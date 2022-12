Mitić: Odgovor Kfora biće važna poruka za Beograd kako da se postavi

Naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Aleksandar Mitić ocenio je danas da je zahtev koji je predat Kforu za povratak srpskih snaga na KiM, bez obzira što će verovatno biti odbijen, važan jer pokazuje da Beograd ne odustaje od Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

Dodaje da taj zahtev istovremeno ima cilj da do kraja razobliči nepoštovanje Rezolucije 1244 i ističe da će odgovor koji budemo dobili biti važna poruka kako treba da se ponašamo u narednom periodu. "Odgovor će biti važna poruka o tome kako bi trebalo da se postavimo ubuduće i kome bi trebalo dalje da verujemo prilikom postizanja daljih sporazuma", naveo je Mitić za Tanjug. Na pitanje kako vidi razvoj situacije na severu KiM, Mitić je odgovorio da očekuje da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti nastavi sa jednostranim potezima, ali i da očekuje da Beograd ne odstupi od svoje politike i odupre se manipulaciji.

"Važno je da se pokaže da nema odstupanja i da neće biti trulih kompromisa i da ovo što Kurti radi i pokušava da uradi neće proći. Čini mi se da postoji čvrsta volja Srba da se odupru jednoj takvoj manipulaciji", naveo je Mitić.

Mitić je rekao da su zahtevi koje je u svom obraćanju izneo predsednik Srbije Aleksandar Vučić minimalni kako bi Srbi koji su napustili tzv. kosovske institucije ponovo preuzeli nadležnost.

On isticce i da je malo verovatno da će doći do pomaka u formiranju Zajednice srpskih opština i ispunjavanja drugih zahteva kako bi se Srbi vratili u institucije na severu Kosova, jer, smatra, Priština nema nameru da prestane sa jednostranim potezima i eskalacijama.

Navodi i da je jasno da postoji želja Kurtija da samo gomila krize kojima bi se svi bavili kako ne bi rešavali suštinsko pitanje, a to je u ovom konkretnom slučaju formiranje ZSO onako kako je predviđeno Briselskim sporazumom.

Dodaje da će Kurti nastaviti da jednostranim potezima i izazivanjem sukoba, te da je očigledno da za takvo ponašanje ima podršku Zapada.

Kako je rekao, u ovom trenutku ne postoji kritična masa na Zapadu koja bi izvršila pritisak na Kurtija da promeni svoju politiku, ali da pozicija Srbije mora da ostane čvrsta i jasna do kraja.

"Njegova paradigma je da on pokušava da pokaže da je nemoguća bezbedost na Kosovu pre nego što bezbednosne snage tzv. Kosova preuzmu kontrolu nad Srbima na tom prostoru, to on hoće da dokaže svetu i za to očigledno ima određenu podršku", objasnio je Mitić.

Komentarišući sinoćnje hapšenje još jednog Srbina na severu KiM i poruku koju tim potezom šalje Priština, Mitić ističe da je reč o još jednom eskalatornom potezu, te da će se slične situacije ponavljati i u narednom periodu.

"Imamo čitav niz poteza koje je poslednjih meseci spovodila Priština da bi sakrila svoje odsustvo želje i namere da sprovede ono što je potpisano", ocenio je Mitić.