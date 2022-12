MARKO MATIĆ ZA PINK: Bio sam sa Srbima na barikadama - Njihove oči su okrenute ka BEOGRADU! I svi oni veruju predsedniku Vučiću i državi Srbiji!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć se obratio naciji posle sinoćnje sednice Vlade. Glavna tema Vučićevog obraćanja bila je aktuelna situacija na Kosovu i Metohiji i zahtev usvojen na toj sednici da se na KiM vrati srpska vojska i policija.

Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije, istakao je da je pre dva dana posetio Srbe na KiM, koji se nalaze na barikadama, dodajući da su oni spremni da brane ono što je njihovo, do samog kraja. Kako kaže, oni veruju državi Srbiji, kao i svom predsedniku, navodeći da su njihove oči uperene ka Beogradu.

- Mi se zalažemo za mir i stabilnost, i to je interes SAD. Oni priznaju nezavisnost Kosova, a mi to nikada nećemo uraditi. Nama to, što se oni zalažu za isto jeste u interesu. Oni kažu da barikade treba da uklone oni koji su ih postavili, ali sa mirom - navodi Matić.

Sve na KiM se svodi na goli život, rekao je Matić potom.

- Dugoročno gledano, zbog Ukrajinske krize imamo pokušaje da nam se nametne neko brže rešenje, ali, zna se šta su naše crvene linije - nastavio je Matić.

Novinar Aleksandar Gajević takođe je dodao je da smo licemerjem došli u situaciju u kojoj smo, ali da je dobro, ali i vidljivo da i dalje ima prostora za diplomatiju.

- Gledao sam sinoćnje obraćanje predsednika Srbije... Odavno nije bio onakav... Jednostavno, Vučić deluje sigirno u ono što kaže. Svakako postoji plan i neka ideja. Situacija nije jednostavna, dosta je složena. Naša velika šansa je KFOR kome ćemo se obratiti za 1.000 vojnika ili policajaca. Ali tu su i UN, gde imamo podršku Rusije koja je jedan od glavnih činilaca. Sada se vidi koliko je dobro što im nismo uveli sankcije - rekao je on.

Kako je Gajević dodao, ovo je dokaz koliko je Rusija iskren prijatelj Srbije, dok je sve ostalo licemerno.

- Između prvde i prava je velika razlika. Ako pogledamo koliko je Međunarodno pravo pogaženo, ja se ne nadam da će oni o ubuduće nešto da poštuju - priča Gajević.

