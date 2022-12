'OVAKO IZGLEDA VLADAVINA PRAVA KADA STE SRBIN' Brnabić: Tek nakon što je ovaj video objavljen i postao viralan, Kfor je reagovao (VIDEO)

- Prva 2 dana niko nije znao gde je. Porodica i dalje nema kontakt sa njim. Reč je o teškom bolesniku sa srčanim oboljenjima, a već 3 dana je ostao bez lekova. Ovo je snimak njegovog sina kako se obraća međunarodnoj zajednici za pomoć.

Tek nakon što je ovaj video objavljen i postao viralan, Kfor je reagovao i poručio da će Dejanu obezbediti lekove.

Gde još u Evropi možete uhapsiti osobu bez dokaza ili jasnih optužbi, držati je u pritvoru bez advokata ili kontakta sa porodicom, ugroziti mu život povlačenjem lekova i odlučiti da ga držite u zatvoru dok vlasti ne odluče koje optužbe da podignu?

This is what the "rule of law" looks like if you are a Serb in Kosovo*: Dejan Pantić was arrested for no reason (no explanation provided, no evidence presented), on 10th Dec. 1/5 pic.twitter.com/7NhKvplFXw