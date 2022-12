'GDE JE TU LJUDSKO DOSTOJANSTVO?' Oglasio se Pantićev advokat - Bolesnog čoveka su stavili u skučeni prostor na jednoj stolici

Advokat uhapšenog bivšeg policajca sa KiM Dejana Pantića, Srđan Mitrović, izjavio je danas da je od Osnovnog suda u Prištini dobio pismenu potvrdu da su njegovom klijentu uručeni lekovi, a da je on uložio žalbu na rešenje o određivanju pritvora.

- Potvrđeno je od strane Kosovske policije iz Regiona Priština, a dobio sam i pismena uveravanja i to pismena od Osnovnog suda u Prištini da su mu uručeni lekovi i ja verujem da ih je zaista dobio - rekao je Mitrović za TV Most.

On je dodao da je pre toga Osnovnom sudu dostavio otpusnu listu gde je Pantiću utvrđena dijagnoza i potvrđena terapija.

- Oni su postupili po toj terapiji i ja im verujem da je to tako - rekao je Mitrović. On navodi da su Pantićeva porodica, supruga i sin i on pokušali preko Euleksa da posete Pantića i da misli da je Euleks u Mitrovici imao dobru volju da to uradi i da su zvali centralu u Prištini.

- Mi smo taj zahtev sveli na to da se makar na minut čuje sa svojom porodicom ili da oni budu dovezeni do objekta u kom se nalazi, gde bi boravili ne više od dva minuta. Tek uveče nam se javio jedan policajac iz Euleksa i rekao nam da su oni otišli do Leška i da dalje nisu mogli da odu - rekao je Pantićev advokat. On navodi da mu je Specijalno odeljenje Osnovnog suda u Prištini dostavilo rešenje o određivanju pritvora od 30 dana za Pantića sa obrazloženjem i da je on na to rešenje uložio žalbu i da je podneo zahtev za ocenu zakonitosti određivanja pritvora.

- Radi se o tome da sam smatrao da je rešenje nedorečeno, nema činjeničnu podlogu, nije u materijalno-pravnom smislu napravljeno onako kako to Zakon nalaže. Pored toga što sam obrazložio da je on nevin čovek, naveo sam koja su mu prava narušena po raznim konvencijama i zakonima tzv. Kosova - naglasio je Mitrović.

Zahtev za ocenu zakonitosti, kaže Mitrović, odnosi se na uslove pritvora, jer kako kaže, ima saznanje da se Pantić nalazi u neuslovnoj prostoriji, u kontejneru kod Jarinja.

- Mi to pretpostavljamo. Sud je u takvim prilikama obavezan da utvrdi da li su stvarni uslovi u kojima je lice pritvoreno u skladu sa evropskom konvencijom o ljudskim pravima i da ukoliko to nije tako, da nalog da se lice premesti na drugo mesto - poručuje Mitrović. Navodi da je njegovom klijentu narušeno pravo na obrazloženu odluku, jer član šest Evropske konvencije za ljudska prava mora da bude obrazložena u toj meri da shvati zašto se optužuje.

- Tu mu je porušeno pravo na pravično suđenje. Porušeno mu je pravo na poziv, jer porodica mora da zna na kom se mestu pritvorenik nalazi i u slučaju zamene pritvorske jedinice ponovo mu se daje pravo na poziv kako bi obavestio porodicu - ističe Mitrović. Sem toga, navodi, kao bolesno lice u neuslovnom objektu sa njim se postupa na nehuman i ponižavajuć način. Ne može biti smešten u skučen prostor i kako mi je rekao, provodi vreme na stolici, jer je to, navodi dalje Mitrović, povreda člana tri Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama čoveka.

- Tu je ugroženo i njegovo dostojanstvo. Ustav lažne države Kosova priča o dostojanstvu, to je temeljno ljudsko pravo da mora da se postupa sa čovekom dostojanstveno o bilo kakvim optužbama da se radi - ističe Mitrović. Dodaje da su verovatno još neka Pantićeva prava narušena i da će se to tek videti u daljem postupku.

- Suština je u tome da sada po zakonu, Apelacioni sud mora da reši žalbu u roku od 48 sati, pa ćemo videti da li će ispoštovati tu obavezu - poručuje Pantićev advokat.

