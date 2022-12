BRNABIĆ: Ne gledam Albance na KiM kao neprijatelje, a to što Kurti radi jednako je pogubno za njih koliko i za Srbe

Premijerka Srbije Ana Brnabić kazala je da Albance na Kosovu ne gleda kao neprijatelje i da je njena agenda da Albancima na Kosovu bude jednako dobro kao Srbima.

Brnabić smatra da je kosovski premijer Aljbin Kurti jednako poguban kako za Srbe, tako i za Albance koji žive na Kosovu.

"Ja nikog ne gledam kao neprijatelja. Ne gledam Albance kao neprijatelje. Mislim da je to što Aljbin Kurti radi jedanko pogubno za Albance na KiM. Ono što je moja agenda je da Albancima na Kosovu bude jednako dobro kao Srbima.

Da tamo postoji jedna stabilnost koja će obezbediti ekonosmki prosperitet, radna mesta, investicije, jer kada ljudi vidi da imaju posao i neku prespektivu za sebe, niko neće želeti da ide u rat. Ali, mislim da je politika Aljbina Kurtija pogubna za Albnace, posebno za mlađe generacije. Ne vidim tamo nikavu perpsektivu", navela je Brnabić.

Branbić je dodala da Srbija želi mir i stabilnost.

"Zamislite sada drugačiju situaciju, da je Aljbin Kurti na primer pragmatično prihvatio pred ovu tešku zimu i izazovna vremena, da mi sarađujemo na polju energetike, koliko bi to relaksiralo čitavu situaciju, koliko bi to bilo drugačije. Ne, on je to odbio. Tako da ne vidim njih kao neprijatelje, mislim da bi to bilo pogubno da bilo koga vidim kao neprijatelje. Ono što nam treba je mir i stabilnost", poručila je Brnabić.

