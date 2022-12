Krstić: Kada sam video Eskobara u Prištini, mislio sma da je kraj provokacijama, ali sam se prevario

U trenutku kada o situaciji na Kosovu i Metohiji razgovaraju Vučić, Eskobar, Lajčak, Kurtijevi specijalci upadaju u opštinu Severna Mitrovica. Kurti postavlja odbornike za koje niko nije glasao i preuzima vlast.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, izjavio je za Pink da kada je video Eskbara pre dva dana u Prištini da je mislio da je tu kraj tim provokacijama.

- Ovaj ulazak u opštinu nije bio uz lomljenje, ali je bio element agresivne Kurtijeve politike, jer je protivan zakonu, on je i nelegitiman i nelegalan - dodao je Krstić.

On je naveo da je bio prijatno iznenađen Eskobarovom reakcijom i da je prvi prihvatio da je to bio jedan nelegalan i nelegitimni čin, dodajući da je on rekao da nema dileme da će biti formirana Zajednica srpskih opština i da tu nema dileme, i da će ona biti formirana sa Kurtijem ili bez njega.

- Ja mislim da Kurti igra neku igru na oštrici žileta, znakući da ima podršku nekih snažnijih zemalja zapada, i to je saa ta jedna igra živaca - navodi Krstić.

On je rekao da smo videli i Borelja koji je na ivici živaca, on je pre izvesnog vremena jasno osudio Kurtija i Prištinsku stranu za neuspeh pregovora, pa je onda očigledno dobio grdnju ili neku kaznu, zog čega se opet vratio u sigurnu nišu, neka se obe strane uravnoteže.

Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju, rekao je da kada se govori o važnosti pregovora, kako mi da poverujemo u tu važnost pregovora kada se oni i sami ne drže ni rezolucije 1244, ni Briselskog sporazuma, ni Vašingtonskog sporazuma.

- To je odlično definisala Ana Brnabić u svom legendarnom tvitu na koji su reagovali u čitavom svetu posebno u Evropi, i to više nego naši ljudi. Kod nas neke političke predrasude spračavaju ljude da vide šta se događa. Ona je jednostavno rekla da pošto oni ne prihvataju nikakvu rezoluciju, sporazum da mi treba da gledmao u horoskop da vidimo šta misle Ana, Lena, Eskobar i Fon Kramonka, jer ništa drugo što je napisano, potpisno, što čini međunarodni sporazum, to ne postoji, sem što oni traže nešto novo ne pridržavajući se onog prethodnog - naveo je Bokan.

Miloš Garić, urednik portala Kosovo online rekao je da kada imate ljude koji imaju višak ambicija, pohlepu za moći i vlašću i vapeću prazninu odgovornosti i čestitosti, onda imate bukvalno nacrtanu Radu Trajković i Nenada Rašića.

- Imate te ljude koji su sada stali uz bok Aljbinu Kurtiju, i koji mu direktno pomažu u sprovođenju jedne brutalne antisrpske politike na Kosovu i Metohiji - izjavio je Garić i dodao:

- Tu više dileme nema i to je narod na Kosovu srpski potpuno zna i razume i on je odbacio te ljude. Oni su otpadnici što se toga tiče, više nemaju ni grama bilo kakvog razumevanja. Oni su isfrustrirani, jer tamo nemaju nikakvu podršku Srba na Kosovu, i pokušavaju da se na ovaj način da se uvuku u poluge moći. Nema tu nikakv edileme i treba ih gleda ti kao da su otpadnici i koji će praviti jednu štetu - naveo je Garić.