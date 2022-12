VELIKO PRIZNANJE GABRIJELA ESKOBARA: Zabrinutost Srba na barikadama legitimna, delom i opravdana

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijel Eskobar rekao je da barikade na severu Kosmeta treba da se uklone, ali mirnim putem od strane onih koji su ih i postavili. Protivi se dolasku srpske vojske na sever KiM jer je protiv, kako kaže, militarizacije problema.

- Ne želim da prejudiciram ishod pregovora, ali želim da kažem jednu stvar - u kontekstu ove krize mislim da možemo da vidimo ne samo početak rešenja, već i priliku za novi dijalog u novoj paradigmi posmatranja dugoročnih rešenja za ovaj region - rekao je Eskobar.

Ponovio je da se Vašington zalaže za uspostavljanje Zajednice srpskih opština, kao i da traže način da se ta stavka Briselskog sporazuma i sprovede.

- Za SAD to je pravnoobavezujući sporazum između Srbije, (tzv.) Kosova i Evropske unije. Za nas je to obaveza jer smo podržali taj proces i jedna politička strana ne može iz toga da se povuče jednostrano, tako da tražićemo načine da tu ideju ostvarimo -rekao je Eskobar dodajući da je rok za to "odmah".

Povodom najave Beograda da će tražiti povratak jednog broja vojnika na KiM, što omogućava rezolucija 1244, Eskobar je rekao da SAD odbijaju povratak srpskih snaga na KiM jer su protiv, kako kaže, militarizacije problema, već se zalažu za dijalog.

- Srbi treba da se vrate u institucije, potrebni su nam tamo i barikade treba da budu uklonjene od strane ljudi koji su ih postavili, pošto se saslušaju njihove brige - naveo je Eskobar.

Dodao je da je on saslušao Srbe i istakao da je njihova zabrinutost "legitimna, a u nekim slučajevima i opravdana".

- Osećaju se izolovano, da nemaju odgovarajuću zastupljenost u vladi i uticaj u vladi koji bi trebalo da imaju - rekao je Eskobar.

Na pitanje da li SAD preuzimaju vodeću ulogu u rešavanju odnosa Beograda i Prištine, Eskobar odgovara odrečno pojašnjavajući da je većina pregovora tehnička.

- Mi smo aktivan partner, ali dugoročno rešenje je šira evropska integracija za ceo region. Kada govorimo o registarskim tablicama, zamislite rešenje koje uključuje ceo Zapadni Balkan, to su rešenja kakva tražimo - poručio je Eskobar.

Kaže da je poruka koju je doneo u Beograd ista koju je doneo i ostatku Balkana - da iz svakog konflikta i iz svake krize treba da tražimo optimizam i rešenja koja su mogućnosti i iz kojih ćemo naučiti kako da stvorimo dinamiku koja funkcioniše za ceo region.

