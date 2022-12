PREDSEDNIK ODGOVORIO BERBOK: Priština i oni koji im pomažu neće da poštuju nijedan sporazum

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao izjavu Analene Berbok, nemačke šefice diplomatije.

- Što se tiče Berbok, Borela morate svaku od tih izjava detaljno da analizirate kako biste videli zašto je do nje došlo. Ne dešava se ovo samo zato što je uhapšen Pantić bez ikakvog razloga, niko ne zna gde je zatočen a niko ne zna ni razlog zbog kog je zatočen. Jutros u 9h je trebalo da počne video linkom nekakvo ročište. Nije počelo i niko ne zna gde je. Ali to nije jedini razlog, dan pre toga je Kurti rekao da su detinjaste želje da se formira ZSO. Da li razumete šta to znači? Na dan kada vam gospođa Berbok kaže kakvog li licemerja. Na dan kada vam ona kaže, neko je spustio tenzije zato što je odložio izbore. Pa na taj dan tu, noć ste upadali sa specijalcima i hteli da zauzmete izborne komisije, zbog toga ste uhapsili Dejana Pantića. Pa što ste to radili? Znali ste da izbora neće biti, ali ste hteli da napadnete Srbe. Je l' vam to logično? Kao hoćete da odložite izbore, a šaljete specijalce da to zauzimaju. A gde piše da imate pravo da uđete na sever KiM sa dugim cevima? Ni u jednom. Sad će da kažu "to je u duhu...",- kaže Vučić i dodaje:

- Tako su razarali Republiku Srpsku, tako razaraju sve, samo jer im to tako odgovora. Misle da je naš posao da se pravimo ludi, da bismo ostali malo duže na vlasti. Evo srušite me, i šta? Ona je odgovorila umesto komandanta Kfora, koji ne može da odgovori jer još nije dobio. U četvrtak je sednica vlade, pa će tada to dobiti.

Predsednik kaže da Priština ni oni koji im pomažu neće da poštuju nijedan sporazum.

Imam pitanje za sve njih. Izneću pred njih pet važnih dokumenata, neka kažu koji hoće da poštujemo. Neka izaberu koji hoće, kao švedski sto. Kažite nam šta hoćete, nemojte da nećete ni jedan od pet sporazuma! Ni Priština, ni oni koji im pomažu! Bio sam u šoku da to ne rade samo nama, da su priznali da su to radili i drugima. Imali smo tolike besane noći da usvojimo Briselski sporazum, a onda kažete puj-pike ne važi.

