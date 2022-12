Vučević: KFOR da čuva mir, a ne da se bavi političkim pitanjima. Srbija je posvećena dijalogu, ali imamo razrađene planove za svaku moguću situaciju

Miloš Vučević, ministar odbrane izjavio je da je pitanje Kosova i Metohije nešto što nas prati i što je izazov više od veka i da trenutna kriza nije nešto što je karakterištčno za sadašnje vreme. On je gostujući na Radio Beogradu rekao da je situacija eskalirala u poslednjih nekoliko dana i da će na sutrašnjoj sednici Vlade prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Neka kažu koji međunarodni sporazumi su na snazi

-Vidite da se ponavlja, ako nisu lične karte, onda su registarske oznake, ako nije to onda su opštinske izborne komisije. Ako nije to onda je navodna borba protiv kriminala. Ono što je interesantno je da je kriminal na KiM baš prisutan tamo gde Srbi žive. U našoj južnoj pokrajini je sve idealno, ali zato tamo gde žive Srbi mora da se dejstvuje sa dugim cevima. I srpska zajednica na KiM i državno rukovodstvo su upozoravali da će doći do eskalacije, jer je čitav niz jednostranih poteza administracija Aljbina Kurtija poduzela. To je niz poteza koji flagrantno krše niz sporazuma – naglasio je Vučević uz njihovu konstataciju da za njih ti sporazumi ne važe i da ih ne obavezuju, da Priština nema nikakvu nameru da ispuni ono na šta se obavezala, a za koje je garantovala EU ili SAD ili UN.

Kako ističe za njih ne postoji nijedan dokument koji je pravno valjan i obavezujući kada su njihove obaveze u pitanju.

-Za njih je samo bitno kojom brzinom će da provode čitav niz aktivnosti da stvore atmosferu da Srbi ne mogu da opstaju na Kosmetu.. Nemam nikakvu dilemu oko toga. Sve što radi Kurti jeste pravljenje atmosfera da Srbi kažu da su više umorni od svega, da nemaju podršku od međunarodne zajednice, da je Srbija ograničena imajući u vidu sva ograničenja. Te iritirajuće izjave iz EU da se obe strane spuste loptu, kada samo jedna strana pravi tenzije.

I predsednik Srbije na sednici Vlade danas

Na pitanje o odluci Vlade Srbije koja bi sutra trebalo da uputi zvaničan zahtev KFOR za povratak naših vojnika na KIM uprkos oštrom protivljenju Eskobara, ali i drugih evropskih diplomata Vučević odgovara:

-Na sednici Vlade očekujem i prisustvo predsednika Srbije i da učestvuje u diskusiji. Treba na tome da istrajemo, ne samo zato ispunjeni pravno tehnički osnovi za zahtev. On proizilazi iz Rezolucije 1244 i koju do danas nije stavio van snage, osim što smo od pojedinica čuli da nema osnova da se vrati naša vojska i policija na KIM. Oni time de fakto denuciraju pravnu snagu 1244. Ministar spoljnih poslova Nemačke suštinski se stavlja iznad SB. Da neko da izjavu pre nego što je komandant KFOR primio zahtev. Pritom ni Vlada nije usvojila taj zaključak. Verujem da hoće – rekao je.

Verovao sam da će međunarodna zajednica biti stpljivija

Vučević naglašava da Srbija treba i mora da radi sve ono što je pravna i politička argumentacija, ali ističe da nije iznenađen reakcijama, ali je ipak verovao da će biti strpljiviji.

-Ključno pitanje Srbije ka svim akterima jeste da nam kažu koji tačno sporazum ili pravni akt je na snazi. Da nam kažu šta se dešava sa svim aktima gde su treće strane garanti obaveza obe potpisnice. I da nam ne ubeđuju da mi nismo nešto dobro razumeli ili da nije u duhu ili da su to zaključili prethodne vlade ili administracije. Neće valjda da nam kažu da Vašingtonski sporazum ne važi za to što je republikanac bio predsednik SAD. Da albanska strana terorističkim potezima menja stanje na terenu, a onda kažu da Rezolucija 1244 nije u duhu vremena. Sve to samo pokazuje koliko je kompleksna situacija za Srbe na KiM i Srbiju. Na to dodajemo rat u Ukraniji, novu geostratešku podelu. Nedozvoljavanje malim državama da misle svojom glavnom- kaže Vučević dodajući da je cinizam da se kosovski čvor reši do marta, a nije decenijama.

