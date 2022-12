KARAN ZA PINK: Više nema smisla govoriti o RATU U UKRAJINI: Ovo je posrednički rat Rusije i NATO pakta!

Danas je 296. dan rata u Ukrajini. Nastavlja se ofanziva ruske vojske u Donjeckoj Narodnoj Republici, a oslobođeno je više od 80 odsto Marinke. Takođe, odbijeni su svi pokušaji napada Ukrajinaca u području Kupjanska, Severnog i Krasnogorovke.

Bivši oficir KOS-a Ljuban Karan kaže da u Ukrajini više nema smisla govoriti o ratu Ukrajine i Rusije, jer je to proksi rat Rusije i NATO pakta.

- Po svim karakteristikama i definicijama je to proksi rat. Šalje se oružje i dobrovoljci, oficiri koji obučavaju, daju logistiku, novac da država može da funkcioniše. Obaveštajne informacije, diplomatsku pomoć isto - dodao je Karan.

Kako je naveo, ovaj konvencionalni rat koji se vodi u Ukrajini, jeste u funkciji totalnog rata prema Rusiji.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković istakao je da se u Ukrajini ratna dejstva na više lokaliteta odvijaju različitim intenzitetima.

- U rat je uključeno i stanovništvo. Ciljno bombardovanje energetskih sistema Rusije prema Ukrajini je strategija koja se primenjuje stotinama godina unazad, sa željom da se u isti uključi i staovništvo - dodao je Stanković.

Kako je dodao, organizovani su referendumi u 4 dela Ukrajine, koji su pod Ruskom kontrolom, sa ciljem da se ti lokaliteti pripoje.

- Herson koji je vraćen je nefumnkcionalan za život. Ono što je opasno jesu potencijali Rusije da angažuje još više vojnika - priča Stanković.

Ako Rusija to napravi, to bi značilo da oni idu direktno u totalni rat, kako se to kaže vojnom terminologijom, priča Stanković.

