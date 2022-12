OD POČETKA GODINE DVA PUTA HOSPITALIZOVAN - DEVET ŽIVOTA LIDERA NOVE SRBIJE: Ove su sve NESREĆE Velje Ilića!

Bivši gradonačelnik Čačka i predsednik Nove Srbije, Velimir Ilić, koji je juče povređen u dvorištu svoje kuće kada je pao sa visine od nekoliko metara nakon čega je završio u bolnici u Čačku, nije prvi put hospitalizovan.

Naprotiv, ovo je najmanje četvrti u put u poslednjih deset godina da je morao na hitno lečenje.

Naime, Ilić je u četvrtaki, izvodeći radove na svojoj kući, pao sa skele sa visine od tri i po metra, zbog čega je hitno prevezen u bolnicu u Čačku. Srećom prošao je bez ozbiljnijih povreda, samo se jače ugruvao.

A to mu je već drugi put ove godine da završi u bolnici. On je i u martu završio u čačanskoj bolnici, i to zbog stomačnih tegoba izazvanih upalom pankreasa.

On je tada bio opserviran i zbrinut na odeljenju hirurgije, a stanje su mu pratili nekoliko dana.

Dve godine pre toga, takođe krajem marta Ilić je bio hitno hospitalizovan usled anfilaktičkog šoka kao reakcije na pčelinje proizvode.

I februara 2010. Ilić je takođe bio u bolnici, ali zbog fizičkog napada. Naime, njega je tada na skupu Nove Srbije u centru Beograda pesnicom u glavu udario Dejan Stojadinović, pa je zbog zadobijenih povreda noć proveo u Kliničko-bolničkom centru.

Lider Nove Srbije ima 71 godinu i u bivšim sazivima Vlade Srbije u nekoliko mandata obavljao je ministarske funkcije.

