OGLASIO SE LAJČAK POSLE SASTANKA SA PREDSEDNIKOM SRBIJE: Vučić razume ozbiljnost situacije - imali smo otvoren i iskren razgovor! (FOTO)

Lajčak je u objavi na svom Tviter nalogu naveo da Vučić "razume ozbiljnost situacije".

- Nastavio sam svoju misiju u Beogradu gde sam se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Imali smo otvoren i iskren razgovor o rešenju koje bi smanjilo tenzije i omogućilo uklanjanje barikada - napisao je Lajčak.

I continued my mission in Belgrade today to meet with @predsednikrs @avucic. We had an open and honest discussion on a political solution that would lower tensions and allow for dismantling of barricades. He understands the seriousness of the situation. pic.twitter.com/Le6HDYThx5