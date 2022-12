EVROPO, DA LI VIDIŠ DUGE CEVI NA SEVERU KiM? Petković uputio snažnu poruku EU! Kurti sa prstima na obaraču šalje ROSU na sever! (FOTO)

- Evropo, da li vidiš duge cevi na severu?! Da li, Evropo, vidiš specijalce iznad bolnice? Dok se Srbi na barikadama bore za goli opstanak, Kurti sa prstima na obaraču šalje ROSU na sever! - rekao je Petković i dodao:

- Po kojoj tački kog sporazuma Kurtijevi specijalci mogu da ostanu na severu Kosova i Metohije? Oni tu nemaju šta da rade i svako njihovo prisustvo je direktno kršenje dogovora!

According to which point of which agreement can Kurti's special forces stay in Northern Kosovo and Metohija?

They have nothing to do there and their every presence is a direct violation of the agreement! 2/2 pic.twitter.com/J11IJRcCUo