Nijedan ozbiljan političar u Srbiji neće staviti potpis na nezavisno Kosovo

Ministar tvrdi da ne postoji jedan ozbiljan političar u Srbiji koji bi potpisao nezavinost Kosova.

-To već ne znam koliko puta rekao predsednik Vučić za deset godina. Ne znam kako očekuju da će neko preko noći da se promeni. Vrlo težak period za nas. Ne bi bio u koži Aleksandra Vučića, ogromni su pritisci. Ljudi treba da razumeju da nam se ne preti samo političkim merama, preti nam se i hibridnim ratovima. Nekad neka pitanja koja nema veze sa KiM u stvari imaju, jer gledaju da vam oslabe poziciju, da vam podmeću poluistinite ili lažne informacije da bi razdvonjavali strukturu naše države i koncepcije. I toga moramo biti svesni – naglasio je.

Kada bi danas „ne daj bože“ priznali Kosovo bili bi najdemokratskija država i ne treba niko da ima zabludu da to nije tako.

Vučević kaže da Kurti i njegova administracija prave ambijent da predstave da su bili prinuđeni da upotrebe silu.

Što se tiče izjava Eskobara, Vučević ističe da nam je jasno poslao poruku da se tamo nalaze NATO snage i da oni pružaju bezbedne garancije.

-Očekujemo da iste te snage KFOR daju iste za nijasnu snažnije garancije za očuvanje Srpske zajednice na KIM i da je njihova obaveza da garantuje bezbednost svim građanima. Nije pitanje KFOR da se bave političkim i statusnim pitanjem Kosova već da očivaju mir – izričit je prvi čovek vojske.

Ali svedoci smo da su pre neki dan tvrdili da se na Gazivodama nije bilo incidenata, a bilo ih je.

Odgovarajući na pitanje da li se može verovati KFOR Vučević kaže da je to veoma upitno, ali da nemamo drugog subjekta s kim bi o tome mogli da pričamo.

Komunikacija sa KFOR dvosmera

Što se tiče komunikacije kaže da je ona dvosmerna i otvorena.

-Načelnik Generalštaba je u dnevnom kontaktu sa komandantom KFOR. Kao i sa predstavnicima Srpske liste. Ne mislim da se Kforu ratuje koji vode u dalju eskalaciju. Ovih dana KFOR je bio suzdužan, spreman sam da prihvatim i čudno opravdanje da su slučajno ušli u obdanište… Pa posle ROSU. Možda smo nekad naivni ali ne baš toliko. Očekujemo da KFOR radi svoj posao, da učestvuju da se premosti vakum od napuštanja Srba iu kosovske policije. I da nam objasne kako to ROSU idu na Sever i koje im obrazloženje daju… – rekao je i dodao da veruje da će KFOR očuvati mir.

Neka niko ne pocenjuje Srbiju

-Srbija ostaje posvećena politčkom razgovoru i imamo razrađene planove. Ko misli da nemamo, greši. Gledamo da spustim tenzije da zamolimo naše sunarodnike, mučenike, ali da njihov otpor bude miran. To je naša molba i nije tamo lako živeti, a to tamo traje 23 godine. Neka niko ne pocenjuje Srbiju jer nikada nećemo dozvoliti ni pogrom ni Bljesan ni Oluju.

Danas je vojska daleko snažnija i bolje opremljena

Vučević je istakao da je na Vojsku Srbije i njeno opremanje uticao i rat između Ukrajine i Rusije.

-Osnaživanje Vojske Srbije traje od 2012, odnosno 2013. godine, kada je napuštena ta politika koja je po mom mišljenju bila razarajuća za vojsku. Mi smo u periodu posle 2000. godine da nama vojska ne treba i da nas ona košta, da vuče repove prošlosti. S tim što su svi ostali sve vreme ulagali u svoje vojske i svoje odbrambene kapacitete, samo je Srbija bila zaslepljena od tadašnjeg rukovodstva da nama vojska ne treba. Danas je vojska daleko snažnija i bolje opremljena. Mi ćemo nastaviti da radimo na tome, a da bismo postigli te ciljeve bilo je potrebno da Srbija privredno i ekonomsko snaži. Mi danas nismo u prilici da spaljujemo naše naoružanje, nego smo ojačali da kupujemo i proizvodimo našu opremu.

Stičem utisak da samo Srbija ne može da kupuje vojnu opremu, a svi drugi mogu

Ministar je naveo da nam je vojska potrebna za odvraćanje svih koji nisu dobronamenrni, ali i kada su poplave, požari i smetovi a tada smo svi ponosni kad ih vidimo.

