Vučićević: Po Rezoluciji 12 44 KFOR ne bi smeo da zabrani povratak srpskih vojnika na KiM!

Komentarišući to što je na sednici Vlade doneta odluka da će se danas na administrativnom prelazu, komandantu KFOR-a preneti naš zahtev sa Rezolucijom 1244 za to da se naše policijsko i vojno osoblje vrati na KiM, Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni direktor „Informera“, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK da je to očekivana odluka i vrlo značajan trenutak.

- 23 godine niko to nije zatražio, ni jedna vlast od 1999. do danas to nije zatražila, iako po Rezoluciji 12 44 mi imamo pravo na to – rekao je Vučićević.

Kako kaže, po tom sporazumu komandant KFOR-a ne bi smeo da to zabrani, već bi trebalo, dodaje, da obezbedi uslove za to.

- To se, naravno, ipak neće desiti. Jer se i do sada sve dešavalo uprkos toj rezoluciji, koja se uporno krši, kao i između ostalog i svi ostali sporazumi – rekao je Vučićević.

Vučićević je rekao da oni pričaju o teritorijalnom integritetu, a direktno ga krše.

- Licemerno pominju pravo na samoopredeljenje naroda. Pitam se, imaju li Srbi pravo na to? Zašto svi drugi imaju pravo na samoopredeljenje, a Srbi ne? Ovi na zapadu više ne pokušavaju ni da glume. Ranije su sve uvijali u folije, oblande, a sada više ni to ne rade – rekao je Vučićević.

Kako kaže, ističu da za njih ne važi Briselski sporazum, kažu, dodaje, da je to detinjarija. Dodaje da oni sebe predstavljaju kao nekoga ko se drži pravnih principa i normi, a sada kada Kosovo želi da aplicira za ulazak u EU i to oni prihvataju.

- Lažna država Kosovo je lažna država. Pet zemalja članica EU ne priznaje tu lažnu državu – rekao je Vučićević.

Kako kaže, ovo je jako opasan presedan. Dodaje da ono što su uradili 1999. ostavlja posledice i danas. Kako kaže, 2022. je posledica 1999. godine.

- Od gospodina Eskobara i drugih američkih zvaničnika čuli smo da traže da se poštuje Briselski sporazum. Ako ćete vi sada da uvedete pravilo da ni jedan sporazum ne važi, čemu onda pregovori i dogovori – rekao je Vučićević.

Ističe da, ako se međunarodno pravo pretvori u međunarodno varanje, ne zna na šta će ličiti ovaj svet.

Autor: