IZ KREMLJA POSLATA JASNA PORUKA O KOSOVU! PUTIN NAREDIO: Pomozimo Srbiji!

Izvor: Informer, Foto: Tanjug AP/Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP | |

Srbija ima punu podršku Rusije u rešavanju krize na Kosovu. Moskva je pripremila predloge za normalizaciju situacije u južnoj srpskoj pokrajini.

Ovo je juče poručila portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova, koja je istakla da su iz Kremlja poslate sve instrukcije u vezi sa Kosovom ruskom ambasadoru u Beogradu Aleksandru Bocan-Harčenku.



Što se tiče ambasade u Beogradu, ruski ambasador u Srbiji, koji je u bliskom kontaktu sa srpskim rukovodstvom, dobio je instrukcije iz centra da preduzme konkretne korake podrške, koji se sastoje u normalizaciji ili predlaganju načina za normalizaciju situacije. Čekamo reakciju Beograd - rekla je Zaharova.

Sve instrukcije u vezi sa Kosovom dobio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko

Marija Zaharova



Dan ranije je ambasador Ruske Federacije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko kritikovao je tvrdnje Zapada da Moskva trenutno nije spremna da se umeša u situaciju na Kosovu i Metohiji.



- To je ozbiljna zabluda, jer u ovoj situaciji, stojimo uz naše prijatelje pod sloganom za Srbiju 'Mi ne napuštamo svoje'. Rusija to stalno ponavlja predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i srpski lider zna da mu Moskva čuva leđa - rekao je Bocan-Harčenko za 'Solovjev uživo'.

Komentarišući poruke iz Kremlja, direktor Instituta za nacionalnu strategiju Dragoslav Bokan kaže da je izjava Marije Zaharove 'poruka političkom zapadu i neprijateljima svih suverenih zemalja sveta, a u ovom slučaju Srbije'.



- Bitno je da na pravi način razumemo te dobre prijateljske i bratske odnose rukovodstva Ruske Federacije i naše zemlje, da ne potcenjujemo našu vladu, našeg predsednika i da se, ne daj Bože, ne stavljamo nasuprot Rusiji jer bi to bila i laž i pogrešno i nefer. U tom smislu je to i veliko ohrabrenje za sve nas da shvatimo da nismo samo, da ne živimo između nemila i nedraga, već da postoji neko ko nas u najmanju ruku razume i daje nam i podršku u SB UN, ali i na druge načine koji će vremenom biti sve jači i sve vidljiviji. U svakom slučaju, ovo je veliki napredak našeg statusa u okolnostima koje nam ne idu na ruku, ali koja otvaraju neka nova pitanja i neka nova poglavlja kakva nisu postojala do skoro u međunarodnoj politici - zaključio je Bokan.

Autor: