244 gde mi tražimo da u skladu sa tom Rezolucijom koja je na snazi se desi ono što tamo piše, a to je da dođe do povratka naših bezbednosnoh snaga do 1.000 njih na prostor KiM", rekao je Petković.

Procenjivaćemo sve i u dogledno vreme ćemo vas obavestiti kada će Vlada i formalno uputiti taj zahtev, dodaje.

"Mi sa svima razgovaramo, pokušavamo da u ovoj sitauciji sačuvamo mir i stabilnost, razgovaramo i sa našim međunarodnm partnerima i naravno da oni koji mogu da izvrše pritisak na Aljbina Kurtija to treba i da urade, ali iz dana u dan mi ulazimo u nove i nove krize i prosto mi je neverovatno da to Kurti sam radi", kaže Petković.

Ukazuje da je važno da svi koji to mogu izvrše pritisak na Kurtija.

"Zato razgvaramo sa međunarodnim partnerima, zato razgovaramo sa Kforom od koga imamo obećanje da neće biti tih napada, ali mnogo puta smo se opekli o ta razna obećanja i zbog toga moramo da budemo itekako oprezni", navodi Petković.

"Još jednom ponavljam – molimo da se sačuva mir i taj mir žele Srbi na KiM, oni ne žele nikoga da napadaju, oni brane samo svoje pravo na goli život", zaključio je direktor Kancelarije za KiM.

"Oni nemaju pravo da budu na severu KiM ni po jednom osnovu, reč o kršenju svih sporazuma, pa neka nam objasne i Amerikanci i Englezi i Evropljani i svi ostali – koji sporazum danas Aljbin Kurti poštuje, koji sporazum danas poštuje bilo ko na Zapadu i kada je reč o Povelji UN i Rezoluciji 1244 i Briselskom sporazumu i Vašingtonskom sporazumu", dodaje Petković.

Navodi da ništa iz tih sporazuma Priština ne poštuje.

"Videli ste kada su doneli odluku da odlože izbore da je sve to bila samo predstava. Ako su već znali da će da odlože izbore, zbog čega su slali policajce da upadaju u zgrade opština, da obijaju kancelarije opštinskih izbornih komisija? Kakve to radnje su trebale to komisije da obave ako neće biti izbora? Jasno je bilo da oni žele da izzaovu incidente, da nateraju srpski narod da odgovori na sve te provokacije ne bi li ih onda optužili za stanje na severu KiM", navodi Petković.

"Srbi na barikada, jer niko nije želeo da čuje njihov glas"

Na pitanje da li su barikade jedini način mirnog protesta, Petković kaže da se čuje sa Srbima na severu KiM, kao i da su oni sami doneli odluku o postavljanju barikada.

"Oni na taj način izražavaju svoje demokratsko pravo na miran način, brane svoje pravo na opstanak na prostoru KiM, jer nikako drugačije niko nije želeo da čuje njihov glas. Na kraju krajeva, kome smetaju te barikade, čiju slobodu kretanja Srbi ugrožavaju ovim barikadama? Pa nema na severu KiM Albanaca koji prolaze tim putevima, pa da kažemo da su na taj način Srbi sprečili slobodu kretanja Albancima", navodi Petković.

"Oni žele na taj način da pokažu da su poniženi, da svakog dana trpe institucionalno i svako drugo nasilje od Aljbina Kurtija – o tome je reč", dodaje.

"Zašto bi Srbi napadali Kfor i Euleks – reč je o propagandi Prištine"

Odgovarajući na pitanje da li je ovo vanredno stanje na KiM i početak rata, Petković kaže činimo sve da sačuvamo mir i stabilnost.

"Zbog toga i pozivamo i govorimo da je neophodno da se svi urazume, sve vreme i u komunikaciji sa Srbima, a i iz poruke predsednika Aleksandra Vučića, poručujemo i našem narodu na KiM da ne nasedaju na provokacije, jer imamo informacije iz obavešajnih izvora da je Priština planirala da sa nekim članovima kosovske policije, koji bi bili maskirani u civilu, i koji bi inscenirali napad na Kfor i Euleks, da onda to iskoriste i kažu kako su Srbi napali Kfor i Euleks", objašnjava Petković.

Ukazuje da bi to bio povod da se optuži srpski narod i da se upadne još intenzivnije na sever KiM.

"Zato smo pojačali tu vrstu poruke i našem narodu na KiM da ne nasedaju na provokacije, da Kfor i Euleks moraju da se poštuju i da mi želimo njihovo prisustvo na severu KiM, jer su oni dužni da zaštite srpski narod, a ne da se bave pitanjem barikada", navodi Petković.

Obajšnjava da onog trenutka kada su srpski policajci napustili institucije na severu KiM, sve vreme govorimo da u tom bezbednosnom vakumu moraju da budu prisutni i Kfor i Euleks.

"Zašto bi Srbi napadali Kfor i Euleks? Reč je naravno o propagandi Aljbina Kurtija i Prištine, koju su odmah iskoristili i mnogi na Zapadu ne bi li sve vreme onda samo govorili o brakidama, a niko da govori zašto je do toga došlo, zašto se i dalje ne formira Zajednica srpskih optšina – to je ključno pitanje", poručuje Petković.

"Srpska zastava je bila i ostaće na Gazivodama"

Petar Petković ističe da je još jedna neprospavana noć za nama, pogotovu za Srbe koji su je proveli na barikadama.

"Relativno je mirno, ali situacija je napeta do usijanja pre svega zbog namere Aljbina Kurtija da svojim oružanim akcijama, upadom kosovske policije, se obračuna sa srpskim narodom na KiM", navodi Petković.

Ukazao je da smo mogli da čujemo saopštenja koja su došla i od Amerikanaca i od Engleza u kojima kažu kako je hapšenje Dejana Pantića bio povod koji su Srbi su iskoristili kako bi podigli barikade.

"Pa ne radi se ljudi samo o tome. Nije samo hapšenje Dejana Pantića, naravno i to, jer su uhapsili nevinog čoveka i drže ga ko zna gde i pritom ne znaju za šta ga drže, jer ni za šta nije kriv. Ali desetine je i desetine razloga poslednjih meseci i godina na koje Beograd i Srbi sa severa KiM govore i upozoravaju, reč je o kršenjima ljudskih prava Srba na KiM iz dana u dan", naglašava Petković.

Naveo je da je bilo preko 136 incidenata u ovoj godini.

"Srbi na barikadama žele da sačuvaju mir, Srbi koji su na barikadama žele da odbrane briselski proces, Srbi koji su na barikadama tako šalju svoj vapaj međunarodnoj zajednici koja nikako da ih čuje šta se dešava na Kosovu i Metohiji, koja nikakao da vidi šta zapravo Kurti radi na severu KiM, da sa policajcima upada na sever", ističe Petković.

