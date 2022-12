SRBIJA JE UZ MAJKE! SVETLA BUDUĆNOST ZA LEPŠI I JAČI POL: Asocijacija mama Srbije održala prvu konferenciju!

Asocijacija mama Srbije održala je danas prvu konferenciju udruženja na kojoj su o trenutnom položaju majki u našoj zemlji govorili predstavnici države, udruženja, lokalnih samouprava, ali i same žene, mame, lavice.

Upravo su svi učesnici pričali o tome koliko je važno da majkama u srpskom društvu budu obezbeđeni uslovi za normalno funkcionisanje i ispunjavanje svih njihovih potreba.

Nakon uvodne reči kojom je prisutne pozdravio Danijel Rakočević, urednik u dnevnim novinama Alo! i na portalu Alo.rs, o koracima koji su tokom prethodnih godina postignuti na poboljšanju statusa majki govorio je Vladimir Orlić, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije.

- Majka je najvoljenije biće na zemlji, a kako je to rekao Abraham Linkoln: „Sve što jesam, to sam zahvaljujući majci“. Nisu bez razloga mnogi umetnici, književnici, slikari tolika dela posvetili majkama i njihovoj ulozi, a mi danas možemo i treba da vidimo kako mi možemo da im se odužimo i učinimo nešto dobro za njih. Poslednjih nekoliko godina majke su dobile institucionalnu podršku, ali uvek može više. U januaru je Skupština usvojila nove zakone u vezi sa davanjima nakon rođenja prvog, drugog, trećeg i svakog sledećeg deteta, koja su neuporedivo veća nego ranije. Tu je i davanje za bebi-opremu, majke koje nisu imale nekretninu sada mogu da dobiju subvencije za kupovinu stana, žene sa decom mogu da dobiju subvencije za opremanje i renoviranje kuće u 19 subvencionisanih opština - naveo je Orlić samo neke od primera kako država pomaže mamama.

Prema njegovim rečima, posebno važna stavka je da se na poboljšaju njihovog položaja konstantno radi, pa je tako propisano i pravo na neograničen broj vantelesnih oplodnji o trošku države, kao i podizanje praga godina tokom kojih mogu da se podvrgnu ovoj proceduri, ali i VTO sa inostranim reproduktivnim materijalom.

- Zbog propisa o vantelesnoj oplodnji Srbija je uz Izrael najbolja zemlja na svetu za mame. Najnoviji vid pomoći je izmena zakona za trudnice i mame preduzetnice, koje će zahvaljujući inicijativi predsednika Vučića moći da dobijaju minimalac kao i ostale zaposlene žene, moći će da uzimaju normalno porodiljsko odsustvo, njihova prava će biti izjednačena - rekao je Orlić, i dodao da će ovo biti nove pobede Srbije, mama i celog društva.

Ministarka za brigu o porodici dr Darija Kisić svoje izlaganje je počela komentarom na činjenicu da je u Srbiji stopa fertiliteta 1,5 odsto, a da bi neko društvo raslo, neophodno je da bude bar 2,1 odsto.

- Ne treba naglašavati koliko je bitno da majke budu podržane, ali ja mlade žene pre svega podstičem da postanu majke. I ne samo to, već uopšte parove podstičem da ne čekaju, ne planiraju previše, ne čekaju savršene uslove, već kada imaju osnovno zasnivaju porodicu dok su mladi. Mislim da je svima jasno, posebno na ovim našim prostorima, da većine nas ovde danas ne bi bilo da su naši roditelji čekali savršene uslove za rađanje i podizanje dece - rekla je ministarka.

Prema njenim rečima, posebno značajan pokazatelj slobode koju majke i žene uopšte danas imaju je to što je mnogo više preduzetnica.

- Mi sada pričamo o preduzetnicama i kako da poboljšamo njihov položaj, a doskoro ih nije ni bilo. Sada su stvoreni uslovi da žene mogu sve više da se osamostaljuju, osnivaju preduzeća i bore se za sebe i porodicu, pa postepeno menjamo i zakonsku regulativu koja će im omogućiti da budu još slobodnije - rekla je ona.

