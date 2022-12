Dačić: Imam još mnogo ideja, ali i snage da vodim stranku

Uoči predstojećeg kongresa Socijalističke partije Srbije, lider te stranke Ivica Dačić kaže da i dalje želi da vodi SPS i da za to ima veliku energiju, ali i podršku saboraca.

"Dugo pripremamo programska dokumenta i usvojićemo ih na kongresu. Mi to shvatamo vrlo ozbiljno, za razliku od mnogih drugih partija kojima program služi samo da popune prostor na partijskim sajtovima. Naš program je obaveza koju stavljamo sami pred sebe da je ispunimo u narednim godinama", rekao je Dačić u intervjuu za "Blic".

Naveo je da će program biti moderan i da će predstavljati odgovor SPS na svako važno pitanje koje postoji danas, a naročito na pitanja koja će sutra da dođu na dnevni red.

"Odluke našeg kongresa su zakon za nas koji vodimo partiju i mi na svakom kongresu polažemo račune za to šta smo uradili i šta možda nismo uradili. On nikada nije sam sebi svrha, nije pro forme, na njemu se stvarno donose najvažnije odluke", rekao je Dačić.

Smatra da nema nikakvog razloga da SPS menja svoje koalicione partnere i podseća da su sa SNS-om u dugoročnoj, strateškoj saradnji punih deset godina.

"Proverili smo raspoloženje prema toj saradnji mnogo puta, a glavna potvrda je bila na izborima. Svaki put do sada dobijali smo od birača i od naših članova veoma jasnu poruku da je saradnja sa SNS-om ono što žele i što vide kao najbolje za Srbiju. Siguran sam da ćemo i na predstojećem kongresu da damo jaku podršku našem zajedničkom radu za Srbiju", rekao je Dačić.

Na pitanje da li mu je padalo na pamet da se povuče, da se ne kandiduje za novi mandat za lidera SPS, Dačić je rekao da je normalno da razmišlja o tome kako bi izgledalo da nije predsednik SPS-a i to od prvog dana, otkad je 2006. godine izabran za predsednika partije.

"To je zdravo razmišljanje za svakog političara. Nisam od onih koji po 30 godina ne silaze sa čelne funkcije jer verovatno misle da će sve da propadne kad oni odu. Ja hoću da vodim SPS i dalje, imam veliku energiju za to i još mnogo ideja i poslova koje treba da sprovedemo, a što je najvažnije imam veliku podršku mojih saboraca da ostanem predsednik", istakao je Dačić.

On je u intervjuu govorio i o situaciji u državi, posebno na Kosovu i Metohiji, navodeći da Srbija poštuje i Kfor i Euleks i da sa njima maksimalno sarađuje, ali da njima, kako kaže, sve češće nedostaje odlučnost da spreče pritisak na Srbe i nasilje koje vrši Priština.

"Ne tražimo ništa više od njih nego što je zapisano u njihovim obavezama, ali tražimo da te obaveze maksimalno ispune, da ne tolerišu stalno rastuću nestabilnost koju proizvodi vlada u Prištini. Mi njih držimo za odgovorne da čuvaju bezbednost Srba, oni su adresa sa kojom mi komuniciramo i od koje tražimo da rade svoj posao, a to nije uvek slučaj", rekao je Dačić.

Na pitanje kako prevazići situaciju na KiM koja je "na ivici incidenta", Dačić je rekao da bi trebalo otkloniti uzrok incidenta, a to su, kako kaže, isključivo ponašanje Aljbina Kurtija i odluke vlade u Prištini.

"To je ono što tražimo sve vreme, ne od Kurtija jer bi to bilo nesmisleno, nego od svih onih koji mogu da ga nateraju da prestane da proizvodi krize. Nikada, nijednim potezom Srbi sa KiM, a kamoli naša vlada nisu izazvali nikakav problem, sve dolazi iz Prištine", rekao je Dačić.

Podsetio je na hapšenje nevinih ljudi, upad u firme čiji su vlasnici Srbi, smenjivanje srpskog šefa policije, slanje "do zuba naoružane policije da zastrašuje naš narod" i upitao šta još treba da se desi da oni koji to mogu, a to su Evropljani i Amerikanci, izvrše pritisak na Kurtija da prestane da izaziva incidente.

"Meni je jasno zašto mu oni popuštaju, kao razmaženom detetu, on je bio njihov miljenik - kobajagi borac protiv korupcije, veliki demokrata, čovek budućnosti, a ispostavilo se običan šovinista i nasilnik koji drži KiM u stanju stalne napetosti i pretnje sukobima. Neće biti mirno sve dok mu ne stanu na put ili ga promene. Oni mogu i jedno i drugo", rekao je Dačić.

Naveo je da nikad nije mnogo pametno postavljati rokove, naročito oko komplikovanih pitanja koja se rešavaju godinama, kao što je kosovsko pitanje.

"Uvek kažem da je neuporedivo važnije kakvo će biti rešenje, nego kada će da se donese. Niko nas posle neće tapšati po ramenu što smo nešto završili brzo, a ono se ispostavi kao kuso. Mi hoćemo da se dođe do kompromisa, ali on ne sme da bude žrtva bilo čije žurbe", rekao je Dačić.