Fudbalska reprezentacija Hrvatske ostvarila je veliki uspeh plasmanom u polufinale Svetskog prvenstva u Kataru, pošto je posle velike drame i penala eliminisala Brazil.

Međutim, umesto da slave taj fantastičan rezultat, Hrvati su napravili žestok skandal.

Naime, tamošnji list "Hrvatski tjednik" objavio je naslovnu stranu na kojoj je preko njihovih prepoznatljivih kockica bilo ispisano "Živela nogometna država Hrvatska", ali tako što su slova N, D i H boldovana.

Podsetimo, Hrvati su u Kataru već napravili pregršt skandala. Prvo su njihovi navijači vređali Milana Borjana i transparentima ga provocirali, a i selektor Zlatko Dalić je pobedu nad Brazilom posvetio "hrvatskim braniteljima".

Sociolog Ilija Kajtez kaže da Hrvatska zasigurno neće reagovati kada je ovaj naslov u pitanju, jer su Hrvati duboko ukorenjeni u svoju istoriju. Kako je dodao, u Hrvatskoj nema političkih snaga koje bi mogle ozbiljno da shvate istoriju NDH i da dovode u pitanje ono što je nasleđe.

Oni, kako kaže Kajtez, imaju podršku Evrope, i niko se ozbiljno neće pozabaviti ovim pitanjem. Sociolog dodaje da je na pomenutom naslovu sve jasno, i ništa nije dvosmisleno.

Duh koji ih pokreće je mržnja prema Srbima, i to je poenta. Majka Luke Modrića je Srpkinja, neko od njene porodice je završio u Jasenovcu, a on sada hoće da bude najveći Hrvat... - rekao je Kajtez.

To što mi Srbi nismo izvukli pouke, i to što smo sopstvebnim oružjem i žrtvama vratili teritorije Hrvatskoj od Italije, to nam je za nauk, podsetio je Kajtez.

Petar Đurđev iz Centra za društvenu stabilnost navodi da je sramno što nigde ne postoji opomena ili osuda za ovakav čin.

- Ove poruke dakako preskaču fudbalski teren, i pokazuju trenutno javno mnjenje u Hrvatskoj - navodi on.

Kako kaže, ovo je nastavak opšteg diskursa, koji je u Hrvatskoj nastao šezdesetih godina, kada je Maks Luburić rekao da Hrvati moraju da se udruže u borbi protiv jugoslovenske države. To je posle preuzeo Franjo Tuđman, što je predstavilo suicidni ples, dodao je on.

- Bez veličanja ustaštva i mržnje Srba, oni nemaju nikakve druge političke ideje - naveo je Đurđev.

