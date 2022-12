SRBIJA PODNOSI ZAHTEV KFOR-u O POVRATKU SNAGA NA KiM: Vučić o ''crvenim linijam'' Beograda - O SVEMU OSTALOM MOŽEMO DA RAZGOVARAMO!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras se, nakon sednice u Vladi Srbije obratio javnosti, i istakao da je usvojen zahtev da se, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, od Kfora zatraži povratak srpske vojske i policije na KiM

– Doneta je odluka da večeras u elektronskoj formi, sutra na administrativnom prelazu komandantu Kfora uručimo naš zahtev, on je u skladu sa Rezolucijom 12 44. Oduka je doneta jednoglasno – kazao je Vučić.

– Veoma je važno da zahtev bude formalan jer ako se promeni nešto u svetu, onda će oni reći gde je zahtev. Mislim da ne postoji mogućnost da naš zahtev bude prihvaćen. Oni nisu želeli da ćuju da se nađu kompromisna rešenja i da imaju prava da odlučiuju bez prava.

– Doneo sam Povelju UN, Rezoluciju 1244, vojno-tehnički sporazum, Briselski sporazum, Vašingtosnki sporazum, Solunsku deklaricaju, pripremamo i Lisabonski sporazum, ali i član 49…

– Kada sam pitao koji će sporazum da poštuju, dobio sam konkretan odgovor nijedan – rekao je predsednik.

– Hoću ljudima da kažem da nismo mi svemoćni. Ne možemo da opsujemo nekog i da kažemo to je nepravda. Moramo da se ponašamo odgovorno – rekao je predsednik.

Vučić je zatim pročitao deo iz francusko-nemačkog plana.

– To daju Srbiji kojoj su uništili teritorijalni integritet i ne daju joj to pravo, a svim drugima su dali. Mi nismo zgazili nogom na teritoriji druge ztemlje. Mi na sve ovo moramo da kažemo da želimo da razgovaramo, ne možemo da kažemo ne. U jendom članu kaže da se Srbija neće protiviti članstu Kosova… naši zadaci su najteži za nas. Situacija na terenu je takva da vri i na severu i na jugu. Ja sam zadovoljan što sam video kod američkog predstavnika da se to kuva, da je to razumeo. I nije im niko naredio da postave barikade, i ja sam bio iznenađen, ali nedeljama vri situacija, ljudi više neće da trpe Kurtijev teror. Todosijevićeve rpeduse, hapšenje naših ljudi, izgradnje 4 baze, hapšenje ljudi koji voze vakcine i stvari za dijalizu i svaki put to začinite kada kažete da su detinjaste želje da se formira ZSO.

– Što ne kažete formirajte ZSO, eto Srba u institucijama, Danas su primili zahtev Kosova za članstvo u EU. Ne znam šta su očekivali od Srba i neki naši prijatelji su reagovali fer. Želim da se zahvalim kiparskom predsedniku, Španiji, ali i mađarskoj vladi. Predsendik Kipra je pretpostavim uradio zbog prava, ali i zbog prijateljstva. Na pravdu da čekamo, ne vredi. Mi moramo da gledamo interese naše zemlje – rekao je Vučić.

O Dejanu Pantiću

– Ja pretpostavljam da znam, ali to nije moj posao, ali na neke druge načine znam. Živ je, znam. Nemam lošijih novosti.

O upadima ROSU na sever

– Tačij je potpisao da ne smeju da ulaze sa specijalnim jedinicama i dugim cevima… Sve prsti na obaraču. Pa kažu to nije ROSU, to je specijalizovana jedinica za nešto… pa o čemu se radi.

– Nemaju šta oni da traže na severu, samo to Srbi traže. Elementarni zahtevi su to koje tražimo da mogu da žive Srbij, ne tražimo preko hleba pogače. Mi ćemo da nađemo rašiće, Trajkoviće, za koje niko nije dole, pa ćemo da ih kupe… Mogu da ih kupe stotine, ne više. Ubeđen je da to može i da će preko svojih agenata da uništi srpsku politiku, Srbe na KiM… Mi moramo da budemo dovoljno pametni da sačuvamo svoj mir. Svejedno sam zamolio sve Srbe da ne napadaju međunarodne snage, jer ti ljudi nisu nama veliki prijatelji i onda će da nas optuže za ne znam šta. Sećate se voza, cela Evropa je pisala o tom stravičnom zločinuz. Mi ćemo da se ponašamo pametno i odgovorno. Šta god da branite od srpsakih nacionalnih interesa, krivi ste. Postoji i druga škola, koji su tobož veliki rodoljubi, oni siu su samo rodoljubi u vici i dreci – rekao je Vučić.

