VUČIĆ O KURTIJEVOM TERORU: Ne verujem da će ikada formirati ZSO, tražiće način da okrive Srbe!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je večeras da ne veruje da će Priština ikada formirati Zajednicu srpskih opština jer, kako kaže, to premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti neće.

– Ne verujem da će ikada formirati Zajednicu srpskih opština. Tražiće način da okrive Srbe za neke nemire pod nekom lažnom zastavom da se nešto organizuje kakva je bila priča o šok bombi – istakao je Vučić.

Ukazuje na to da ni to nije bio top ili bomba, već šok bomba koja se redovno baca po utakmicama.

– To nije top neki gađao, to se redovno baca po utakmicama, to je veliko ništa, ali je služilo za sve optužbe protiv Srbije u prethodnim danima – kazao je on i dodao da su onda svi bili šokirani napadom na Euleks.

– Kakav napad, gde su vam dokazi, nema, ali mi smo to prijavili. Kada pitate čime ste napadnuti – pa šok bombom. Pa da li se vi šalite – kazao je predsednik Srbije.

