300 DANA RATA U UKRAJINI: Nema političkog rešenja! Strategija ratovanja smanjila broj žrtava na ruskoj strani

Sagovornici Televizije Pink u specijalnoj emisiji govore o 300 dana rata u Ukrajini.

U istom terminu se očekuje i obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji boravi u radnoj poseti Baku.

General Stanko Vasiljević je istakao da nema pouzadanih informacija o stanju na terenu, dejstvima, broju žrtava.

- Izvodi se specijalna operacija, to suštinski jeste rat. To nije samo rat na frontu, on obuhvata sve društvene sfere - naveo je Vasiljević i dodao da u ratu prvo strada istina, te da nije ništa neubičajeno što ni jedna strana ne govori o broju žrtava.

Urednik političke rubrike u dnevnom listu"Politika" Bojan Bilbija je rekao da se sada već može govoriti o desetinama i stotinama hiljada poginulih u ratu.

Bilbija smatra da je zbog strategije ratovanja broj ruskih žrtava manji.

Lider SRS Vojislav Šešelj je mišljenja da neće biti nikakavog političkog rešenja dok se ne kapitulira neonacistički režim u Ukrajini i Ukrajina se ne denacifikuje.

Šešelj je istakao da je do sada poginulo 20.000 civila, što je pet puta manje od broja stradalih ukrajinskih vojnika.

- Rusija je velika sila, ne sme se igrati sa svojim ugledom i strategijom. Oni su pred sebe stavili cilj, i nema političkog rešenja - dodao je predsednik SRS.

U toku emsije očejuje se uključenje Vučića, koji će iz Bakua za Pink govoriti o svim aktuelnim temama.

Vučić je ranije danas doputovao u Baku, u dvodnevnu radnu posetu Azerbejdžanu.

Predsednik Vučić će se sutra prvo sastati sa ministrom odbrambene industrije Azerbejdžana, Madatom Gulijevim, a posle toga u Predsedničkoj palati i sa predsednikom Ilhamom Alijevim.