– Komandantu KFORA uručujem zahtev zato što tako stoji u Rezoluciji 1244. Tri dana smo vodili tu raspravu. Komandant je obavezan da donese pozitivnu odluku, on će naravno odgovoriti negativno. Može da odugovlači, da kaže da se nisu stekli uslovi…

– Mi nismo član za NATO. Što nam ne ukažete poverenje, pa da vidite kako smo u stanju to da izvedemo. Pa da vidite kako će porodici Petrović da izmešate Grašac sa Vrancem i prokupcem, a da garant sve bude albanski kontigent KFORA. Šta je problem da tu bude neko u skladu sa javnim normama da reši problem. Problem je u Srbiji jer tražite slabu Srbiju - dodao je Vučić, pa nastavio:

– Kurti ima svoj odnos prema Kosovu, ja imam svoj. Za mene je bilo nadrealno da albanski KFOR učestvuje i gleda maltretiranje srpske portodice u Hoči. Važno je za nas da gradimo dobar odnos sa Albanijom. Sve je to normalno, dobrodošli večeras Hrvatska, Estonija, Fisnka, divan dan, baš ćemo da gledamo Kosovo… kako “divno” zvuči kada nam govore o Povelji UN - rekao je Vučić.

Vučić je ponovio da priznanje Kosova ne dolazi u obzir.

– 27 država podržava francusko-nemački plan, to otežava situaciju Srbiji. Niko neće stvarno da se pobije zbog Srbije bilo gde. Ovo je nečiji predlog. Jednu stvar smo stavili do znanja, a to je članstvo u UN. Da vidimo šta Srbija dobija. Priznanje Kosova za nas ne dolazi u obzir – istakao je predsednik.

– Mene u to neće ubediti. Biće mnogo hibridnog delovanja u narednom periodu. Prvo da formiraju ZSO, pa onda da pričamo o nečemu drugom. Ne verujem da će je ikada formirati. Tražiće način da okrive Srbe za neke nemire. Borelj bio šokiran napadom na Euleks, nema dokaza. Čime su napali? Pa šok bombom. Kurti neće formirati ZSO.

Kako je istakao predesednik Srbije, šta godd a uradi i kako god da se ponaša, on jeste i biće najodgovorniji.

– Kada smo počinjali ove razgovore 2012. znao sam gde ću da dođem. Ako bih rekao ljudima iz Amerike i EU “sikter, sklonite se”, prvi bi gospodin Stanojević došao i rekao “vi ste izolovali Srbiju i vratili ste nas u devedesete”. Da prihvatimo plan, oni bi rekli “izdali ste naše interese”. Šta god da uradim, jer sam najodgovorniji, biću kriv svima. Protiv mene demonstriraju lažni rodoljubi. Šta god da vam odgovorim, vi ćete reći “niste me odgovorili precizno”. Vi radite ono što rade svi građani. Mislite da nisam dobio poruke kao što su “povedi Srbiju u Evropi, reci ovo, reci ono… “. Hoću da kažem ljudima u Srbiji da se borimo najboljim mkogućim načinom za naše navionalne interese. Rekao sam da ćemo da čuvamo mir i stabilnost gotovo po svaku cenu i ne želim da izgovaram reč rat. Ako nas neko dotera do rata, nećemo da sedimo skrštenih ruku kao što su uvek radili kada se dešavala tragedija našem narodu.

– Da li mislite da je mnogo lep sastanak sa Eskobarom i Lajčakom? Vidim zid pred sobom, bezbroj puta sam ga video, ali sam se trudio da vidim rupu u zidu i to je moj posao, nadam se da ćemo da sačuvamo ovu zemlju od razaranja, da ta deca imaju budućnost – rekao je Vučić.

O investicijama

– Naš problem je u tome što mnogi misle da nam geoolitički položaj odgovara. Mi stradamo. Ponosan sam na činjenicu da imamo 40 milijarde 95 miliona stranih investicija. To su fantastični reztultati. uspeli smo da sa drugih kontinenata nadomestimo jer Evropa toliko ne učestvuje. Mi moramo da živimo i guramo napred. Mi sutra moramo da isplatimo 500 o00 mladića i devojaka sa 5. 000 dinara. Završićemo godinu sa 2, 8 odsto do 2, 9 odsto deficita.

O Americi

– Neće Amerika promeniti odnos prema Ksoovu, ali se nadam da će Amerika više da nas sluša, nego što će Evropa biti tu da nas čuje. Možda Amerikanci bolje razumeju situaciju, to mi je mala nada, ne kažem velika. Ali oni dobro razumeju koliko problema imamo.

O Rusiji

– Za nas je dragocena svaka zenmlja koja ne priznaje Kosovo, a to je i Kina i Rusija… Pritisci za sankcije su ključna tema, ja sam govorio poslednji uopšte. Premijer Luksemburga je rekao zašto ne uvodiš sankcije. Iznenadio sam se zašto baš onm tamo da insistira. Objasnio sam sve naše razloge. Mene je birao moj narod, šta hoćete da im kažem? Deset godina smo imali sankcije. Nama je Rusija uvela sankcije, ali mi imamo svoju moralnu obavezu – rekao je Vučić

– Moje ''možda'' je čvršće od mnogih političara čvrsto ''da''.