-Vojska Srbije mora da nastavi na svom jačanju i da budem konkretan velika nam je muka kako da dobijemo ono što smo platili. Mi smo platili naoružanje iz Ruske federacije i onda je krenuo rat u Ukrajini, nemogućnost transporta, proizvodnje i mi ne vidimo da je moguće da se realizuje taj ugovor. Te sankcije koje je zapadni svet uveo prema Rusiji u vezi sa naoružanjem ne pogađaju Rusiju, već Srbiju. Oštećena je Srbija, jer smo mi platili a nismo dobili opremu. Stičem utisak da samo Srbija ne može da kupuje vojnu opremu, a svi drugi mogu. Trka za naoružanjem je od Drugog svetskog rata. Poljska priprema vojni budžet za naoružanje za 2023. godinu od 27 milijardi evra. Gotovo dva budžeta cele Srbije. Pogledajte izdvajanja Rumunije, Mađarske, Hrvatske. Koga tačno Hrvatska vidi kao neprijatelja? A nama se zabranjuje, negde zvanično negde nezvanično, da mi jačamo odbrambene kapacitete.

Najveće povećanje plata je za one koji su u čizmama

Ministar tvrdi da je zadovoljan budžetom Republike Srbije za 2023. godinu, kao i sa vojnim budžetom koji je 160 milijardi dinara, standard koji teže da razviju sve evropske države.

-Za mene, kao ministra, veoma je bitno da je Vlada, zajedno sa predsednikom, istrajala da dođe do povećanja plata za pripadnike Vojske Srbije za 25 posto, za pripadnike ministarstva odbrane 12,5 posto. Najveće povećanje plata je za one koji su u čizmama, znači za vojnike. Vojska nam ima taj deficit u odnosu na kolege u MUP-u. Predvideli smo i određena sredstva za namensku industriju gde imamo veliki broj izazova i zahtevaće dubinsku reformu. Ova dva meseca mandata Kosovo je dominiralo kao tema. I deo međunarodnih aktivnosti je fokusiran bio na Kosovo.

Mir i sloboda nemaju cenu

Nakon što srpski zvaničnici mesecima govore o ponovnom vraćanju vojnog roka, Vučević je najavio očekivanje široke javne rasprave, ali kako kaže ne iz kafana i preko društvenih mreža, jer ovo pitanje zahteva ozbiljan kapacitet znanja i stručnosti.

-Mi smo u prethodnih 11 godina zatvaranje kasarni, smanjio se kapacitet vojske, manje se sredstava i obejakata upotrebljavalo, ako se donese ta odluka mora se to pripremiti, kao i analiza finansijskih izdvajanja. Ako ćemo gledati da li ćemo uštedeti dva dinara po pitanju bezbednosti, ja ne mogu da prihvatim tu argumentaciju. Mir i sloboda nemaju cenu. Jedna pravno-tehnička napomena- vojni rok je privremeno obustavljen. Ima tu i otvoreno pitanje koliko bi trajao vojni rok. I tu postoje različite analize. Ne znači da ako mi pričamo o vraćanju vojnog roka, ne pričamo o pokretanju rata. Ko će da pomaže kada su poplave? Mi imamo generacije koje ne znaju kako se postupa u skladu sa nekim upozorenjima. Ja sam se našalio da ne znaju uniformu da obuku. Mi ne želimo ratove, niko se ne igra s tim stvarima. Moje lično iskustvo i stav nije dovoljno da odlučujem o vraćanju vojnog roka. Ne krijem da sam za vraćanje vojnog roka, pa moj stariji sin je trenutno na služenju. Ja sam služio mesec i po dana u Vranju i posle deset i po meseci na Kosovu, u Gnjilanu. I ponosan sam zbog toga, to me je učvrstilo kao muškarca. To je moj subjektivni osećaj. U ovom trenutku nije doneta odluka o vraćanju vojnog roka, ali o njoj moramo da razmišljamo. Niko ne želi nove sukobe i opet da budem ličan u mojoj porodici direktni preci su ginuli u oba svetska rata. Ja ne mislim da se gubi vreme kada radite na svojoj obučenosti. Sve skandinavske zemlje imaju vojni rok. Nije doneta odluka, o tome će se razgovarati, nije relevatno šta neko privatno misli već ono što struka kaže i kakva će biti politička odluka. Skupština Srbije će o tome jednog dana odlučivati.

Autor: