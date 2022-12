Radun: Kurti provokacijama i pritiscima nastavlja da vrši teror nad Srbima na KiM! (VIDEO)

Na Kosovu i Metohiji se nastavlja kontinuirani teror nad srpskim življem, rekao je za PINK analitičar Branko Radun.

Radun je rekao da je Kurti postavljen na to mesto da provocira i vrši pritisak i na Srbe i državu. Dodaje da su Srbi napustili institucije, a oni hapse naše ljude i vrše teror nad njima kontinuirano.

Ističe da je pozitivno što SAD insistira da se formira SZO.

- To nam govori da oni nemaju interes da dođe do eskalacije. Ali imaju neki drugi koji guraju Kurtija u to – rekao je Radun.

- Evropa i dalje ćuti, šalju se fraze da treba da se suzdržimo od sukoba, a samo jedna strana pravi nasilje - rekao je Radun.

Stojaković je, komentarišući dešavanja na Kosovu i Metohiji rekao da je tužno što u 21. veku neki ljudi žele da nas vrate u praistoriju.

- Nigde na svetu ne postoje stvari kao što se dešavaju našim ljudima na severu naše južne pokrajine - rekao je Stojaković.

Kako kaže, danas kada polovina čovečanstva žali nad onim što se dešava u Ukrajini, niko ne razmišlja o tome da su nad nama učinili katastrofu 1999. godine.

- Niko ne razmišlja o tome da je 19 zemalja NATO pakta Srbiji htelo da otme 15 odsto teritorije – rekao je Stojaković.

Kako kaže, ono što se tada dešavalo kod nas, bilo je daleko brutalnije od onoga što se dešava u Ukrajini.

Dodaje da mi moramo da skrenemo pažnju na to da je neko rušio most u Novom Sadu, da bi toj zajednici dao kobajagi neku državu.

Autor: