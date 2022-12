Vesić: Ubrzaćemo izdavanje dozvola za gradnju

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je Radna grupa za izmene Zakona o planiranju i izgradnji već počela da radi, a namera je da se kroz izmene, taj akt koji je uveo brže procedure i elektronske građevinske dozvole, dopuni kako bi bio još bolji i efikasniji.

U intervjuu za “Novosti”, Vesić je naveo da, po novom Zakonu, između ostalog, investitor više neće moći da dobije upotrebnu dozvolu, ukoliko ne postoji dokaz o tretmanu građevinskog otpada, što će voditi ka rešavanju najvećeg broja diviljih deponija.

Takođe, biće uvedena obaveza da se kod izgradnje, gde je moguće, koristi reciklirani građevinski materijal, a svi objekti veći od 10.000 kvadrata, kao i svi javni objekti, moraće da imaju sertifikat zelene gradnje.

Vesić je naveo i da je predviđeno uvođenje elektronske saglasnosti javnih preduzeća, dok će investitori sami birati da li će ih tražiti oni ili nadležne institucije, da ne bi dolazilo do dupliranja.

Kada je u pitanju bespravna gradnja, ideja je da se minimalna kazna poveća na osam godina zatvora.

“Ubrzaćemo lokacijske uslove, a informacije o lokaciji neće više idavati samo država. Treba brže da se gradi, da procedure budu olakšane i da budu tranasparentnije, jer BDP naše zemlje zavisi i od građevinarstva”, jasan je ministar Vesić.

Objašnjava da će ubuduće investitori, pre prijave radova, morati da imaju polisu osiguranja od štete trećih lica, kako bi, kada se desi problem, postojao način da se šteta naplati.

Napomenuo je i da se u saradnji sa Ministarstvom životne sredine priprema uredba koja će propisati obavezu korišćenja recikliranog materijala prilikom gradnje puta, kao i podsticaje za zelenu gradnju.

“Reciklirani materijali će morati da koriste veliki investitori. Oni koji rade reciklažu tako dobijaju tržište. Svi koji imaju sertifikate ‘zelene’ gradnje će imati 10 odsto manje doprinose za gradnju”, rekao je ministar.

Takođe, uvode se i energetski pasoši, koje će morati da ima svaka nova zgrada, dok će za starije postojati rok u kome će lokalne samouprave morati da utade elaborate.

To građani neće plaćati, a rok će biti 10 godina, naglasio je Vesić.

“Radna grupa je počela da radi. Kroz javnu rapsravu ćemo pričati sa investitorima, inspekcijama... Idemo i na izmene Zakona o stanovanju, da svaka zgrada mora da bude osigurana. Kada se desi požar, tako će imati odakle da se naplati šteta”, istakao je ministar.

Budući da je najavljivao odustajanje od konverzije građevinskog zemljišta i naknade od nje, a na pitanje da li je to velika cena ne bi li se aktivirale lokacije, Vesić je ukazao da je Zakon o konverziji uveden samo zbog "Luke Beograd", sa pogrešnom idejom da se tim aktom ispravljaju grešeke iz privatizacije, jer to je nemoguće.

“A, kada su uveli zakon, 90 tih konverzija rešeno je bez naknade”, dodao je on.

Na pitanje zašto bi ukidanje konverzije aktiviralo gradnju, Vesić je napomenuo da se sada gubi između dve i tri godine da bi se završio proces konverzije, koji je uglavnom bez naknade, dok je prihod za budžet minoran, a “stoji” oko 5.000 lokacija.

“Kada se gradi, aktivira se građevinska industrija, plaćaju se doprinosi za građevinsko zemljište i na kraju i porez na imovinu. Nijednom strancu se ne može objasniti da treba još da plati dodatno pošto mu je država nešto prodala u privatizaciji”, rekao je Vesić.

To, navodi dalje, znači da bi trebalo uraditi nove procene imovine svih neprivatizovanih preduzeća, pa i onih koji se prodaju iz stečaja, i kada neko kupi i plati sve, onda i gradi.

“Ne vidim nikakav smisao tog instituta, ako ne donosi prihod. To što je privatizacija vođena sa problemima, to je drugi problem i neka se bave time oni koji su nadležni. Više nećemo dozvoljavati da to što neko kao vlasnik u katastru ima zabelešku, zbog toga ne može da dobije građevinsku dovolu, jer za to imate organizovanu privatnu mafiju za reketiranje investitora. Privatne sporove neka rešava sud a ona ko je upisan u katastar imaće pravo da gradi”, istakao je ministar Vesić.

Takođe, najavio je da će biti pojednostavljeno izdavanje građevinskih dozvola za trafo-satnice, a za određeni broj parking mesta moraće da se predvidi električni punjač.

Na pitanje da li će biti produžen rok za legalizaciju, koji ističe naredne godine, ministar je poručio da legalizacija u Srbiji mora da se završi jednom zauvek.

“Ne mogu da postoje dva zakona u pravnom prometu, o legalizaciji i o planiranju i izgradnji, jer dok je tako, deo investitora gradi nelegalno, nadajući se novoj legalizaciji”, rekao je Vesić.

Naveo je i da mnogi vlasnici malih objekata nemaju motiv da se legalizuju, dok mnogi nemaju rešeno pitanje imovinskih prava, što je najčešći problem, jer ostavinske rasprave nisu okončane i procedura je komplikovana…

“Većina tih zakona nisu bili loši, ali nije postojao način da se motivišu ljudi. Motivisani su samo oni koji su najviše zloupotrebili, bespravni inevstitori”, rekao je Vesić.

Na konstataciju da je podatak iz 2015. godine, uoči donošenja Zakona o ozakonjenju, da je dotad predato više od pola miliona zahteva, a dosad rešeno manje od 300.000, Vesić je rekao da možda ni lokalne samouprave nisu u stanju da rešavaju te predmete, jer deo njih nema kapacitet za to, a neke nemaju pravnika.

