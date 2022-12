Brnabić: Situacija na KiM užasna, provokacije Kurtija dešavaju se svakodnevno

Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je danas da se provokacije Prištine i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija sada dešavaju gotovo na svakodnevnom nivou i ukazala da pokušavaju da isprovociraju srpski narod, destabilizuju situaciju i da je sve što rade suprotno Briselskom sporazumu.

Brnabić je, nakon puštanja u rad magacina kompanije "Japan Tobacco International" u Senti, a odgovarajući na pitanja novinara, kazala da je danas situacija na Kosovu i Metohiji ista. Kako kaže, ne radi se više ni o tome kakva je situacija zbog barikada i pritisaka da se uklone bez ikakvog razumevanja i razmišljanja zbog čega su Srbi bili primorani da ih postave, već Kurti i Priština svakodnevno prave provokacije. "Čak ih ima i više u jednom danu, odu naoružani do zuba u Zubin Potok i Mitrovicu u jednom danu, upadnu nasilno u opštinu, pokušavaju da isprovociraju srpski narod, da destabilizuju situaciju i sve što rade je suprotno Briselskom sporazumu. Šta god da se desi, nema reakcije EU", istakla je premijerka. Dodaje da reakcije EU nema ni na hapšenje Dejana Pantića, ni na upad kosovske policije na sever, upad sa dugim cevima u severnu Kosovsku Mitrovicu, pre dva meseca ilegalno brutalno oduzimanje privatne imovine, hapšenje, maltretiranje, osude Srba bez dokaza, suđenje Srbima u Prištini... "Nijednu reakciju EU nismo videli", ističe premijerka dodajući da nema reakcije ni na to što je Kurti rekao da mu ne pada na pamet da formira Zajednicu srpskih opština, "što znači da za njega Briselski sporazum ne postoji". "Srbi onda izađu na barikade, pa dajte pogledajte šta se dešava, pa vidite kako nam izgleda svakodnevni život, upali su i u vrtić i ništa ne kažete, a kažete barikade su suprotne Briselskom sporazumu, odmah da ste ih uklonili. Na šta to liči? Situacija na KiM je užasna i svaki dan je isto", naglašava Brnabić. Upitala je zašto su juče kosovske snage upadale na Gazivode, maltretirale čoveka, cepali zastave, kao i zašto se Kfor nije oglasio, niti EU. Komentarišući izjavu nemačke ministarke Analene Berbok da je neprihvatljivo da Beograd kaže da će da se pozove na Rezoluciju 12 44, Brnabić je upitala šta je onda prihvatljivo. "Nije prihvatljiva Rezolucija 12 44, nije Briselski sporazum, nije Vašingtonski sporazum, Kurti ne poštuje ni svoj ustav, pa šta je prihvatljivo?", rekla je premijerka i pozvala sve da pogledaju saopštenje G7 u kojem je poziv da za sve krize bilo gde u svetu mora da se poštuje relevantna rezolucija. Ističe da samo u slučaju Srbije i KiM nema pozivanja na Rezoluciju Saveta bezbednosti UN, već suprotno tome. "Imate kršenje od svih zemalja iz G7 i pozive za druge zemlje i Srbiju da i sami prekrše. Kako mi da znamo koju rezoluciju UN da poštujemo, a koju nikako ne smemo da poštujemo? Za Libiju poštujte, kažu, a za Srbiju nikako. Kakvi su to dupli standardi, kako mislite da imamo mir u svetu ako su doveli do apsurda", kazala je Brnabić. Premijerka je rekla da će kasnije u toku dana objaviti neke stvari koje pokazuju kako izgleda život Srba i drugih nealbanaca na KiM i to samo od 1. decembra. Kaže da se EU oglasila samo kada su Srbi nešto uradili, koji su i to, kako kaže i uradili da bi skrenuli pažnju međunarodnoj zajednici na kršenje osnovnih ljudskih prava. Situacija na Kosovu i Metohiji je takva da se svakog dana se dolazi na ivicu ratnih sukoba, kaže premijerka i dodaje da Srbija i Srbi na KiM jedino i samo oni žele mir i stabilnost. Ali, kako kaže, kada ne možete decu da odvedete u vrtić i ne znate da li su bezbedni, ne zna šta može da se očekuje od Srba na KiM. Zamolila je EU samo da pogleda šta se tim ljudima dešava svakoga dana i upitala gde je Dejan Pantić, za kojeg se ne zna gde je 38 sati. "To je sramota, skandal. Borićemo se i moramo nekako da se izborimo za mir", zaključila je premijerka.