Sekretar u Ministarstvu zdravlja Nataša Gudović istakla je značaj poboljšanja svih polja života žene i cele porodice da bi se stvorila bolja klima i za majke. Ona se ovom prilikom osvrnula i na temu akušerskog nasilja.

- To je strašna tema i strašna je stvar kada neko to doživi, ali je izuzetno važno i da svaka žena koja je kroz to prošla podeli svoje iskustvo i javno kako bismo znali koji su problemi s kojima se pacijentkinje suočavaju i kako bismo ih i rešavali. Prva stvar kada je ponašanje lekara u pitanju je podizanje svesti. Možemo reći i da je pre svega tu u pitanju odnos pojedinca prema poslu, radu i tako dalje, ali da bi se opšte stanje popravilo, moraju se popraviti i ti pojedinci - rekla je Gudovićeva, i istakla da je njen lični stav podrška roditeljstvu.

Dr Snežana Pantić Aksentijević, rukovodilac Grupe za javno zdravlje u istom ministarstvu, kazala je da se bogatstvo i jačina naše zemlje, između ostalog, ogleda i u tome što je svaka trudnica u Srbiji osigurana od trenutka kada se prijavi, čak i da do tada nije imala zdravstvenu knjižicu.

- Pored toga, mi sada imamo dva projekta od kojih je jedan podrška dojenju i pravilnoj nezi deteta, a drugi je podizanje nivoa reproduktivnog zdravlja i to su dva najveća nacionalna prioriteta. Takođe, uspeli smo da u škole uvedemo predmet fizičko i zdravstveno vaspitanje. Zalažemo se da abortus ne bude mera za planiranje porodice, već da svaka trudnoća bude planirana i iznesena do kraja i da svaka žena zna zašto je to važno.

Bojana Božanić, predsednica saveta za rodnu ravnopravnost opštine Čajetina, istakla je na koji način ova relativno mala opština podržava mame i kako uspevaju da svake godine na njihovoj teritoriju bude više dece i mama.

- Mi smo krenuli sa svih strana pomalo - gradili smo puteve, otvarali radna mesta, otvarali nove vrtiće i održavali stare, kao škole, kako u urbanim, tako i u seoskim sredinama. Nema uslova za vrtiće, sva deca ih dobijaju. Deca dobijaju besplatno brojne sadržaje, roditelji dobijaju novčanu pomoć za prvo, drugo i treće dete, uz državnu pomoć i od opštine, studenti i srednjoškolci stipendije, pomoć u prevozu i tako dalje. Što je najvažnije, sve to smo radili tako što smo pratili potrebe građana, a ne napamet - istakla je Božanićeva.

Dina Vučinić, gradska sekretarka za obrazovanje u Novom Sadu, govorila je o tome kako je ovaj grad došao do cilja da svako dete ima besplatan vrtić, svaka majka besplatan parking, te kako je šema uzimanja porodiljskog odsustva za tate u ovom gradu postala normalna pojava.

- Gradimo nove vrtiće i obnavljamo stare, kao i škole, tako da nema neupisane dece. Takođe, omogućili smo ženama da se samozapošljavaju pod izuzetno povoljnim uslovima, čak povoljnijim nego muškarci. U tom smislu mi smo otišli korak dalje i ne izjednačili, već daleko unapredili položaj žena u odnosu na muškarce - rekla je Vučinićeva.

Razmena iskustava i znanja

Ivana Milenković, član Upravnog odbora Asocijacija mama Srbije, povodom prve konferencije ovog udruženja poručila je da da je njihov glavni fokus poboljšanje položaja koji majke imaju u društvu.

- Udruženje Asocijacija mama Srbije se od osnivanja uz potpunu podršku Alo Media sistema bavi svim segmentima života majki u Srbiji i fokusirani smo da kroz svoje aktivnosti na različite načine doprinesemo poboljšanju položaja i uloge koju majke imaju u društvu. Današnja konferencija je važna prilika da sumiramo utiske u godini kada su pokrenute posebno važne mere kao podrška majčinstvu i porodici, ali i da zajedničkim snagama utvrdimo šta još može da se preduzme. Naša želja je da ova konferencija postane tradicionalna i da se svake godine okupljamo kako bismo razmenili iskustva i znanja i još jednom podsetili da majkama sve dugujemo - poručila je Ivana Milenković.

