Dačić: Zahtev Prištine za članstvo u EU služi za unutrašnju političku upotrebu na KiM

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je danas na pitanje o najavi Prištine da će podneti zahtev za članstvo tzv. Kosova u EU, rekao da je za to potreban koncenzus "koga u EU nema" zbog smatra da je reč o političko-marketinškom potezu za unutrašnju političku upotrebu na KiM.

"Još pre mesec dana sam rekao da smo imali informacije da će Priština podneti aplikaciju za članstvo u EU. Mi smatramo da takav potez dvostruko nije dobar. Prvo, zato što je jasno da ne postoji jedinstven stav oko statusa KiM, odnosno da pet zemalja ne priznaje KiM i da do sada nije zabeleženo da neko dobije status kandidata za članstvo, a da nije rešeno pitanje statusa, a drugo zato što je u uslovima apsolutnog nepoštovanja svih sporazuma od strane Prištine nemoguće da neko razmišlja o tome", rekao je Dačić. Dačić je rekao da je za nas gotovo nemoguće da neko prihvati to u ovim uslovima kada je, kaže, jasno da je ponašanje Aljbina Kurtija jedan od glavnih destabilizujućih faktora u regionu. "To će se, kako je već sada izvesno, desiti sutra uručivanjem tog zahteva češkom predsedavanju", rekao je Dačić. Dodao je da od češkog predsedavanja zavisi kako će se prema tome odnositi dalje evropski zvaničnici - da li će to ući u neku proceduru ili će sačekati nekog sledećeg predsedavajućeg. "To za sada još nije poznato, ali sam siguran iz razgovora koje smo imali sa zemljama koje ne priznaju Kosovo, a to isto mi je rekao i mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto da se oni protive tome iz svih ovih razloga koje sam pomenuo i da bi, kada bi bilo izjašnjavanje o tome, glasali protiv", rekao je Dačić. Dodao je da čak i da zahtev Prištine uđe u proceduru, što je moguće, ta procedura podrazumeva da se Evropska komisija izjasni o tome u narednom periodu od otprilike godinu dana. "Ali, na kraju je opet za to potreban konsenzus, koga nema u EU. Zato mislim da je to više jedan političko-marketinški potez za unutrašnju političku upotrebu na samom Kosovu", smatra Dačić.