– Nisam se dugo čuo sa Putinom, a sa Zelenskim nikad nisam razgovarao – rekao je predsednik.

– Ja sam se na vernost zakleo svom narodu i građanima Srbije. Mene interesuje da najbolju moguću stvar izvučem za Srbiju.

– To je težak sukob, Rusi su stabilizovali svoje linije u Donjevku i Lugansku. Minimalna pomeranja na Limanskom na strani Ukrajine. Izgubili su najbolje ljude i jedni i drugi. Očekujemo da rat traje i sledeće godine. Ova zima će biti lakša od lsedeće. Imaće minimalna poskupljenja.

Ipak, Vučić kaže da Srbija danas ima dovoljno rezervi gasa.

– Teški dani tek dolaze. Obezbedili smo i unapred kupili dovoljno količina gasa. Država se snalazila, ali i mnogi u Evropi. Svi su počeli da troše i sada skače cena gasa. U Azerbejdžanu ćemo pričati o struji i gasu, ali i drugim stvarima. Vidim da će biti loše. Nisam ja samo vrana i gavran, već ne volim ljude da lažem da je sve divno. Suština je u tome da smo sve uradili, ali sledeće godine biće problem i za nas. Nema teorije da ćemo moći da dopunimo skladišta gasa za sledeću godinu. Voleo bih da se rat završi uskroo, ali neće – rekao je gasi.

U slučaju prijateljske utakmice Belorusije i Švajcarske u Srbiji, Vučić kaže da ne strepi i da će Srbija obezbediti sigurnost te utakmice bez problema.

– Naša vojska kada sam postao ministar, imali smo jednu 29, to su avioni koje je vreme pregazilo. Danas imamo 4 29-ki, da ne pričam o Pasarsu i modernizaciji svega.

– Ja sam još uvek član SNS-a. Nismo još počeli da formiraju pokret. Jedino vas zanima gde je Vučić. A što brinete toliko o tome? Svakog dana govorite da sam najgluplji, najgori, brat mu kriminalac, sin mu kriminalac, a nikad mi nijedan račun niste našli… Valjda se radujete da budem što duže na tom emstu, jer ćete vi da pobedite. U stvari, na kraju se sva politika svede na to Vučića ne možemo da pobedimo. Taj pokret je jedan od zaključaka Skupštine. Treći put govorim o partiji koju volim najviše na svetu. Da li ima problema, naravno da ima. Ima problema i u porodici – rekao je Vučič.

– Imate situacije i države gd eje inflacija 26 odsto. Penmzioneri u dva meseca kod nas imaju 20, 8 odsto povećanje. Mi smo uspeli da sačuvamo javne finansije neokrnjeni. Mi imamo najveće neto rezervi u istoriji.

– Ekskluzivnu vest dajem za kraj, pošto smo napravili glupost za litijum. Mi stojimo veoma čvrstom, stopa javnog duga je ispod 55 odsto. Mi smo u prvih 10 zemalja niskog javnog duga – rekao je predsednik.

– Cena struje je kod nas najjeftinija u Evropi. Tu su velik gubici. Objektivnih problema ima mnogo. Ima i sabotaža i diverzija. Pre neki dan smo uhvatili ljude koji su hteli da unište neke ventilatori. Angažovali smo Norvežane, mnogo toga treba da promenimo kod sebe i da radimo.

O EPS-u

– O jeste akcionarsko društvo i cilj nam je da izađe na berzu, da prodajemo to. Da napravimo uslove za to. Drugačija situacija je sa NIS-om.

O putevima kroz Srbiju

– Mi moramo da držimo naše kreditne rejtinge. Sad da vidimo šta da radimo, da nam stopa rasta bude uvek veća… Ljudi su naviknuti na to da mi gradimo puteve, niko u Evropi to en radi. Ljudi su naviknuti da se to radi, ali se to en primećuje. Da ljudi vide da ono što je njihov novac troši na najbolji mogući način. Biće i otvoren do septembra Ruma – Šabac. Mnogo toga se radi i gradi. Tunel ispod Iriškog venca je dosta urađen… Sve to mi i dalje radimo uprkos ratu, koroni, krizi koja drma ceo svet – kaže Vučić.

– Posao je ozbiljne države da javni dug nikada ne pređe 60 posto. Jedna Italija je na 180 posto – naveo je Vučić, i dodao primere drugih evropskih država koje imaju daleko veću stopu javnog duga.

– Pronađeno je potpuno novo nalazište zlata u najsiromašnijem delu Srbije, Bog nas pogledao.

O Svetskom prvenstvu i Hrvatima

– Čestitam svima, čestitam na dobroj igri. Komšije ne birate, tu vas Bog postavi, prijatelje birate po sferama interesovanja, a ne po tome gde žive. Svim srcem sam bio uz Argentinu i Maroko. Ja sam navijao i za Argentinu, a i za sve ostale. I uvek ću da govorim otvoreno, Za treće mesto ću da navijam za Maroko, oni ne priznaju nezavisno Kosovo.

