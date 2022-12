VESIĆ: NOVAC ZA REKONSTRUKCIJU MOSTOVA NA VELIKOJ I ZAPADNOJ MORAVI

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je “Vlada Srbije iz budžeta obezbedila novac za rekonstrukciju mostava na rekama Velika i Zapadna Morava čije korišćenje je opasno za bezbednost ljudi”. Vesić je rekao da je Vlada usvojila ovu odluku na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

- Opština Svilajnac dobila je novac za hitnu sanaciju visećeg mosta preko reke Velika Morava s obzirom na to da most nije bezbedan za upotrebu usled oštećnja koja su nastala kao posledica poplava”, rekao je Vesić i dodao da je “taj most neophodan za nesmetano funkcionisanje žitelja sela Vojska i Bagrdan.

Rekao je da su, na njegov predlog, “iz budžeta obezbeđena sredstva Gradu Čačku za hitnu sanaciju mosta preko reke Zapadna Morava koji spaja sela Mršinci i Mrčajevci, što je jedini most od Čačka do Kraljeva, a trenutno je preko njega privremeno obustavljen saobraćaj”.

Vesić je dodao da se mostovi za koje je Vlada obezbedila sredstva nalaze na regionalnim putevima a da su mnoge lokalne samouprave već počele da postupaju po Instrukciji o obaveznoj sanaciji i održavanju lokalnih visećih mostova koju je kao ministar doneo.