Oba roditelja su važna

Prema rečima dr Snežane Pantić Aksentijević, Srbija jasno ističe međunarodni kodeks da svako dete bude dojeno i pravilno negovano.

- Pored toga, posebno želim da istaknem da to što mi pomažemo ženama ne znači da zapostavljamo tate. Naprotiv, stavljamo akcenat na to da oba roditelja treba da učestvuju u odrastanju, podizanju i nezi deteta i da svima to treba da bude imperativ.

Drugi panel na Konferenciji Asocijacija mama Srbije okupio je na jednom mestu čak četiri mame koje se pored svog osnovnog posla bave i „influensingom“. One su se složile da je svim, a pogotovo mladim ženama teško da isprate sve trendove i ispune sve zahteve koji im se nameću kako od strane tradicionalne sredine i uloge majke, preko načina na koji će da neguju decu, pa sve do lepog i doteranog izgleda.



Top model i influenserka Danijela Dimitrovska ovim povodom rekla je da ne bi posebno istakla žene u Srbiji, već žene širom sveta, jer je fenomen koji od žene traži da bude savršena u svemu rasprostranjen na svim meridijanima.

- Ja sam naučila da sa tim što sam izabrala da budem javna ličnost biram i da me ljudi posmatraju, pa onda i hvale i kude. Ali mnogo sam radila na sebi da bih postigla stanje da budem u miru sa tim, da se ne sekiram zbog loših komentara, da znam da radim kako treba i kako mogu, a to bih volela i da poručim svakoj ženi - rekla je Dimitrovska.

Oliveru Konatar, novinarku Alo!, na društvenim mrežama prati 120.000 ljudi koji svakog dana saznaju šta je ona radila, kako se ponašala na poslu, a kako kod kuće sa detetom. Iako bi to mogao da bude veliki teret, ona se, kaže, trudi da preko svog kanala pošalje najbolju moguću poruku.

- Iako se od žena i mama zahteva da budu savršene u svemu, ja bih svakoj mami poručila da ona to ne mora da bude. Da je u redu i da bude tužna i da bude nesređena i da sebi udovolji. Nekada je za dobro našeg deteta važno da se odvojimo malo od njega, ali je takođe važno i da tih nekoliko sati koliko smo sa njim bude kvalitetno i lepo.



Posebno važno na ovom panelu bilo je izlaganje Nastasje Nedimović, koja je postala javna ličnost na najgori mogući način, „zahvaljujući bolesti“. Ona je kancer-influenser.



- Kada sam čula za ideju da svoju borbu predstavim javnosti, mislila sam da ona ne može da zanima ili dotakne veliki broj ljudi, ali ispostavilo se da su ljudi jako zainteresovani da čuju i neku takvu, realnu, tešku životnu priču. Da je mnogima potrebno ohrabrenje jer postoji ogroman broj bolesnih ljudi. Njima je neophodno da čuju da nije kraj sveta kada dobiju dijagnozu, kao ni kada ne uspevamo da ispunimo sve uslove da bi nas neko nazvao „savršenom ženom“. Zato bih svakoj mami poručila: Ti si lavica i samim tim što si mama, ti si borac i ti možeš sve što život stavi pred tebe!

Koliko je važno da svaka žena sluša sebe, radi ono što joj prija i bude srećna, istakla je Vesna Ognjenović, specijalista radiologije koja se bavi i estetskim zahvatima.

- Ja sam se tri meseca posle porođaja vratila na posao, ali moje je zadovoljstvo i sreća što to nisam morala, već što sam to želela, a s druge strane, što sam to mogla. To je bilo dobro i za mene, jer mi je bilo važno da se vratim na posao, ali i za moje dete koje je u tim trenucima moglo da bude sa mnom. Tek tako, kada su i mama i dete dobro i srećni, možemo da kažemo da smo uspeli - rekla je dr Ognjanović, koja je poručila ženama:

- Samo budite svoje, radite kako znate, umete, ne obazirite se na to šta vam drugi govore, već se trudite da čujete i poslušate sebe!

