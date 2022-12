OGLASIO SE KFOR: Pomno pratimo situaciju, pojačali smo prisustvo na severu

Kako se dalje ističe "od oktobra pojačavamo naše prisustvo, uključujući dodatne trupe i patrole na severu Kosova ove nedelje. Očekujemo da će svi akteri blisko sarađivati sa Kforom i uzdržati se od provokativnih demonstracija sile, kako bi se osigurala bezbednost i sigurnost svih zajednica".

"Pozivamo sve strane da se angažuju kako bi se omogućila bezbednost i sloboda kretanja na Kosovu. Kfor će nastaviti da ispunjava UN mandat za sve zajednice na Kosovu. Rešenja treba tražiti kroz dijalog", navodi se na kraju.

We are closely monitoring the situation in northern #Kosovo . @NATO_KFOR has the capability & personnel to provide a safe and secure environment & freedom of movement for all communities under our #UN mandate UNSCR 1244 of 1999. pic.twitter.com/jalILscp65

Since October we’ve been reinforcing our presence, including with additional troops & patrols in northern Kosovo this week. We expect all actors to closely coordinate with @NATO_KFOR & refrain from provocative shows of force, to ensure the safety and security of all communities. pic.twitter.com/BnrbSWYI5d