MASAKR SRPSKIH DEČAKA U PEĆI I DALJE JE MISTERIJA: Postoje 3 verzije JEZIVOG ZLOČINA u kafiću Panda u Peći!

Danas se navršavaju 24 godine od ubistva šest srpskih mladića u kafiću "Panda" u Peći, a počinioci ovog jezivog zločina i dalje su nepoznati. Ubijeni su Ivan Obradović (15), Vukota Gvozdenović (16), Zoran Stanojević (18), Svetislav Ristić (18), Ivan Radević (25) i Dragan Trifović (18), dok je Vlado Lončarević (18) teško ranjen, a Mirsad Šabović (34) i Nikola Rajović (18) lakše.

Porodice stradalih mladića u masakru u „Pandi“ još ne znaju ko je i zbog čega ubio njihovu decu 1998. Kažu da im je danas teško kao i prvog dana.

Od stravičnog zločina u pećkoj diskoteci „Panda“, kada su dvojica maskiranih muškaraca izrešetala šestoricu srpskih mladića, danas se navršava tačno 24 godine. Roditelji stradalih kažu da žive za to da se utvrdi ko je oduzeo život njihovoj deci! Naime, stravični zločin iz 1998. ni do danas nije rešen, istraga tužilaštva zvanično još uvek traje, te zato porodice ubijenih ne gube nadu da će se slučaj rasvetliti. Kao mogući počinioci ovog stravičnog zločina pominjani su gotovo svi, međutim, do dana današnjeg odgovorni nisu pronađeni.

Prva teorija koja se u narodu, ali i u institucijama pojavila bila je da iza ubistva mladića stoje Albanci, pripadnici terorističke organizacije OVK. Takođe, kao nalogodavac ovog stravičnog zločina pominjan je i Ramuš Haradinaj. Kao motiv zločina pominjala se osveta za ubistvo 34 člana OVK koje se dogodilo nekoliko dana ranije, kada su na granici s Albanijom upali u zasedu Vojske Jugoslavije.

Posle izvesnog u medijima su počele da se pojavljuju spekulacije da iza zločina nad šestoricom mladića stoji državni vrh Srbije iz perioda 1998. godine. Pominjalo se da je Državna bezbednost bila ta koja je naredila ubistvo, dok je kao direktni izvršilac pominjan bivši komandant JSO Milorad Ulemek Legija.

Čuo sam tresak vrata i pucnjavu

Nikola Rajović, njihov drug, koji se u trenutku masakra zatekao u kafiću, priča:

- Čuo sam strahovit tresak vrata, a zatim i pucnjavu. Moji drugovi su padali kao snoplje jedan za drugim. Na vratima su stajala dvojica terorista obučena u crno s kapama na glavi i nemilosrdno pucali po nama. Prvi metak je pogodio Ivana, koji je pao na mene - ispričao je jednom prilikom Rajović

Državne institucije nakon ubistva mladića imale su i treću teoriju. Dugo se sumnjalo da je do stravičnog zločina došlo zbog svađe mladića koji su tog 14. decembra bili u kafiću "Panda".

Istraga iz tog perioda kretala se u tom pravcu. Sumnjalo se da je zločin počinio mladić koji se, navodno, posvađao s ubijenim mladićima. Navodno, on je kada su oni došli u kafić, posle kraće svađe, otišao po pušku i svog pomoćnika i vratio se u kafić sa ciljem da ih ubije .

Tužilaštvo za organizovani kriminal preuzelo je slučaj ubistva šestorice mladića u kafiću „Panda” 2015. godine. Od tada je saslušano oko 40 svedoka, a izvedeni su i pojedini dokazi. Međutim, zvaničnih informacija o počiniocu i nalogodavcu u ovom slučaju još uvek nema.

