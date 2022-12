PREDAT ZAHTEV VLADE SRBIJE! Vojska Srbije na Merdaru uručila Kforu zahtev za povratak srpskih snaga bezbednosti na KiM (FOTO)

Na administrativnom prelazu Merdare Kforu je predat zahtev Vlade Srbije za vraćanje stotinu do hiljadu srpskih snaga bezbednosti po Rezoluciji 12 44 na teritoriju KiM.

Vlada Srbije donela je sinoć odluku da, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, Kforu uputi zahtev za vraćanje do hiljadu srpskih snaga bezbednosti na teritoriju Kosova i Metohije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u emisiji "Četvrtkom u 9" da je odluka donesena jednoglasno, ističući da bi to dovelo do smanjenja tenzija. Međutim, napomenuo je da Kfor verovatno neće prihvatiti zahtev Srbije.

"Mislim da bi to bilo važno zbog zaštite srpskog stanovništva i pre svega zbog kontrole onoga što oni nazivaju graničnim prelazima, u stvari administrativne prelaze Jarinje i Brnjak i to bi dramatično smanjilo tenzije i do bi bila dobra odluka. Pretpostavljamo na osnovu svega što smo čuli da to neće biti prihvaćeno", kaže Vučić.

Vučić je rekao i da očekuje najveće pritiske zbog Kosova i Metohije i da je poručio međunarodnim predstavnicima da je za Srbiju neprihvatljivo članstvo Kosova u UN, a da o ostalim stvarima može da se razgovara.

Odluka Vlade Srbije donesena je usled najnovijih tenzija na severu KiM, gde već sedmi dan traju barikade Srba - protestujući zbog hapšenje bivšeg policajca Dejana Pantića i prisustva specijalnih jedinica kosovske policije na Severu.

Situacija na KiM se ne smiruje, jer su predstavnici privremenih prištinskih vlasti nastavili sa hapšenjem Srba. Slađan Trajković uhapšen je sinoć u Bošnjačkoj mahali, u severnoj Kosovskoj Mitrovici. Jedan je od pripadnika kosovske policije koji su napustili službu.

Supruga uhapšenog rekla je da ga navodno terete za ratni zločin.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković rekao je da novo hapšenje pokazuje da Kurti nastavlja lov na Srbe i da ne želi da smiri tenzije.

