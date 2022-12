Dačić: Prema njavama, Češka neće staviti zahtev Kosova u proceduru

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da prema informacijama kojima trenutno raspolaže Češka do kraja svog predsedavanja EU neće staviti u proceduru zahtev tzv. Kosova za članstvo u EU, već će samo o njegovom prijemu obavestiti članice.

"Češka je primila aplikaciju, a po najavama, kako danas stoje stvari, na sednici koja bi trebalo da bude ove nedelje, oni će samo informisati da su primili aplikaciju i neće je stavljati dalje u proceduru", rekao je Dačić u izjavi novinarima posle sastanka sa grčkim kolegom Nikolasom Dandijasom. Dodao je da će se tim pitanjem baviti sledeći predsedavajući, a to je Švedska koja od Nove godine preuzima tu ulogu. "Na kraju krajeva o tome se mora doneti odluka konsenzusom što u ovom trenutku neće biti, jer ima pet zemalja, uključujući i Grčku, koje nisu priznale Kosovo, a imajući u vidu i stav Mađarske koja bez obzira što je priznala Kosovo, ne glasa za Kosovo na međunarodnim forumima", istakao je Dačić. Dodao je da Srbiji ostaje i prestoji i dalje teška borba u Savetu Evrope. "Sve je prebačeno za sledeću godinu. Irska taj posao nije htela da završava za vreme svog mandata. Sada je Island na redu. Predstoje nam razgovori. S obzirom da Island održava Samit zemalja članica Saveta Evrope nije im u interesu da podgrevaju razne probleme. Njima je u interesu da to prođe u nekom saglasju. Zato je naše očekivanje da ta tema neće biti brzo na dnevnom redu", rekao je Dačić. Istakao je da Priština krši i Brisleski i Vašingtonski sporazum i naglasio da će Srbija i dalje raditi sa zemljama koje ne priznaju tzv. Kosovo da ostanu pri tom stavu, a sa onima koje su ga priznale da taj stav promene u smislu povlačenja priznaja. Kazao je da je od grčkog ministra spoljnih poslova čuo da će njihovi stavovi po pitanju Kosova i Metohije ostati principijelni, što bi značilo da Grčka daje podršku očuvanju teritorijalnog integriteta suvereniteta Republike Srbije. Na pitanje Tanjuga o najavi predsednika Srbije da će javnost uskoro obavestiti koje su zemlje povukle priznanje tzv. Kosova, Dačić je kazao da će to biti u jednom trenutku. "Ono što je sigurno ima 27 zemalja koje su povukle priznanje Kosova, za 18 zemalja se zna koje su, za devet zemalja ćemo videti kada će se odluka doneti da saopštimo koje su to zemlje", naveo je Dačić.