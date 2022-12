VLASNIK VINARIJE IZ VELIKE HOČE ZA PINK: To je bio veliki šok za našu porodicu! Ako je prekršaj spremni samo da platimo, nije moralo doći do ovoga

Vlasnika vinarije iz Velike Hoče Srđan Petrović kaže da je bio spreman da plati kaznu ukoliko je bio u pitanju prekršaj, napominjići da vino nije prodavao na KiM, niti bio konkuernt albanskim kolegama.

- To je bio šok za našu porodicu, smogli smo snage da budemo suzdržani, da budemo mirni i da ne dođe do većeg incidenta. Nisam mogao da kontrolišem suprugu, posebno kada sam video sina. Video sam da se situacija izmakla kontroli. Bojao sam nekog većeg incidenta i povređenivanja, bilo organa reda, bilo komšija koji su svi do jednog došli da me brane - naveo je Petrović.

Otac mi je tu već godinama, prva generacija školovanih vinara u opštini Orahovac, zajedno sa drugim Srbima i Albancima koji su završili tu školu i podigli to vinarstvo u Velikoj Hoči. Ako je bio prekršaj ne znam zašto nisu hteli da novčano platimo, da ne dođe do ovoga

Petrović kaže da povodom ovog incidenta niko iz međunarodne zajednice nije reagovao.

- Niko nije hteo da nas pozove, čuje naš apel, mada je sin pisao mejlove, slao...Želeli smo da napravimo kompromis kao da smo slutili da će doći do ovakvog problema. Ne vidim da smo mi ovakav remetilački faktor da je moralo doći do ovoga. Ako je prekršaj dajte da platimo. Dve godine je bila korona, tri meseca sam bio na kiseoniku, zalihe su se gomilale. Ja nisam moje vino prodavao po Kosovu i Metohiji, niti sam bio konkurent kolegama Albancima - naveo je Petrović.

Kako je istakao, dan pre toga je bila premijera filma "Čekajući Hankea" u Domu kulture u Gračenci i mi smo bili prisutni kao gosti.

- Hanke je pisac, Nobelovac, on nije niti političar, niti lider, niti ratnik i bavi se književnošću. Napisao je knjigu o Velikoj Hoči, podržao tadašnjeg predsednika, to je njegov stav i ja nemam ništa sa tim - rekao je Petrović.

